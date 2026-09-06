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Bald ist es offiziell: Jack Miller 2027 im Superbike-Werksteam von Yamaha

Jack Miller wechselt als einer von mindestens drei aktuellen MotoGP-Fahrern für 2027 und 2028 in die Superbike-WM, der 31-jährige Australier wird eine von vier Werks-Yamaha R1 pilotieren.

Superbike WM

Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
Foto: gold & goose
Jack Miller freut sich auf die Superbike-WM
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Dass Jack Millers MotoGP-Karriere nach dieser Saison endet, ist seit Monaten klar. Im Juni fing der Australier an sich in der Superbike-WM umzuhören und klopfte bei mehreren Werksteams an. Nach und nach fielen die Türen in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft zu, Anfang August war für «Jackass» nur noch sein jetziger Arbeitgeber Yamaha übrig.

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Am 21. August berichtete SPEEDWEEK.com vom Wechsel von Yamaha-Werksfahrer Xavier Vierge zum Ducati-Privatteam Barni Spark für 2027. Seine Verdienste und Leistungen waren zuvor von Yamaha regelmäßig gelobt worden und es wurde stets betont, dass die Entscheidung bezüglich des vierten Werksvertrags neben den gesetzten Andrea Locatelli, Remy Gardner und Stefano Manzi zwischen Vierge und Miller ausgehe. Als sich der Spanier anderweitig orientierte, war klar, dass Miller kommt.

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

SPEEDWEEK.com fand am Sonntagabend in Magny-Cours heraus, dass Millers Bestätigung in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Yamahas Superbike-Rennchef Niccolo Canepa hatte sich nach den Rennen in Frankreich diesbezüglich nichts entlocken lassen, es aber wie folgt formuliert: «Für uns ist wichtig zu sehen, welcher Weg der beste für die Firma und das Team und die Sponsoren ist. Wir sind nahe dran, die Lösung für nächstes Jahr zu haben.»

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Jack Miller eroberte zehn GP-Siege

Vierge hat in seiner ersten – und letzten – Saison mit Yamaha mit starken Leistungen überzeugt, es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass Miller über den wesentlich bekannteren Namen verfügt und damit für die Marketingabteilung des japanischen Herstellers einen größeren Nutzen darstellt. Der inzwischen 31-Jährige stieg nach der Saison 2014 direkt von der Moto3- in die MotoGP-WM auf, seinen sechs Siegen in der kleinen GP-Kategorie ließ er vier weitere in der Königsklasse folgen. Miller startete für die Werksteams von Ducati und KTM sowie Satelliten-Mannschaften von Honda, Ducati und Yamaha. Seine beste MotoGP-Saison erlebte er 2021, als er mit Ducati Lenovo WM-Vierter wurde.

Neben Miller kommen mindestens zwei weitere aktuelle MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM: Brad Binder wechselt von Red Bull KTM ins BMW-Werksteam und Franco Morbidelli wird Nachfolger von Nicolo Bulega bei Aruba.it Ducati, der seinerseits «Morbidos» Platz bei VR46 Ducati übernimmt. Als Vierter könnte Alex Rins hinzustoßen, falls er sich mit dem Ducati-Privatteam Go Eleven einigt.

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

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