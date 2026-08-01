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MXGP-Quali-Race in Lommel: Jeffrey Herlings (Honda) siegt trotz Sturz

Auch ein Sturz in der letzten Runde des MXGP-Qualifikationsrennens von Lommel konnte Jeffrey Herlings (HRC) nicht aufhalten. 'The Bullet' gewann mit deutlichem Vorsprung und baute seine WM-Führung aus

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGPMotocross

Jeffrey Herlings übernahm das Red Plate des WM-Führenden
Jeffrey Herlings übernahm das Red Plate des WM-Führenden
Foto: Honda
Jeffrey Herlings übernahm das Red Plate des WM-Führenden
© Honda

Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders in Lommel: Neben Titelaspirant und Lokalmatador Lucas Coenen (KTM) konnten in Lommel weitere Fahrer verletzungsbedingt nicht antreten: Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen hadert mit den Nachwirkungen seines Sturzes im Warm-up von Loket. Auch Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass ist nach seiner in Foxhills zugezogenen Gehirnerschütterung noch nicht fit und muss weiterhin pausieren.

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Herlings im Sand in seiner eigenen Klasse

HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startet in Lommel mit dem Red Plate des WM-Führenden und dieser Rolle wurde der Sandkönig schon im freien Training und im Zeittraining gerecht. In seiner schnellsten Runde war er 0,8 Sekunden schneller als Kay de Wolf (Husqvarna) auf Platz 2.

Zeittraining Lommel:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:53.072

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.867

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.114

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.183

  5. Tom Vialle (F), Honda, +2.463

  6. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +2.530

Im Artikel erwähnt

Herlings: Sieg trotz Sturz

JK-Yamaha-Pilot Isak Gifting zog im Qualifikationsrennen den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Kay de Wolf, doch der Schwede beging noch in der ersten Runde einen Fehler, der Herlings ermöglichte, die Führung zu übernehmen. Einmal an der Spitze, baute 'The Bullet' seinen Vorsprung sukzessive auf 18 Sekunden aus. In der letzten Runde beging er in einer Linkskurve einen Fehler und ging übers Vorderrad zu Boden. Sein gewaltiger Vorsprung genügte aber, um Platz 1 über die Ziellinie zu bringen. Kay de Wolf folgte am Ende mit einem Rückstand von 14 Sekunden auf Platz 2.

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Jeffrey Herlings stürzte in Führung liegend
Jeffrey Herlings stürzte in Führung liegend
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings stürzte in Führung liegend
© MXGP-TV

Aufholjagd von Romain Febvre

Romain Febvre würgte seine Kawasaki in der Anfangsphase des Rennens ab und fiel von Platz 7 auf 9 zurück, doch der Titelverteidiger machte im Verlaufe des Rennens wieder viel Boden gut und beendete das Rennen auf Platz 3. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo startete im Bereich der Top-5 und arbeitete sich clever und immer mit kalkuliertem Risiko auf Platz 3 nach vorne. Tim Gajser (Yamaha) nutzte am Ende einen Fehler von Tom Vialle (Honda) und erreichte Platz 4. Isak Gifting kam nach einem Sturz auf Platz 6 ins Ziel.

Max Spies auf Platz 13

Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies zeigte wie gewohnt enormen Kampfgeist und beendete das Rennen auf Platz 13. Damit blieb er zwar außerhalb der Top-10-Punkteränge, sicherte sich aber einen guten Startplatz für die Wertungsläufe am Sonntag und kann auf eine gute Punkteausbeute hoffen. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel erreichte das Ziel mit einer Runde Rückstand auf Platz 21. Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer, der sich eher auf Hartboden als im Sand heimisch fühlt, kam auf Platz 16 ins Ziel. Die beiden Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig starten nicht in Lommel, weil sie an den Deutschen Meisterschafen in Bielstein teilnehmen.

Lage an der WM-Spitze

WM-Leader Jeffrey Herlings holte die maximale Ausbeute von 10 Zählern, während Lucas Coenen erneut leer ausging. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 49 auf 59 Punkte. Der Abstand zwischen Coenen und Febvre auf Platz 3 verkleinerte sich auf 21 Punkte. Lucas Coenen wird am Sonntag in der WM-Tabelle sehr wahrscheinlich weiter zurückfallen.

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MXGP-Qualifikationsrennen, Lommel:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:25.951

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.080

  3. Andrea Adamo (I), KTM, +36.879

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +39.911

  5. Tom Vialle (F), Honda, +41.219

  6. Isak Gifting (S), Yamaha, +56.865

  7. Romain Febvre (F), Kawasaki, +1:07.257

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, +1:10.487

  9. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:14.031

  10. Jago Geerts (B), Beta, +1:14.777

  11. Ben Watson (GB), Triumph, +1:16.234

  12. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +1:18.498

  13. Maximilian Spies (D), KTM, +1:31.108

  14. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, +1:40.697

  15. Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:50.956

  16. Jeremy Seewer (CH), KTM, +1:52.891

  17. Adam Sterry (GB), KTM, +2:01.367

  18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +2:04.907

  19. Kevin Horgmo (N), Honda, +2:05.168

  20. Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde Rückstand

WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 625 Punkte

  2. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte, (-59)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 545 Punkte, (-80)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 496 Punkte, (-129)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 419 Punkte, (-206)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 417 Punkte, (-208)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:39,461

1:59,324

25

02

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

17

+39,633

2:00,657

22

03

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+54,242

2:02,040

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+54,762

2:00,168

18

05

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+1:26,840

2:03,197

16

06

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

17

+1:28,648

2:04,154

15

07

Ben Watson

Ben Watson

Ben Watson

Ben Watson

919

17

+1:30,752

2:05,111

14

08

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

Isak Gifting

517

17

+1:43,225

2:04,855

13

09

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

17

+1:45,085

2:05,639

12

10

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

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