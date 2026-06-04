Neue Yamaha YZ250F: Neuer Motor, Fahrwerk von der YZ450F

Auf den Modelljahrgang 2027 hat Yamaha einen komplett neuen Viertaktmotor mit 250 ccm für den Einsatz im Motocross-Motorrad YZ250F gebaut. Die Grundkonstruktion eines Kurzhub-Viertakters mit DOHC-Ventiltrieb und Benzineinspritzung wurde beibehalten, ebenso die Yamaha-typische Architektur mit dem stehenden Zylinder und dem Einlass (in Fahrtrichting) vorne und den Auslass hinten.

Werbung

Werbung

Dennoch gibt es einige wesentliche Neuerungen. Der Durchmesser der Kurbelwelle wurde vergrössert, ebenso deren Schwungmasse. Das untere Pleuellager ist neu als Gleitlager ausgeführt, ebenso wurde der Kolbenbolzen vergrössert. Der obere Kolbenring ist dünner du leichter.

Die Verbesserungen am Motor sind nicht zu sehen, aber hoffentlich zu spüren Foto: Yamaha Die Verbesserungen am Motor sind nicht zu sehen, aber hoffentlich zu spüren © Yamaha

Im Ventiltrieb sind Steuerkette und deren Kettenführung neu. Die Titan-Einlassventile werden neu über Schlepphebel betätigt. An den Einlassventilen sind doppelte Ventilfedern verbaut. Unten liegen diese Ventilfedern auf einem Federteller auf, welcher den untersten Federwindungen nachgeformt ist. Dadurch kann die Federbasis schlanker gestaltet werden, was es wiederum ermöglicht, den Einlasskanal strömungsgünstiger zu gestalten. Die Verdichtung liegt bei horrenden 14.1:1, das Drehzahllimit des neuen Motors ist 700/min höher. Der Öltank der Trockensumpfschmierung ist im Motorgehäuse integriert und vor der Kurbelwelle platziert.

Werbung

Werbung

Aluchassis, Motoreinlass vorn: Die neue YZ250F ist unverkennbar eine Yamaha Foto: Yamaha Aluchassis, Motoreinlass vorn: Die neue YZ250F ist unverkennbar eine Yamaha © Yamaha

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ziel der Neukonstruktion: Mehr Leistung, mehr Drehmoment. Was auch erreicht wurde, weshalb das Getriebe breitere Zahnräder, mehr Schaltklauen und geänderte Übersetzungen aufweist. Die gleiche hydraulisch betätigte Kupplung wie in der auf den Modelljahrgang 2026 überarbeiteten YZ450F ist nun auch die der 250er verbaut.

Überarbeitete Hinterbremse mit auf 220 mm verkleinerter Scheibe Foto: Yamaha Überarbeitete Hinterbremse mit auf 220 mm verkleinerter Scheibe © Yamaha

Ebenso von der auf 2026 überarbeiteten 450er übernommen wurden Fahrwerk und Verkleidungsteile. Die Form und Dicke der vorderen und hinteren Motorhalterungen wurden für eine optimale Steifigkeit dem 250er Motor angepasst. Die Federelemente wurden zwar von der 450er übernommen, jedoch auf die 250er abgestimmt. Am Federbein ist zudem ein neues Bodenventil mit mehr Dämpferkraft verbaut, das einen verbesserten Bodenkontakt bewirken soll.

Werbung

Werbung

Die Hinterradbremse wurde für eine verbesserte Kontrolle neu gestaltet. Die Größe des Hauptbremszylinderkolbens und des Bremszangenkolbens hinten wurden reduziert, und die hintere Bremsscheibe wurde verkleinert (von 240 auf 220 mm). Zudem ist das Fußbremshebelpedal nun mit Bolzen statt mit Nieten befestigt, um einen einfachen Austausch zu ermöglichen.

Die YZ-Modelle in Blau sind ab September erhältlich, die Monster Energy Yamaha Racing Editions folgen ab November 2026. Die Preise für die deutschsprachigen Länder sind noch nicht bekannt.

Yamaha YZ85: Auch am Nachwuchs-Racer wurde gearbeitet Foto: Yamaha Yamaha YZ85: Auch am Nachwuchs-Racer wurde gearbeitet © Yamaha

Yamaha hat auch der der YZ85 gearbeitet. Es gibt eine neue Einlass-Membran, neue Steuerzeiten der Auslass-Walze und darauf abgestimmte Vergasereinstellung und Zündung. Das Schwungrad ist von 60 mm auf 79,5 mm vergrößert. Das Luftrohr vom Luftfilter zum Vergaser ist um 10 auf 85 mm vergrössert. Dazu kommen Detailverbesserungen am Zylinderkopf, der Kupplung, den Gangrädern 3 und 4 und an den Schwingen- und Motorhalterungen. Neben der YZ85 bietet Yamaha weiterhin die Zweitakt-Crosser YZ125 und YZ250 sowie das Motorrad, mit dem unzählige erfolgreiche Karrieren begannen: Die PW50.

Werbung