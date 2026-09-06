Bald ist es offiziell: Jack Miller 2027 im Superbike-Werksteam von Yamaha

Superbike WM • Neu
Bimota-Pilot Alex Lowes träumte kurz vom Podium – und warf Platz 5 weg
Jack Miller wechselt als einer von mindestens drei aktuellen MotoGP-Fahrern für 2027 und 2028 in die Superbike-WM, der 31-jährige Australier wird eine von vier Werks-Yamaha R1 pilotieren.
Dass Jack Millers MotoGP-Karriere nach dieser Saison endet, ist seit Monaten klar. Im Juni fing der Australier an sich in der Superbike-WM umzuhören und klopfte bei mehreren Werksteams an. Nach und nach fielen die Türen in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft zu, Anfang August war für «Jackass» nur noch sein jetziger Arbeitgeber Yamaha übrig.
Am 21. August berichtete SPEEDWEEK.com vom
SPEEDWEEK.com fand am Sonntagabend in Magny-Cours heraus, dass Millers Bestätigung in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Yamahas Superbike-Rennchef Niccolo Canepa hatte sich nach den Rennen in Frankreich diesbezüglich nichts entlocken lassen, es aber wie folgt formuliert: «Für uns ist wichtig zu sehen, welcher Weg der beste für die Firma und das Team und die Sponsoren ist. Wir sind nahe dran, die Lösung für nächstes Jahr zu haben.»
Vierge hat in seiner ersten – und letzten – Saison mit Yamaha mit starken Leistungen überzeugt, es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass Miller über den wesentlich bekannteren Namen verfügt und damit für die Marketingabteilung des japanischen Herstellers einen größeren Nutzen darstellt. Der inzwischen 31-Jährige stieg nach der Saison 2014 direkt von der Moto3- in die MotoGP-WM auf, seinen sechs Siegen in der kleinen GP-Kategorie ließ er vier weitere in der Königsklasse folgen. Miller startete für die Werksteams von Ducati und KTM sowie Satelliten-Mannschaften von Honda, Ducati und Yamaha. Seine beste MotoGP-Saison erlebte er 2021, als er mit Ducati Lenovo WM-Vierter wurde.
Neben Miller kommen mindestens zwei weitere aktuelle MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM:
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