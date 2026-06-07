Verletzungsodyssee: Intact-GP-Ass Munoz mit Horror-Crash, Hüfte gebrochen

Im Finale des Ungarn-GP lagen gleich beide Piloten der deutschen Moto3-Mannschaft auf Podest-Kurs. Während David Almansa als Zweiter über die Linie brauste, ging David Munoz im Kampf um Platz 3 zu Boden. Es war ein haarsträubender Crash – denn die kreiselnde KTM des Spaniers riss gleich zwei Moto3-Rivalen mit ins Verderben.

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Erst traf Mugello-Sieger Brian Urirate aus der Mannschaft von Red Bull KTM Ajo das Heck der Intact-KTM, dann schanzte Tech3-Pilot Valentin Perrone über Mann und Maschine. Riesenglück hatte Rico Salmela. Der junge Finne, ebenfalls Teil der Kampfgruppe, konnte knapp ausweichen.

David Munoz verletzte sich nach schwerem Crash in Balaton Park Foto: motogp.com David Munoz verletzte sich nach schwerem Crash in Balaton Park © motogp.com

Verursacht hatte den Unfall, der Sekunden später auch zur roten Flagge führt, David Munoz selbst. Der kämpferische Pilot aus Sevilla war von Startplatz 17 gemeinsam mit Alvaro Carpe (P18 im Grid) an die Spitze gestürmt. Kurz vor Schluss hatte Munoz das Kommando in der Gruppe um Platz 3 übernommen. Zwei Kilometer vor der Ziellinie konterte Carpe. Munoz wollte sofort wieder kontern und beschleunigte versetzt zum Landsmann auf die vorletzte Gerade. Beim Korrigieren touchte Munous Vorderrad leicht das Hinterrad der Carpe KTM, genug, um die 250er unter Munoz aus dem Gleichgewicht zu bringen.

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Pech hatte David Munoz, als er nach einer Drehung am Boden vom Bike Perrones getroffen wurde. Trotz der im Vergleich zu anderen Rennmotorrädern geringen Masse reichte der Aufschlag für eine weitere ernste Verletzung. Teammanager Peter Öttl, der David Munoz im Rettungshubschrauber nach Budapest begleitet hatte, berichtete gegenüber SPEEDWEEK.com von einer gebrochenen Hüfte.

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Glücklicherweise gab es neben den üblichen Prellungen keine weiteren Frakturen oder eine Verletzung innerer Organe. Für David Munoz beginnt damit nur Wochen nach seiner Rückkehr in den GP-Zirkus die nächste Verletzungsodyssee. Beim Indonesien-GP 2025 war Munoz unverschuldet zu Sturz gekommen. Der Bruch eines Unterschenkels zog mehrere Operationen nach sich. Komplett frei von Beschwerden ist der dreifache GP-Sieger bis heute nicht. Nach seinem Comeback beim Spanien-GP in Jerez ging es sportlich dennoch steil bergauf. Auf den WM-Achten kommt nun aber eine weitere lange Pause zu.

Teammanager Öttls war trotz der Vorstellung von David Almansa nur eingeschränkt begeistert: «David Almansa fuhr ein hervorragendes Rennen. Eine sehr starke Leistung nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen, die wir jedoch aufgrund des weiteren Rückschlags, den wir heute mit David Muñoz erlitten haben, nicht ganz feiern können.»