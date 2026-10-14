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Brian Uriarte (3.): «Ich widme das Podium Kristian Daniel und seinem Vater»

Brian Uriarte (KTM Ajo) zeigte im Moto3-Rennen in Indonesien mit Platz 3 eine starke Leistung. In Australien hat er den ersten Matchball, um sich vorzeitig den Titel in der Rookie-Wertung zu sichern.

Moto3

Brian Uriarte in der Startaufstellung des Indonesien-GP
Brian Uriarte in der Startaufstellung des Indonesien-GP
Foto: Gold & Goose
Brian Uriarte in der Startaufstellung des Indonesien-GP
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Brian Uriarte sicherte sich am Samstag in Indonesien die Pole-Position. Im Moto3-Rennen am Sonntag lief es für den KTM-Ajo-Piloten zunächst alles andere als ideal. Nach dem Start verlor er gegen Intact-Pilot David Almansa den Sprint zur ersten Kurve und fiel auf den zweiten Platz zurück. In den folgenden Runden ging es für Uriarte weiter nach hinten, im vierten Umlauf war er nur noch Zehnter.

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Uriarte blieb hartnäckig und ab der Hälfte des Rennens kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück – in der zwölften Runde war er bereits Dritter. Im Finish lieferte er sich ein enges Duell mit Matteo Bertelle um das Podium, was Uriarte für sich entscheiden konnte. Er überquerte die Ziellinie mit 5,156 Sekunden Rückstand auf Sieger Maximo Quiles, der sich in Indonesien vorzeitig zum Moto3-Weltmeister kürte.

Brian Uriarte auf dem Podest
Brian Uriarte auf dem Podest
Foto: Gold & Goose
Brian Uriarte auf dem Podest
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Brian Uriarte: «Ich habe mich das ganze Wochenende über nicht ganz fit gefühlt»

«Es war heute in Mandalika ein sehr hartes Rennen. Ich habe mich das ganze Wochenende über nicht ganz fit gefühlt, was mir sowohl das Rennen als auch den Rest des Wochenendes erschwert hat, aber wir haben die Situation recht gut gerettet – sowohl im Qualifying als auch im Rennen selbst», meinte Uriarte nach dem Rennen. «Wir hatten keinen guten Start; in den ersten Runden gab es mehrere brenzlige Situationen, und als ich mein Selbstvertrauen wiedergewonnen hatte, lag ich bereits zu weit zurück. Ich habe mich jedoch gut zurückgekämpft und in der zweiten Rennhälfte ein starkes Tempo gezeigt, sodass wir wichtige Punkte für die Gesamtwertung sichern konnten und nun nach Australien blicken. Dieses Podium möchte ich Kristian Daniel und seinem Vater widmen.» Zur Erinnerung: Kristian Daniel verlor vor einigen Tagen bei Unwettern in Barcelona seinen Vater. Der 17-Jährige wird 2027 im Team KTM Tech3 seine Moto3-Rookie-Saison bestreiten.

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Für Uriarte war es sechste Podiumsplatz in dieser Saison. In der Gesamtwertung rückte er auf Platz 3 vor – auf Almansa, der momentan Zweiter ist, fehlen ihm vor den letzten fünf Saisonrennen 16 Punkte. In zwei Wochen in Australien muss Brian Uriarte 12 Punkte mehr als Veda Pratama sammeln, um sich auf Phillip Island vorzeitig den Titel «Rookie des Jahres» zu sichern.

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Maximo Quiles

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David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

20

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20

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Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

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Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

20

+5,250

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Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

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+10,967

1:37,592

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06

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Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

20

+12,017

1:37,687

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07

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Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

20

+12,890

1:37,320

9

08

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Guido Pini

Leopard Racing

Guido Pini

Leopard Racing

20

+15,317

1:37,562

8

09

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Joel Esteban

LEVELUP-MTA

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+17,608

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