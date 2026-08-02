Vinales-Aus bei KTM? Fitness wohl entscheidender als der Streit
Medienberichten zufolge soll Maverick Vinales in Silverstone von KTM-Testfahrer Pol Espargaro ersetzt werden. Nach Informationen von SPEEDWEEK.com spielen dabei auch gesundheitliche Gründe eine Rolle.
Maverick Vinales droht den Neustart der MotoGP-Saison nach der Sommerpause zu verpassen. Medienberichten aus Spanien zufolge soll der 31-Jährige beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone nicht für Red Bull KTM Tech3 antreten und stattdessen von KTM-Testfahrer Pol Espargaro ersetzt werden.
Nach Informationen von SPEEDWEEK.com ist die Entwicklung jedoch nicht allein auf die zuletzt
Reizthema Fitness: Vinales widerspricht sich seit Monaten
Aus dem Umfeld des Spaniers ist zu hören, dass Vinales eine weitere Operation an seiner lädierten Schulter benötigt. Diese bereitet ihm seit dem Qualifying-Sturz beim Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring im Juli 2025 immer wieder Probleme. Vor dem Grand Prix von Großbritannien sollen erneute Untersuchungen Aufschluss über das weitere Vorgehen und den medizinischen Ist-Zustand geben.
Mit der jüngsten Entwicklung erhält auch das schwierige Sachsenring-Wochenende im Nachhinein eine neue Bedeutung. Vinales blieb auf dem Sachsenring deutlich hinter den Erwartungen zurück. Den Sprint beendete der KTM-Pilot auf der letzten Position und lag mehr als 31 Sekunden zurück. Im Grand Prix fuhr er rundenlang auf der letzten Position, bevor er die Box ansteuerte und seine RC16 abstellte.
Bis zum Rennsonntag hatte Vinales stets betont, dass ihn seine körperliche Verfassung nicht einschränke. Nach dem Grand Prix
VInales und KTM: Ist die Situation noch zu retten?
Diese Aussagen gingen im Anschluss beinahe unter, weil der öffentliche Schlagabtausch zwischen Vinales und KTM die Schlagzeilen bestimmte. Der Spanier kritisierte die Vorgehensweise des Herstellers scharf, nachdem sich seine Hoffnungen auf einen Platz im KTM-Werksteam zerschlagen hatten. KTM-Motorsportchef Pit Beirer widersprach der Darstellung zwar in wesentlichen Punkten, bemühte sich zugleich aber, die Situation zu entschärfen.
Sollte Vinales in Silverstone tatsächlich fehlen, wäre dies somit nicht ausschließlich eine Folge der angespannten Beziehung zwischen Fahrer und Hersteller. Vielmehr scheint auch sein Gesundheitszustand eine wesentliche Rolle zu spielen. Eine offizielle Bestätigung von KTM oder Tech3 steht bislang noch aus.
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