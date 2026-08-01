MXGP-Quali-Race in Lommel: Jeffrey Herlings (Honda) siegt trotz Sturz

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders in Lommel: Neben Titelaspirant und Lokalmatador Lucas Coenen (KTM) konnten in Lommel weitere Fahrer verletzungsbedingt nicht antreten: Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen hadert mit den Nachwirkungen seines Sturzes im Warm-up von Loket. Auch Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass ist nach seiner in Foxhills zugezogenen Gehirnerschütterung noch nicht fit und muss weiterhin pausieren.

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Herlings im Sand in seiner eigenen Klasse

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startet in Lommel mit dem Red Plate des WM-Führenden und dieser Rolle wurde der Sandkönig schon im freien Training und im Zeittraining gerecht. In seiner schnellsten Runde war er 0,8 Sekunden schneller als Kay de Wolf (Husqvarna) auf Platz 2.

Zeittraining Lommel:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:53.072 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.867 Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.114 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.183 Tom Vialle (F), Honda, +2.463 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +2.530

Herlings: Sieg trotz Sturz

JK-Yamaha-Pilot Isak Gifting zog im Qualifikationsrennen den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Kay de Wolf, doch der Schwede beging noch in der ersten Runde einen Fehler, der Herlings ermöglichte, die Führung zu übernehmen. Einmal an der Spitze, baute 'The Bullet' seinen Vorsprung sukzessive auf 18 Sekunden aus. In der letzten Runde beging er in einer Linkskurve einen Fehler und ging übers Vorderrad zu Boden. Sein gewaltiger Vorsprung genügte aber, um Platz 1 über die Ziellinie zu bringen. Kay de Wolf folgte am Ende mit einem Rückstand von 14 Sekunden auf Platz 2.

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Jeffrey Herlings stürzte in Führung liegend Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings stürzte in Führung liegend © MXGP-TV

Aufholjagd von Romain Febvre

Romain Febvre würgte seine Kawasaki in der Anfangsphase des Rennens ab und fiel von Platz 7 auf 9 zurück, doch der Titelverteidiger machte im Verlaufe des Rennens wieder viel Boden gut und beendete das Rennen auf Platz 3. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo startete im Bereich der Top-5 und arbeitete sich clever und immer mit kalkuliertem Risiko auf Platz 3 nach vorne. Tim Gajser (Yamaha) nutzte am Ende einen Fehler von Tom Vialle (Honda) und erreichte Platz 4. Isak Gifting kam nach einem Sturz auf Platz 6 ins Ziel.

Max Spies auf Platz 13

Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies zeigte wie gewohnt enormen Kampfgeist und beendete das Rennen auf Platz 13. Damit blieb er zwar außerhalb der Top-10-Punkteränge, sicherte sich aber einen guten Startplatz für die Wertungsläufe am Sonntag und kann auf eine gute Punkteausbeute hoffen. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel erreichte das Ziel mit einer Runde Rückstand auf Platz 21. Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer, der sich eher auf Hartboden als im Sand heimisch fühlt, kam auf Platz 16 ins Ziel. Die beiden Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig starten nicht in Lommel, weil sie an den Deutschen Meisterschafen in Bielstein teilnehmen.

Lage an der WM-Spitze

WM-Leader Jeffrey Herlings holte die maximale Ausbeute von 10 Zählern, während Lucas Coenen erneut leer ausging. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 49 auf 59 Punkte. Der Abstand zwischen Coenen und Febvre auf Platz 3 verkleinerte sich auf 21 Punkte. Lucas Coenen wird am Sonntag in der WM-Tabelle sehr wahrscheinlich weiter zurückfallen.

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MXGP-Qualifikationsrennen, Lommel:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:25.951 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.080 Andrea Adamo (I), KTM, +36.879 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +39.911 Tom Vialle (F), Honda, +41.219 Isak Gifting (S), Yamaha, +56.865 Romain Febvre (F), Kawasaki, +1:07.257 Ruben Fernandez (E), Honda, +1:10.487 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:14.031 Jago Geerts (B), Beta, +1:14.777 Ben Watson (GB), Triumph, +1:16.234 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:18.498 Maximilian Spies (D), KTM, +1:31.108 Jorgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, +1:40.697 Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:50.956 Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:52.891 Adam Sterry (GB), KTM, +2:01.367 Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:04.907 Kevin Horgmo (N), Honda, +2:05.168 Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde Rückstand

WM-Stand: