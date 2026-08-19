Team Österreich für MXoN in Ernée nominiert
Team Austria startet beim Motocross der Nationen in Ernée in der Besetzung Ricardo Bauer, Michael Kratzer und Michael Sandner. Marcel Stauffer musste verletzungsbedingt passen.
Österreich hat das Team für das Motocross der Nationen 2026 in Ernée bekanntgegeben. Der in Uddevalla vorzeitig zum EMX125-Champion gekürte Ricardo Bauer wird in Frankreich sein MX2-Debüt geben. In der MXGP und Open-Klasse starten Michael Kratzer und Michael Sandner.
«Mit Kratzer und Sandner schicken wir zwei starke Fahrer aus der Österreichischen Meisterschaft ins Rennen», erklärte Österreichs Teamchef Karl Schmiedinger. «Ricardo Bauer reist als frisch gekürter MX125-Welt- und Europameister nach Frankreich und wird sich der internationalen Herausforderung stellen, zum ersten Mal eine 250 zu fahren.»
Marcel Stauffer weiterhin verletzt
Natürlich wäre auch ein Fahrer wie Marcel Stauffer für das Rennen prädestiniert gewesen, aber der Osicka-KTM-Pilot hadert noch immer an einer Kahnbeinverletzung, die operiert werden muss. «Leider kann Marcel Stauffer verletzungsbedingt nicht antreten. Wir wünschen ihm eine baldige und vollständige Genesung», heisst es in der Mitteilung des Teams.
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