Mit nur 5 Euro dabei: Classic Cross der Nationen am 22.8. in Culitzsch

Das «Classic Cross der Nationen» ist traditionell der Höhepunkt der Classic-Saison im Rahmen der ECMX-Europameisterschaften. Am Samstag, dem 22. August, treffen im sächsischen Culitzsch klassische Motocross-Motorräder verschiedener Epochen aufeinander. Ausgeschrieben sind die Kategorien Classic bis 66, Classic über 66, Classic 72+, Twinshock, EVO und Mixed (Classic, Twinshock, EVO, Super EVO).

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Technische Leckerbissen und Innovationen

In Culitzsch werden technische Leckerbissen aus den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren live und in Action zu erleben sein. Viele der damals entwickelten technischen Lösungen waren für die weitere Entwicklung des Motocross-Sports richtungsweisend.

Mehr als 50 Teams mit über 150 Fahrern haben ihre Nennungen abgegeben. Vertreten sind Tschechien, die Niederlande, die Schweiz, Schweden, Österreich, Ungarn, Belgien, Frankreich, die Slowakei und Deutschland.

Die Strecke

Der rötliche Hartbodenkurs in Culitzsch ist bei Fahrern und Zuschauern gleichermaßen beliebt. Die unmittelbar an der Autobahn A72 gelegene Strecke ist einfach zu erreichen. Für das Classic-Event wurde die Startkurve eigens umgestaltet.

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Von der Tribüne können die Zuschauer einen Großteil des Kurses einsehen. Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Nähe ausreichend zur Verfügung. Mit 5 Euro Eintritt bleiben die Preise ausgesprochen moderat und familienfreundlich. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Classic Motocross in Culitzsch Foto: Thoralf Abgarjan Classic Motocross in Culitzsch © Thoralf Abgarjan

Nations-Punktesystem

Wie beim Motocross der Nationen wird nach dem olympischen System gewertet: Platz = Punkt. Die Mannschaft mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Von den sechs Ergebnissen eines Teams werden fünf gewertet, das schlechteste Resultat wird gestrichen.

Tim Koch am Start

Dass Classic Motocross längst kein reines Veteranentreffen ist, zeigt die Teilnahme von Tim Koch. Der 33-Jährige bestritt bis zum vergangenen Jahr noch WM- und ADAC-MX-Masters-Läufe und wird in Culitzsch in der EVO-Klasse antreten.

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Classic-Wochenende mit vollem Programm

Bereits am Donnerstag bietet der MC Culitzsch ein freies Training an. Am Freitag werden ab 19:00 Uhr die Teams im Festzelt präsentiert. Der Samstag beginnt um 8:00 Uhr mit den Trainings-Sessions.

Um 12:30 Uhr folgt der große Fahreraufmarsch mit Fanfahrerzug, bevor ab 13:00 Uhr die Wertungsläufe gestartet werden. Weitere Informationen gibt es auf dem Facebook-Kanal des MC Culitzsch .



Im Film sind Impressionen des Classic-Rennens aus dem Jahre 2024 zu sehen. Dort kommt auch Michael Koch zu Wort, der Großvater von Tim und Tom Koch.

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