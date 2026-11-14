KTM eröffnet neuen Design-Standort für Motorräder in Salzburg

KTM hat zuletzt starke Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2026 präsentiert – auch ein organischer Gewinn aus der Geschäftstätigkeit konnte vermeldet werden. Auch die Konzernmutter Bajaj in Indien konnte sehr gute Indikatorenzahlen nachweisen. In Österreich hat KTM-CEO Gottfried Neumeister dieser Tage das neue Design-Zentrum in Salzburg vorgestellt.

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Die Orangen sind mit der Design-Abteilung im Salzburger Stadtteil Taxham in einem markanten Büro- und Hotel-Bau ansässig. Dabei handelt es sich um das sogenannte Helix-Gebäude der Projektentwickler von Planquadrat, Soravia und Mayweg Immobilien. 30 Mitarbeiter tüfteln in einem Bereich des Helix-Gebäudes ab sofort an neuen Bike-Designs von KTM, die zum Teil aus Tonmodellen geformt werden. Das Ganze spielt sich auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern ab.

Auch Mechatroniker und Elektrotechniker arbeiten im Helix-Gebäude an Innovationen. Ein Teil der Arbeitsplätze wird flexibel genutzt. KTM hat mit Kreativdirektor Christof Täubl die Design-Kompetenz mittlerweile ins eigene Haus gesiedelt, wenngleich es mit dem langjährigen Designerbüro Kiska in Anif weiterhin eine Kooperation gibt. Auch Täubl selbst war einst ein Mitarbeiter bei Kiska.

«Ein bisschen Distanz zum Werk ist gut, damit die Ideen auch wachsen können», erklärte Gottfried Neumeister gegenüber den Salzburger Nachrichten bei der Präsentation des Design-Zentrums. Die Farbe Orange soll weiterhin die Farbe der Mattighofener sein, wenngleich laut Neumeister durchaus etwas Mut erlaubt sei. Die Vorlaufzeiten für ein neues Modell betragen in etwa zwei Jahre.

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