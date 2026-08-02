Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Vinales-Aus bei KTM? Fitness wohl entscheidender als der Streit

Medienberichten zufolge soll Maverick Vinales in Silverstone von KTM-Testfahrer Pol Espargaro ersetzt werden. Nach Informationen von SPEEDWEEK.com spielen dabei auch gesundheitliche Gründe eine Rolle.

MotoGP

Ungewiss: Kommt Maverick Vinales nach der Sommerpause noch zum Einsatz?
Ungewiss: Kommt Maverick Vinales nach der Sommerpause noch zum Einsatz?
Foto: Gold & Goose
Ungewiss: Kommt Maverick Vinales nach der Sommerpause noch zum Einsatz?
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Maverick Vinales droht den Neustart der MotoGP-Saison nach der Sommerpause zu verpassen. Medienberichten aus Spanien zufolge soll der 31-Jährige beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone nicht für Red Bull KTM Tech3 antreten und stattdessen von KTM-Testfahrer Pol Espargaro ersetzt werden.

Werbung

Werbung

Nach Informationen von SPEEDWEEK.com ist die Entwicklung jedoch nicht allein auf die zuletzt öffentlich ausgetragenen Differenzen zwischen Vinales und KTM zurückzuführen. Vielmehr sollen anhaltende körperliche Beschwerden eine entscheidende Rolle spielen.

Reizthema Fitness: Vinales widerspricht sich seit Monaten

Aus dem Umfeld des Spaniers ist zu hören, dass Vinales eine weitere Operation an seiner lädierten Schulter benötigt. Diese bereitet ihm seit dem Qualifying-Sturz beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring im Juli 2025 immer wieder Probleme. Vor dem Grand Prix von Großbritannien sollen erneute Untersuchungen Aufschluss über das weitere Vorgehen und den medizinischen Ist-Zustand geben.

Im Artikel erwähnt

Mit der jüngsten Entwicklung erhält auch das schwierige Sachsenring-Wochenende im Nachhinein eine neue Bedeutung. Vinales blieb auf dem Sachsenring deutlich hinter den Erwartungen zurück. Den Sprint beendete der KTM-Pilot auf der letzten Position und lag mehr als 31 Sekunden zurück. Im Grand Prix fuhr er rundenlang auf der letzten Position, bevor er die Box ansteuerte und seine RC16 abstellte.

Werbung

Werbung

Bis zum Rennsonntag hatte Vinales stets betont, dass ihn seine körperliche Verfassung nicht einschränke. Nach dem Grand Prix änderte der Spanier seine Einschätzung jedoch deutlich und räumte ein, dass sein Körper letztlich der limitierende Faktor gewesen sei.

TV-Programm

VInales und KTM: Ist die Situation noch zu retten?

Diese Aussagen gingen im Anschluss beinahe unter, weil der öffentliche Schlagabtausch zwischen Vinales und KTM die Schlagzeilen bestimmte. Der Spanier kritisierte die Vorgehensweise des Herstellers scharf, nachdem sich seine Hoffnungen auf einen Platz im KTM-Werksteam zerschlagen hatten. KTM-Motorsportchef Pit Beirer widersprach der Darstellung zwar in wesentlichen Punkten, bemühte sich zugleich aber, die Situation zu entschärfen.

Sollte Vinales in Silverstone tatsächlich fehlen, wäre dies somit nicht ausschließlich eine Folge der angespannten Beziehung zwischen Fahrer und Hersteller. Vielmehr scheint auch sein Gesundheitszustand eine wesentliche Rolle zu spielen. Eine offizielle Bestätigung von KTM oder Tech3 steht bislang noch aus.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

208

2

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

194

3

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

190

4

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

186

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

184

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

159

7

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

148

8

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

143

9

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

87

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM