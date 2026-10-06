Marcel Brenner führt Verhandlungen über Superbike-Zukunft in der IDM 2027

Wenn es um die Belange von Supersport-Pilot Marcel Brenner geht, wird man mit den Mails von Papa Bruno immer auf dem Laufenden gehalten. Nach dem schweren Sturz von Brenner junior beim Euro Moto-Wochenenden in Most war es still geworden bei den beiden Schweizern. Nach den zahlreichen Verletzungen, die sich Marcel Brenner zugezogen hatte, musste erst einmal die ganze Energie in die Genesung gesteckt werden. Marcel Brenner trug bei seinem Crash einen gebrochenen Rückenwirbel, eine Lungenquetschung und ringsum starken Prellungen davon. Auch wenn er inzwischen ohne Schmerzmittel auskommt, macht ihm ein Schleudertrauma noch Ärger.

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Beim Finale auf dem Hockenheimring besuchte Marcel Brenner zum wiederholten Male nach dem Crash sein Team AF Automarket aus Polen. Wieder unterstützte er seinen Teamkollegen Daniel Blin und erstmals saß er als Kommentator beim Euro Moto-Live Stream vor dem Mikro. «Der schwere Sturz von Marcel hat unser Leben etwas aufgewühlt», umschrieb Brenner senior die letzten Monate, «es entstanden viele wichtige Aufgaben und lange Zeit war vieles unklar. Vieles normalisiert sich nun und wir können wieder mit den Planungsarbeiten für die Zukunft starten.»

Es geht wieder aufwärts

Mit dem Heilungsprozess geht es voran. Nach einem weiteren Kontrolltermin im Inselspital gab es von den Ärzten grünes Licht, dass Marcel Brenner wieder mit dem physischen Training starten kann. An Motorradfahren denkt der Schweizer noch nicht, aber wie schon am Nürburgring war der Rennbesuch angesagt. «Eine spezielle Saison geht zu Ende», sind sich die Brenners einig. «Danke an das Automarket AF Racing Team. Die Zusammenarbeit war gewaltig. Es würde uns freuen, wenn wir diese weiterführen könnten. Wir gratulieren Daniel Blin und dem ganzen Team für die ganz starke Leistung. Hut ab. Und natürlich auch einen ganz grossen Dank an unsere Sponsoren, Gönner und Förderer. Ohne Euch sind wir nicht einsatzfähig. Schön wenn Ihr auch den zukünftigen Weg mit uns geht.»

Brenner gratuliert Blin zum Vizetitel Foto: Brenner Brenner gratuliert Blin zum Vizetitel © Brenner

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«Leider konnte ich die Saison nach meinem Sturz in Most nicht mehr auf dem Motorrad beenden», bedauerte Marcel Brenner. «Trotzdem konnte ich mein Team am Nürburgring und zuletzt am Hockenheimring unterstützen, Daniel mit einer zusätzlichen Perspektive auf der Strecke helfen und beim Setup wichtige Eindrücke sammeln. Am Hockenheimring durfte ich zudem erstmals beide Supersport Rennen gemeinsam mit Lukas Gajewski kommentieren, eine richtig tolle neue Erfahrung für mich.»

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Idee: IDM Superbike

«Aktuell sieht es sehr danach aus», verriet er dann noch, «dass wir mit dem Team in die Superbike Klasse aufsteigen. Es gibt allerdings noch weitere Optionen und in den kommenden Wochen werden Reglement, Teamentscheidung und Budget ausschlaggebend sein. Die Superbike-Idee gefällt mir sehr, auch weil mein Fahrstil gut zu den 1000ern passt und ich durch meine Zeit beim Bolliger Team bereits viel Erfahrung auf diesen Motorrädern sammeln konnte. Nach nun drei Monaten darf ich meinen Körper wieder nahezu voll belasten. Jetzt geht es Schritt für Schritt zurück in den Trainingsalltag. Ich werde dabei nichts überstürzen und meinem Körper die nötige Zeit geben. Vielen Dank an alle Sponsoren, mein Team, meine Familie und alle Fans für die Unterstützung in dieser schwierigen Saison. Jetzt freue ich mich darauf, bald wieder auf das Motorrad zu steigen und nach vorne zu schauen.»