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MXGP-Quali-Race in Lommel: Jeffrey Herlings (Honda) siegt trotz Sturz
Auch ein Sturz in der letzten Runde des MXGP-Qualifikationsrennens von Lommel konnte Jeffrey Herlings (HRC) nicht aufhalten. 'The Bullet' gewann mit deutlichem Vorsprung und baute seine WM-Führung aus
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders in Lommel: Neben Titelaspirant und Lokalmatador Lucas Coenen (KTM) konnten in Lommel weitere Fahrer verletzungsbedingt nicht antreten: Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen hadert mit den Nachwirkungen seines Sturzes im Warm-up von Loket. Auch Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass ist nach seiner in Foxhills zugezogenen Gehirnerschütterung noch nicht fit und muss weiterhin pausieren.
Herlings im Sand in seiner eigenen Klasse
HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startet in Lommel mit dem Red Plate des WM-Führenden und dieser Rolle wurde der Sandkönig schon im freien Training und im Zeittraining gerecht. In seiner schnellsten Runde war er 0,8 Sekunden schneller als Kay de Wolf (Husqvarna) auf Platz 2.
Zeittraining Lommel:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:53.072
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.867
Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.114
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.183
Tom Vialle (F), Honda, +2.463
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +2.530
Herlings: Sieg trotz Sturz
JK-Yamaha-Pilot Isak Gifting zog im Qualifikationsrennen den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Kay de Wolf, doch der Schwede beging noch in der ersten Runde einen Fehler, der Herlings ermöglichte, die Führung zu übernehmen. Einmal an der Spitze, baute 'The Bullet' seinen Vorsprung sukzessive auf 18 Sekunden aus. In der letzten Runde beging er in einer Linkskurve einen Fehler und ging übers Vorderrad zu Boden. Sein gewaltiger Vorsprung genügte aber, um Platz 1 über die Ziellinie zu bringen. Kay de Wolf folgte am Ende mit einem Rückstand von 14 Sekunden auf Platz 2.
Aufholjagd von Romain Febvre
Romain Febvre würgte seine Kawasaki in der Anfangsphase des Rennens ab und fiel von Platz 7 auf 9 zurück, doch der Titelverteidiger machte im Verlaufe des Rennens wieder viel Boden gut und beendete das Rennen auf Platz 3. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo startete im Bereich der Top-5 und arbeitete sich clever und immer mit kalkuliertem Risiko auf Platz 3 nach vorne. Tim Gajser (Yamaha) nutzte am Ende einen Fehler von Tom Vialle (Honda) und erreichte Platz 4. Isak Gifting kam nach einem Sturz auf Platz 6 ins Ziel.
Max Spies auf Platz 13
Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies zeigte wie gewohnt enormen Kampfgeist und beendete das Rennen auf Platz 13. Damit blieb er zwar außerhalb der Top-10-Punkteränge, sicherte sich aber einen guten Startplatz für die Wertungsläufe am Sonntag und kann auf eine gute Punkteausbeute hoffen. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel erreichte das Ziel mit einer Runde Rückstand auf Platz 21. Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer, der sich eher auf Hartboden als im Sand heimisch fühlt, kam auf Platz 16 ins Ziel. Die beiden Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig starten nicht in Lommel, weil sie an den
Lage an der WM-Spitze
WM-Leader Jeffrey Herlings holte die maximale Ausbeute von 10 Zählern, während Lucas Coenen erneut leer ausging. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 49 auf 59 Punkte. Der Abstand zwischen Coenen und Febvre auf Platz 3 verkleinerte sich auf 21 Punkte. Lucas Coenen wird am Sonntag in der WM-Tabelle sehr wahrscheinlich weiter zurückfallen.
MXGP-Qualifikationsrennen, Lommel:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:25.951
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.080
Andrea Adamo (I), KTM, +36.879
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +39.911
Tom Vialle (F), Honda, +41.219
Isak Gifting (S), Yamaha, +56.865
Romain Febvre (F), Kawasaki, +1:07.257
Ruben Fernandez (E), Honda, +1:10.487
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:14.031
Jago Geerts (B), Beta, +1:14.777
Ben Watson (GB), Triumph, +1:16.234
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:18.498
Maximilian Spies (D), KTM, +1:31.108
Jorgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, +1:40.697
Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:50.956
Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:52.891
Adam Sterry (GB), KTM, +2:01.367
Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:04.907
Kevin Horgmo (N), Honda, +2:05.168
Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde Rückstand
WM-Stand:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 625 Punkte
Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte, (-59)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 545 Punkte, (-80)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 496 Punkte, (-129)
Andrea Adamo (I), KTM, 419 Punkte, (-206)
Ruben Fernandez (E), Honda, 417 Punkte, (-208)
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