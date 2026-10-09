Hard-Enduro-WM, Sea to Sky: Mitch Brightmore gewinnt das Beach Race
Mitch Brightmore (GASGAS) gewann den Auftakt zum siebten Lauf der Hard-Enduro-WM: Der Brite dominierte das Beach Race beim Sea to Sky im türkischen Kemer. Manuel Lettenbichler (KTM) wurde Fünfter.
Schon in der Qualifikation an der «Kindil Beach» setzte Mitch Brightmore auf seiner GASGAS das Ausrufezeichen: In 1:32,61 min fuhr er die schnellste Runde des Tages – fast sechs Sekunden vor der Konkurrenz. Diese Form zog sich durch den ganzen Tag. Als einziger Fahrer gewann er alle drei Vorläufe und ließ auch im Superfinale nichts anbrennen; nach 8:50,02 min sah er als Erster die Zielflagge.
Dahinter sortierte sich WM-Rivale Teo Kabakchiev (Sherco) als Zweiter ein, gefolgt von James Moore (Beta). Für einen nahezu perfekten Tag der britischen Brüder sorgte Ashton Brightmore mit Rang 4 – knapp dahinter Manuel Lettenbichler (KTM), der als Fünfter ins Ziel kam. Altmeister Graham Jarvis schaffte als 21. den Sprung ins Halbfinale.
Das Ergebnis des Beach Race bestimmt die Startreihenfolge für das Forest Race am Freitag – Brightmore eröffnet damit Tag 2 und das HEWC-Sprint-Format in den Wäldern von Kemer. Am Samstag folgt das legendäre Main Event mit dem Start am Strand und dem Ziel auf dem Gipfel des Olympos auf 2.365 m Höhe – das große Finale vom Sea to Sky.
Ergebnis Sea to Sky 2026 – Beach Race (Superfinale, Top-10):
1. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), 8:50,02 min
2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +11,34 sec
3. James Moore (ZA, Beta), +12,54
4. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +15,43
5. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +16,75
6. Alfredo Gómez (E, Husqvarna), +29,80
7. Toby Shaw (GB, GASGAS), +32,18
8. Mario Román (E, Husqvarna), +47,15
9. Dieter Rudolf (A, GASGAS), +51,26
10. David Cyprian (CZ, KTM), +57,10
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