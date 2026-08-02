Camden Mc Lellan (Triumph) blieb in Lommel unschlagbar, Längenfelder Rang 3

Grand Prix of Flanders in Lommel, 14. Etappe der MX2-Motocross-WM 2026: MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf der MX2-Klasse knapp vor dem deutschen Red-Bull-KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder.

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Längenfelder zeigte Kampfgeist

Simon Längenfelder musste sich zunächst gegen Liam Everts durchsetzen, der in der ersten Runde Platz 2 übernommen hatte. Der Deutsche blieb von Anfang an in Schlagdistanz zum führenden Spanier. In Runde 7 attackierte er Farres ähnlich wie vor einer Woche in Loket mit einem Blockpass, doch diesmal ging nicht er zu Boden, sondern Farres strauchelte und musste kurzzeitig die Strecke verlassen. Wenig später rückte Camden Mc Lellan von hinten nach und überholte zunächst Längenfelder und kurz danach seinen Teamkollegen Farres. Der WM-Leader leistete mit Blick auf das große Bild der Meisterschaft kaum Gegenwehr, denn der Südafrikaner war das ganze Wochenende über der Schnellste und Konstanteste.

Simon Längenfelder in Lommel Foto: Align Media Simon Längenfelder in Lommel © Align Media

Der totale Triumph-Triumph

Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Guillem Farres und Simon Längenfelder und in dieser Reihenfolge standen die Protagonisten in Lommel auch auf dem Grand-Prix-Podium. Mit Siegen im Qualifikationsrennen und in beiden Wertungsläufen holte der Südafrikaner in Lommel die Maximalpunktzahl von 60 WM-Zählern und mit einem 1-2-Ergebnis feierte das Triumph-Werksteam den totalen Erfolg.

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Sacha Coenen mit Schadensbegrenzung

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Sacha Coenen, der mit einem vor 3 Wochen gebrochenen und operativ fixierten Schlüsselbein antrat und im ersten Lauf nach einem Crash eine Aufholjagd starten musste, startete gut in den zweiten Lauf und beendete ihn auf Platz 8. Mit einem 7-8-Ergebnis wurde er am Ende Gesamt-Sechster, büßte allerdings gegenüber WM-Leader Guillem Farres entscheidende Punkte ein und hat nach 13 WM-Etappen auf Platz 2 einen Rückstand von 47 Punkten.

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Punkte für Valentin Kees

Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees, der im ersten Lauf nach der Kollision mit Sacha Coenen ausgefallen war, beendete den zweiten Lauf auf Platz 15 und holte damit 6 WM-Punkte.

Lage an der WM-Spitze

WM-Leader Guillem Farres holte in Lommel insgesamt 50 Punkte (8+20+22) und sein Verfolger Sacha Coenen 36 (7+15+14). Guillem Farres konnte damit seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um 14 Punkte (von 33 auf 47 Zähler) gegenüber Sacha Coenen ausbauen. Camden Mc Lellan verkürzte auf Platz 3 seinen Rückstand zur Spitze von 70 auf 60 Punkte und Simon Längenfelder verkürzte auf Platz 4 seinen Rückstand von 71 auf 70 Punkte, denn er holte nach Platz 2 im Qualifikationsrennen insgesamt in Lommel einen Punkt mehr als Guillem Farres.

Nächster Stopp Uddevalla

Die WM-Protagonisten haben jetzt eine Woche frei. Die 15. Etappe findet am 15.-16. August im schwedischen Uddevalla statt.

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Ergebnis Grand Prix of Flanders, MX2:

Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 1-1, 50 Punkte Guillem Farres (E), Triumph, 3-2, 42, (-8) Simon Längenfelder (D), KTM, 2-3, 42, (-8) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 4-4, 36, (-14) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 5-6, 31, (-19) Sacha Coenen (B), KTM, 6-7, 29, (-21) Julius Mikula (CZ), KTM, 7-8, 27, (-23) Alve Callemo (S), Husqvarna, 8-10, 24, (-26) Noel Zanocz (H), KTM, 11-9, 22, (-28) Valerio Lata (I), Honda, 9-11, 22, (-28)

MX2-WM-Stand nach Etappe 14 von 19: