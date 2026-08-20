US-Champion Ken Roczen (Suzuki): Wie geht es nach 2026 weiter?

«Nach Salt Lake City habe ich eine zweiwöchige Pause eingelegt und habe einfach mal nichts getan», erklärte US-Supercross-Champion Ken Roczen im Interview mit 'Motorsports NBC'.

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Roczens kleine Weltreise

«Danach habe ich aber wieder mit dem Training begonnen. Im Juli war ich dann in England für Suzuki beim ABR Festival (Adventure Bike Rider). Danach ging es gleich mit einem Fox-Foto-Shooting weiter. Anschließend war ich mit Red Bull auf der Kelly Slater Surf Ranch in Kalifornien beim Surfen. Ende Juli bin ich dann nach Japan geflogen und danach war ich froh, wieder einen normalen Tagesrhythmus zu haben und bin zu meiner normalen Trainingsroutine zurückgekehrt. Wenn man ständig unterwegs ist, kommt man doch ziemlich durcheinander mit Jetlag usw. Das macht die Sache schon etwas schwierig.»

Keine Nationals in diesem Jahr

«2023 hatte ich keine großen Verletzungen. Ich bin zwar im Sommer ein paar Motocrossrennen gefahren und ich konnte am Ende um die Meisterschaft kämpfen. In den letzten beiden Jahren war das anders. 2024 hatte ich Probleme mit dem Knie. Vergangenes Jahr war es das Fußgelenk. Die Leute haben erwartet, dass ich dieses Jahr in Unadilla starte, aber das hatte ich nie angekündigt. Ich denke, dass ich dieses eine Rennen auch nicht wirklich für die SMX-Playoffs brauche. Ich habe auch keine Lust, unvorbereitet zu einem Pro-Motocross-Rennen zu kommen. Ich sitze jetzt vielleicht ein Mal in zwei Wochen auf dem Motorrad. Ich brauche ein oder zwei Tage, um wieder auf ein konkurrenzfähiges Level zu kommen. Im Moment ist es in Florida auch ziemlich warm und selbst wenn du fit bist, ist das ein Problem. Aber ich denke, so lange ich nicht verletzt bin, werde ich ziemlich schnell wieder in meinen normalen Rennmodus kommen.»

SMX steht fix auf der Agenda

Im 12. September beginnen in Columbus die SMX-Playoffs und Ken Roczen wird dabei sein. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auf den Zeitplan zu schauen. Ich habe jetzt wieder mit dem Motocross-Training begonnen. Supercross können wir draußen im Moment gar nicht trainieren, weil es viel zu viel regnet.»

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Wird Ken Roczen 2027 weitermachen?

«Ich schiebe diese Frage schon seit Monaten vor mir her. Manchmal denke ich, ich sollte weitermachen. Ich hatte im Supercross nie die Startnummer 1, Suzuki auch nicht seit langer Zeit. Dass ich diese Meisterschaft gewinnen würde, erschien doch sehr unwahrscheinlich und ich habe immer gedacht: Wenn ich das geschafft habe, höre ich auf. Es lastet wirklich schwer auf meinen Schultern. Seit 17 Jahren bin ich Motocross-Profi. Ein Teil von mir will weitermachen, aber je weiter ich Abstand von den Rennen bekomme, desto weniger kümmert es mich. Gleichzeitig liebe ich es, auf dem Dirtbike zu fahren. Aber ich versuche eben auch, viele andere Sachen zu machen. Ich jogge gern und trainiere viel. Es ist eine Frage der Zeit. Ich weiß, dass ich das irgendwann entscheiden muss, aber der Tag der Entscheidung ist einfach noch nicht gekommen.»

Roczens eigene Philosophie

«Wenn ich 2027 weitermache, dann werde ich so in diesen Wettkampf hineingehen, als hätte ich den Titel nie gewonnen. Ich will diese Geschichte auch nicht größer machen, als sie ist. Wenn ich weitermache, wird es einen kompletten Neustart geben. Wenn ich aber weitermache, werde ich bereit sein. Wenn ich rausgehe, meine ich es auch ernst. Ich gehe nicht raus, um auf Platz 5 oder 10 herumzufahren.

Über seine Reise nach Japan

«Ich war niemals zuvor in Japan, obwohl ich für all diese japanischen Teams so viele Jahre gefahren bin. Während meiner Honda-Zeit gab es diesen Plan, aber dann kam die Verletzung dazwischen. Später gab es weiter Versuche 2017 und 18, aber das Timing hat einfach nie gepasst. Ich denke, es war wirklich wichtig, diese persönliche Beziehung aufzubauen. Ich bin auf der ganzen Welt herumgekommen, war aber noch nie an jenem Ort, der eigentlich so wichtig für uns ist. Es war wirklich cool, ein Gefühl für die Kultur zu bekommen. Ich habe den Präsidenten und viele Ingenieure getroffen und ich denke, dass das eine wichtige Begegnung war.»

Ken Roczens Zeitplan für den Rest des Jahres:

12.09. - Columbus, Ohio, SMX Playoff 1 19.09. - Carson, Kalifornien, SMX Playoff 2 26.09. - Ridgedale, Missouri, SMX-Finale 07.11. - AUS-X Geelong (Australien) 21.11. - SX Paris 22.11. - SX Paris

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