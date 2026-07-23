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Iker Lecuona (26): Lob und Druck vom Ducati-Corse-Boss Gigi Dall’Igna

Mit der Vertragsverlängerung mit Aruba.it Ducati um zwei Jahre hat Iker Lecuona seine Zukunft vielversprechend geregelt. Vom Spanier wird aber auch viel erwartet.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona muss 2027 liefern
Iker Lecuona muss 2027 liefern
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona muss 2027 liefern
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Es war eine Überraschung, als Ducati vor einem Jahr Iker Lecuona als Teamkollegen von Nicolò Bulega verpflichtete – besonders für Álvaro Bautista, der für seinen Landsmann im Aruba.it-Werksteam weichen musste. Wenige Monate später hat sich der Schachzug als die richtige Entscheidung bestätigt. Während Lecuona konstant Podestplätze einfährt und zuletzt in Donington Park seinen ersten Superbike-Sieg einfuhr, strauchelt Bautista im Barni-Kundenteam weiter.

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Als Ducati am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit dem 26-Jährigen für 2027 und 2028 bekannt gab, war das keine Überraschung mehr! Der Spanier hat sich gekonnt in eine Position gebracht, um nach dem Wechsel von Bulega in die MotoGP die Nummer 1 im Team zu sein.

«Die Bestätigung von Iker für die nächsten beiden Saisons ist ein wichtiges Signal für das gesamte Superbike-Projekt von Ducati. In nur wenigen Monaten hat er gezeigt, dass er die Panigale V4R optimal beherrschen kann, sein Potenzial schnell in konkrete Ergebnisse umsetzt und sowohl in technischer als auch in sportlicher Hinsicht stetige Fortschritte macht», lobte Ducati-Corse-Boss Gigi Dall’Igna. «Die derzeitigen Grundlagen sind sehr solide, und der Spielraum für Weiterentwicklungen ist vielversprechend. Iker hat Geschwindigkeit, Fahrgefühl und Erfahrung mitgebracht – allesamt grundlegende Elemente in einer zunehmend hart umkämpften Meisterschaft.»

Im Artikel erwähnt

Mit dem Sieg im ersten Lauf in Donington bewies Lecuona, dass er zumindest zeitweise bereits das Niveau von Bulega erreicht. Dall’Igna stellt klar, dass Ducati etwas mehr verlangt.

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«Nun ist das Ziel, methodisch weiterzuarbeiten und zu versuchen, das Niveau in allen Bereichen noch weiter anzuheben», forderte Dall’Igna. «Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Ehrgeiz und seiner Kontinuität auch bei den wichtigsten Herausforderungen, die uns in naher Zukunft erwarten, eine führende Rolle spielen kann.»

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