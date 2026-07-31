Ten Kate auf Abwegen: Beteiligung an innovativem Krankenwagen-Projekt

Ten Kate Racing war eines der ersten bekannten Rennteams, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und auch gelebt hat. Verkleidungen und Bremsbeläge werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und so manche Entwicklung des Motonext getauften Programms fand bereits den Weg abseits des Motorsports. So kommt das für Rennverkleidungen entwickelte Material mittlerweile in Duschwannen für Wohnmobile zur Anwendung.

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Ebenfalls branchenfremd ist ein neues Projekt, an dem sich das in Nieuwleusen ansässige Unternehmen seit Kurzem beteiligt: Ein Krankenwagen mit Elektromotor, wechselbarer Batterie und gewichtssparendem Aufbau. Das Projekt ist eine Initiative von Motonext und basiert auf der Überzeugung, dass bewährte Technologien aus dem Motorsport zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen können. Eine Machbarkeitsstudie belegt: Es ist möglich!

«Jahrelang galt ein vollelektrischer Krankenwagen, der alle betrieblichen Anforderungen des Rettungsdienstes erfüllt, als unmöglich. Durch die Kombination unserer Motorsport-Expertise, der einzigartigen, patentierten Elektromotorentechnologie von Envecotricity und dem Know-how unserer Konsortialpartner haben wir bewiesen, dass dies durchaus möglich ist», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Motonext-Gründer Kervin Bos von Ten Kate und Peter Schorer. «Motonext wurde gegründet, um den Transfer bewährter Technologien aus dem Spitzenmotorsport in gesellschaftliche und industrielle Anwendungen zu beschleunigen. Dass wir gleichzeitig die Umweltbelastung um rund neunzig Prozent reduzieren können, macht diese Weltneuheit umso bemerkenswerter.»

Kenndaten des neuartigen Krankenwagen:

Eine Reichweite von mehr als 350 Kilometern

Eine Höchstgeschwindigkeit von über 160 km/h, die 20 Minuten lang kontinuierlich aufrechterhalten werden kann

Ein innovatives, austauschbares Batteriekassettensystem, das Betriebsunterbrechungen durch Ladevorgänge vermeidet

Vollständige Einhaltung der Anforderungen der RDW und des deutschen TÜV

Eine Leichtbauweise unter Verwendung von Naturfaserverbundwerkstoffen und wiederverwerteten Materialien

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Übrigens: Envecotricity ist ein in Schortens bei Wilhelmshaven ansässiges Unternehmen, das sich mit elektrisch angetriebenen Motorrädern beschäftigt.