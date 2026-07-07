Ricardo Bauer (KTM) aus Österreich ist 125 Motocross Junioren-Weltmeister

Am vergangenen Wochenende fand auf der perfekt vorbereiteten Hartboden-Naturstrecke im tschechischen Jinin (130 km südlich von Prag ) die Junioren-WM 2026 statt. 260 Fahrer aus 38 Nationen standen am Start der drei Klassen und lieferten sich spektakuläre Kämpfe.

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Ricardo Bauer wurde Weltmeister

In der 125 ccm Klasse gewann der österreichische KTM-Pilot Ricardo Bauer beide Läufen, wobei er in beiden Rennen einen Rückstand aufholen musste. Der Spanier Oleguer Riba zog den Holeshot und übernahm die frühe Führung. Am Ende des Rennens konnte Bauer das entscheidende Überholmanöver platzieren und holte sich den Laufsieg.

Team Austria feiert den Sieg von Ricardo Bauer Foto: Align Media Team Austria feiert den Sieg von Ricardo Bauer © Align Media

Schweizer Junioren ebenfalls erfolgreich

Der schweizerische KTM-Fahrer Emil Ziemer stand mit den Plätzen 2 und 6 in Jinin ebenfalls auf dem Podium. Ryan Oppliger (KTM) und Luis Santeusanio (Yamaha) beendeten den Tag auf den Plätzen 20 und 25 der Gesamtwertung. DMSB-Pilot Max Meyer (Yamaha) kam auf den Plätzen 18 und 31 ins Ziel.

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Junioren WM 125:

Ricardo Bauer (A), KTM, 1-1, 50 Punkte Sleny Goyer (F), Yamaha, 5-2, 38, (-12) Emil Ziemer (CH), KTM, 2-6, 37, (-13) Oleguer Riba (E), GASGAS, 4-4, 36, (-14) David Cracco (I), KTM, 3-5, 36, (-14) Bertram Thorius (DEN), Fantic, 10-3, 31, (-19 ins Ziel. ) Liam Bruneau (F), KTM, 6-7, 29, (-21) Travis Leok (EST), Husqvarna, 9-11, 22, (-28) Eliot Buysschaert (F), KTM, 8-17, 17, (-33) Chase Dashiell (USA), KTM, 17-9, 16, (-34)

85er WM: Drama für Luca Nierychlo

Luca Nierychlo aus Deutschland markierte in der 85er Junioren-WM mit einer Rundenzeit von 2:02 Min. die Bestzeit in seiner Gruppe. Leider stürzte die deutsche Nachwuchshoffnung im ersten Wertungslauf und zog sich dabei schwere Rücken- und Handverletzungen zu. Luca musste ins Krankenhaus nach České Budějovice gebracht werden.

Der australische Yamaha-Pilot Blake Bohannon gewann den ersten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg. Im zweiten Lauf musste er eine Aufholjagd starten, schaffte es aber erneut an die Spitze und gewann am Ende den WM-Junioren-Titel mit der Idealpunktzahl von 50 Zählern.

Junioren WM 85:

Blake Bohannon (AUS), Yamaha, 1-1, 50 Punkte Patriks Cirulis (LV), Husqvarna, 2-4, 40, (-10) Chase Brennan (USA), Suzuki, 6-2, 37, (-13) Tim Lopes (F), Husqvarna, 7-3, 34, (-16) Harry Dale (GB), KTM, 5-5, 32, (-18) Landon Lee (USA), KTM, 4-11, 28, (-22)

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Junioren WM 65

Der französische KTM-Youngster Lucas Bos zeigte in beiden Läufen Kampfgeist und schaffte es jeweils an die Spitze, gefolgt vom Spanier Adam Quesada (GASGAS) und dem Amerikaner Jax Baker (Cobra).

Junioren WM 65:

Lucas Bos (F), KTM, 1-1, 50 Punkte Adam Quesada (E), GASGAS, 2-2, 44, (-6) Jax Baker (USA), Cobra Motor, 3-3, 36, (-14) Daniel Corda (I), KTM, 2-5, 36, (-14) Milan Rubeš (CZ), GASGAS, 10-7, 25, (-25) Hudson Francis (AUS), Yamaha, 8-10, 24, (-26)

Die deutschen 65er Nachwuchspiloten Bruno Lenarz (GASGAS) und Matteo Bauten (KTM) konnten sich direkt für die Finalläufe qualifizieren. Bruno Lenarz beendete den Tag auf Platz 24 und Matteo Bauten auf 38.

Nationenwertung

Frankreich, 7 Punkte USA, 16 Punkte Italien, 24 Punkte Spanien, 32 Punkte Estland, 37 Punkte Niederlande, 39 Punkte Großbritannien, 39 Punkte Australien, 40 Punkte

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