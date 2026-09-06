Bimota-Pilot Alex Lowes träumte kurz vom Podium – und warf Platz 5 weg

Gegen die Armada der Ducati-Piloten ist in der Superbike-WM 2026 schwer anzukommen. Je mehr sich die Saison dem Ende neigt, kommen auch die unerfahrenen Piloten wie die Rookies Alberto Surra und Tommy Bridewell immer besser in Fahrt – und an diesem Wochenende beim Meeting in Magny-Cours überzeugte auch der sonst strauchelnde Álvaro Bautista.

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Es war zu einfach für sie, mich zu überholen, und zu schwierig für mich, sie zu überholen. Alex Lowes über den aussichtslosen Kampf eines Bimota-Piloteno

Als der beste Teilnehmer eines anderen Fabrikats hat sich Alex Lowes etabliert. Es ist bewundernswert, wie der Engländer seine Bimota am Limit bewegt. Ab und zu aber auch darüber hinaus – so im zweiten Lauf in Magny-Cours, als er auf Platz 5 liegend stürzte.

Schon zuvor hatte der 35-Jährige im ersten Lauf und im Superpole-Race fünfte Plätze erobert. «Es war zu einfach für sie, mich zu überholen, und zu schwierig für mich, sie wieder zu überholen», beschrieb Lowes das Problem. «Ich hatte das Gefühl, gut gefahren zu sein, keine Fehler gemacht zu haben, und ich denke, wir leisten als Team gute Arbeit und geben wirklich alles. Wir geben unser Bestes, um näher an die Ducatis heranzukommen und kleine Fortschritte zu machen. Ich denke, wir machen unsere Sache gut, aber im Moment ist es eine etwas frustrierende Zeit.»

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Der Bimota-Pilot weiter: «Der fünfte Platz im Superpole-Race war recht ordentlich, aber das Wochenende endete doch enttäuschend. Ich bin das Motorrad bis an die Grenzen gefahren und wollte im letzten Rennen versuchen, an Alberto Surra vorbeizukommen – vielleicht habe ich dabei sogar vom Podium geträumt. Vielleicht war das unrealistisch, und möglicherweise habe ich 110 Prozent gegeben, um der Ducati-Gruppe zu folgen. Ich hätte ihn dann fast am Heck getroffen, also bin ich einfach etwas weiter nach außen gefahren. Ich wollte die Kurve nicht vermasseln, weil Baldassarri aufholte. Ich habe versucht, das Motorrad in die Kurve zu bringen, und hatte dabei einen kleinen Sturz.»

Lowes brachte sein Motorrad dennoch als 13. ins Ziel und holte damit immerhin drei WM‑Punkte. «Ich habe das ganze Wochenende mein Maximum gegeben», versicherte der Zwillingsbruder von Ducati-Pilot Sam Lowes. «Als ich wieder auf das Motorrad stieg, war es ziemlich verbogen und mir fehlte die Fußraste auf der rechten Seite – aber wir waren trotzdem ziemlich konkurrenzfähig. Wir werden es beim nächsten Rennen erneut versuchen, um zu sehen, ob wir dem Podium ein Stück näher kommen können.»