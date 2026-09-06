Ewige Bestenliste: Jeffrey Herlings (HRC) ist sechsfacher Cross-Weltmeister

Jeffrey Herlings gewann den MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar mit der Idealpunktzahl von 60 WM-Punkten und sicherte sich damit vorzeitig den MXGP-WM-Titel 2026. 'The Bullet' zieht damit in der ewigen Bestenliste mit Joël Robert gleich, der in den Jahren 1964, 1968, 1969, 1970, 1971 und 1972 ebenfalls sechsmal den Titel gewann. Noch mehr WM-Titel als Herlings holten in der Geschichte des Sports lediglich Stefan Everts (10) und Antonio Cairoli (9).

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Jeffrey Herlings: Mit Honda auf Anhieb zum Champion

«Nach meinem letzten WM-Titel im Jahr 2021 habe ich nun endlich den 6. WM-Titel errungen», erklärte Jeffrey Herlings nach dem Rennen in der Türkei. «Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich bin am 1. Januar dieses Jahres zu Honda HRC Petronas gekommen und alles war neu: Ein neues Motorrad, ein neues Team und eine neue Ausrüstung. Es war nicht immer einfach, aber ich denke, man kann die ganze Arbeit sehen, die wir geleistet haben und man kann die Ergebnisse sehen. Ich bin einfach so froh, dass wir es geschafft haben. Ein großes Dankeschön geht an das Team, meine Freunde und Familie, die mich in einigen schwierigen Zeiten unterstützt haben.»

Dritter MXGP-Titel

Sein 6. Weltmeistertitel ist zugleich der dritte in der MXGP-Königsklasse. Es ist aber sein erster Titel für Honda. Jeffrey Herlings hat in dieser Saison 11 Grand-Prix-Siege errungen. Damit erhöhte 'The Bullet' die Zahl seiner WM-Gesamterfolge auf insgesamt 123, 62 davon in der MXGP. In dieser Saison gewann der Niederländer 7 Qualifikationsrennen und 18 Wertungsläufe.

Grand-Prix-Siege von Jeffrey Herlings (Stand: 06.09.2026):

61 – MX2 – Siege 62 – MXGP – Siege

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WM-Titel von Jeffrey Herlings (Stand 2026):

2012 – MX2 2013 – MX2 2016 – MX2 2018 – MXGP 2021 – MXGP 2026 – MXGP

Die erfolgreichsten WM-Piloten (Stand 2026):