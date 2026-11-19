Vorgeschmack: Moto3-Weltmeister Maximo Quiles testete ein Moto2-Bike
Moto3-Champion Maximo Quiles wird 2027 in die Moto2-WM aufsteigen. Bereits in dieser Woche fuhr der 18-jährige Spanier das erste Mal ein 765-ccm-Motorrad von Aspar. Er liebte es.
Am 11. Oktober sicherte sich Maximo Quiles in Indonesien vorzeitig den Moto3-WM-Titel. Der Spanier dominiert die Saison 2026 – bislang gewann der Schützling von MotoGP-Champion Marc Marquez in diesem Jahr elf Rennen.
Bereits am 16. Juli stand fest, dass Quiles 2027 in der Moto2-WM antreten wird. Der 18-Jährige wird innerhalb der Aspar-Struktur in die mittlere Kategorie der Motorrad-WM aufsteigen.
Maximo Quiles: Erste Erfahrungen mit der Moto2-Kalex
Vor seinen letzten beiden Moto3-Rennen in Portimao und Valencia hatte Quiles in dieser Woche die Gelegenheit, das erste Mal ein Moto2-Bike zu fahren. Schauplatz war der Aspar Circuit, nahe Valencia. Die ersten Erfahrungen mit dem 765-ccm-Motorrad haben dem Youngster sichtlich Spaß gemacht. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Quiles Bilder davon. Darunter postete er: «Die ersten Runden mit einer Moto2-Maschine – ich habe es geliebt!»
Die Session fand unter der Aufsicht von Aspar-Sportdirektor Nico Terol statt. Gefahren ist Maximo Quiles mit einer Kalex älteren Baujahrs – es handelte sich um kein aktuelles Chassis.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach