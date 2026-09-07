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Schlag in die Magengrube: Warum die BMW-Piloten in Magny-Cours strauchelten

Obwohl das Superbike-Werksteam ROKiT BMW einen Test auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours absolvierte, war ein zwölfter Platz von Danilo Petrucci das beste Ergebnis – Spaß hatte der Italiener nicht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci sorgte in Magny-Cours für die besten Ergebnisse
Danilo Petrucci sorgte in Magny-Cours für die besten Ergebnisse
Foto: BMW
Danilo Petrucci sorgte in Magny-Cours für die besten Ergebnisse
© BMW

Im Artikel erwähnt

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Nach dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu in die MotoGP verläuft die Superbike-WM 2026 für BMW enttäuschend. Das hat verschiedene Gründe, insbesondere die langwierigen Verletzungen von Miguel Oliveira (Sturz in Balaton Park) und Danilo Petrucci (Sturz in Most). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bisher nur der Superstar aus der Türkei die Stärken der M1000RR maximieren und die Schwächen mit seinem Talent kompensieren konnte. Das neunte Saisonmeeting auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours war ein weiterer Tiefpunkt.

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Dabei kam das Werksteam ROKiT BMW eigentlich gestärkt und perfekt vorbereitet aus der fast zweimonatigen Sommerpause. Beide Piloten waren gesund und bei einem vorgelagerten Test wurden bereits Abstimmungsdaten generiert, mit denen man auf ein erfolgreiches Rennwochenende in Frankreich hoffte – das Gegenteil war der Fall. Im Qualifying war Startplatz 17 durch Petrucci das beste Ergebnis. Der Italiener sorgte mit Platz 12 im zweiten Lauf auch für das beste Rennfinish in den Punkterängen – von nur 15 Piloten in der Wertung. Im selben Rennen wurde Oliveira Letzter. Der Portugiese wiederum wurde Zwölfter im Superpole-Race, in dem aber nur die Top-9 punkten.

«Leider konnten wir die starke Pace aus dem Test nicht ins Rennwochenende übertragen. Die deutlich niedrigeren Streckentemperaturen haben das Gripniveau stärker beeinflusst als erwartet», erklärte Christian Gonschor, Technischer Direktor BMW Motorrad Motorsport. «Das Team und die Fahrer haben alles versucht, die Bikes darauf abzustimmen, aber wir müssen nun analysieren, wie wir künftig besser auf solche Veränderungen der Bedingungen reagieren. Ein Faktor war auch, dass die Superpole sehr unglücklich verlaufen ist. Das hat das restliche Wochenende extrem negativ beeinflusst, denn von diesen Startpositionen ist es noch schwieriger.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Dass ausgerechnet der bisher so strauchelnde Petrucci in Magny-Cours stärker war, überraschte, zumal die Zusammenarbeit von BMW und dem 35-Jährigen nach nur einer Saison enden wird – am Wochenende in Frankreich wurde das auch offiziell bestätigt.

«Ich bin mit Rennen zwei zufrieden», sagte Petrucci. «Wie ich den Jungs gesagt habe: Es ist schade, dass wir so hart arbeiten, wirklich alles geben und am Ende nur Rang zwölf holen – das ist nicht die Position, auf der wir sein wollen. Aber die Crew glaubt an mich, ich vertraue der Crew, und wir arbeiten extrem hart. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, insbesondere im zweiten Lauf. Die Pace war nicht schlecht, und wir konnten in beiden Hauptrennen Punkte holen. Es ist schwierig zu sagen, dass ich Spaß daran habe, aber zumindest war meine Pace ziemlich konstant. Das motiviert mich für Cremona.»

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Zeit

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Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

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