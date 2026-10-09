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Hard-Enduro-WM, Sea to Sky: Mitch Brightmore gewinnt das Beach Race

Mitch Brightmore (GASGAS) gewann den Auftakt zum siebten Lauf der Hard-Enduro-WM: Der Brite dominierte das Beach Race beim Sea to Sky im türkischen Kemer. Manuel Lettenbichler (KTM) wurde Fünfter.

Hard-Enduro

Mitch Brightmore beim Sea to Sky Beach Race
Mitch Brightmore beim Sea to Sky Beach Race
Foto: alkimsaracphotography
Mitch Brightmore beim Sea to Sky Beach Race
© alkimsaracphotography

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Schon in der Qualifikation an der «Kindil Beach» setzte Mitch Brightmore auf seiner GASGAS das Ausrufezeichen: In 1:32,61 min fuhr er die schnellste Runde des Tages – fast sechs Sekunden vor der Konkurrenz. Diese Form zog sich durch den ganzen Tag. Als einziger Fahrer gewann er alle drei Vorläufe und ließ auch im Superfinale nichts anbrennen; nach 8:50,02 min sah er als Erster die Zielflagge.

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Dahinter sortierte sich WM-Rivale Teo Kabakchiev (Sherco) als Zweiter ein, gefolgt von James Moore (Beta). Für einen nahezu perfekten Tag der britischen Brüder sorgte Ashton Brightmore mit Rang 4 – knapp dahinter Manuel Lettenbichler (KTM), der als Fünfter ins Ziel kam. Altmeister Graham Jarvis schaffte als 21. den Sprung ins Halbfinale.

Teo Kabakchiev im Sand des Auftakts von HEWC Lauf 7 in der Türkei
Teo Kabakchiev im Sand des Auftakts von HEWC Lauf 7 in der Türkei
Foto: alkimsaracphotography
Teo Kabakchiev im Sand des Auftakts von HEWC Lauf 7 in der Türkei
© alkimsaracphotography

Das Ergebnis des Beach Race bestimmt die Startreihenfolge für das Forest Race am Freitag – Brightmore eröffnet damit Tag 2 und das HEWC-Sprint-Format in den Wäldern von Kemer. Am Samstag folgt das legendäre Main Event mit dem Start am Strand und dem Ziel auf dem Gipfel des Olympos auf 2.365 m Höhe – das große Finale vom Sea to Sky.

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Ergebnis Sea to Sky 2026 – Beach Race (Superfinale, Top-10):

1. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), 8:50,02 min

2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +11,34 sec

3. James Moore (ZA, Beta), +12,54

4. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +15,43

5. Manuel Lettenbichler (D, KTM), +16,75

6. Alfredo Gómez (E, Husqvarna), +29,80

7. Toby Shaw (GB, GASGAS), +32,18

8. Mario Román (E, Husqvarna), +47,15

9. Dieter Rudolf (A, GASGAS), +51,26

10. David Cyprian (CZ, KTM), +57,10

Brightmore dominierte das Feld in allen drei Läufen
Brightmore dominierte das Feld in allen drei Läufen
Foto: alkimsaracphotography
Brightmore dominierte das Feld in allen drei Läufen
© alkimsaracphotography

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