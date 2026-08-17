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Uddevalla: Österreicher Ricardo Bauer (KTM) ist EMX125-Champion

Mit einem Doppelsieg beim 9. Lauf der EMX125-EM in Uddevalla (Schweden) machte Ricardo Bauer (KTM) den Titel vorzeitig klar. Moritz Ernecker (KTM) kämpft noch um Platz 2.

Motocross

Ricardo Bauer wurde vorzeitig EMX125-Europameister
Ricardo Bauer wurde vorzeitig EMX125-Europameister
Foto: Align Media
Ricardo Bauer wurde vorzeitig EMX125-Europameister
© Align Media

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Nachdem KTM-Youngster Ricardo Bauer Anfang Juli bereits die Junioren-WM gewonnen hatte, machte der Österreicher in Uddevalla mit einem Doppelsieg auch den EMX125-Europameistertitel vorzeitig klar. Sein letzter verbliebener Titelkonkurrent war Landsmann Moritz Ernecker, der die Meisterschaft lange angeführt, sich aber bei der Junioren-WM in Jinin das Schien- und Wadenbein gebrochen hatte und deshalb mehrere Rennen auslassen musste. Zunächst hieß es, dass seine Saison beendet sei.

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Ricardo Bauer im Ziel
Ricardo Bauer im Ziel
Foto: Align Media
Ricardo Bauer im Ziel
© Align Media

Frühes Comeback von Moritz Ernecker

Nur fünf Wochen nach seiner schweren Beinverletzung kehrte Ernecker früher als erwartet in den Wettbewerb zurück. Mit 13-10 beendete er das Wochenende in Uddevalla auf Gesamtrang 10 und sammelte 19 Meisterschaftspunkte. Bauers vorzeitigen Titelgewinn konnte er damit allerdings nicht mehr verhindern. Für Ernecker geht es beim Saisonfinale in der Türkei aber noch um den Vizemeistertitel.

Ricardo Bauer feiert seinen Erfolg
Ricardo Bauer feiert seinen Erfolg
Foto: Align Media
Ricardo Bauer feiert seinen Erfolg
© Align Media

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Österreichs Nachwuchshoffnungen

Ricardo Bauer wurde in Uddevalla vorzeitig EMX125-Champion. Österreich hat im Motocross wieder hoffnungsvolle Nachwuchstalente. Ricardo Bauer ist Junioren-Weltmeister und EMX125-Champion, Moritz Ernecker kämpft trotz seiner Verletzung noch um den Vizetitel. Gratulation zu diesen starken Leistungen!

EMX125, Uddevalla:

  1. Ricardo Bauer (A), KTM, 1-1, 50 Punkte

  2. Sleny Goyer (F), Yamaha, 5-2, 38, (-12)

  3. Gennaro Utech (I), Fantic, 4-3, 38, (-12)

  4. Emil Ziemer (CH), KTM, 8-4, 31, (-19)

  5. Bertram Thorius (DK), Fantic, 7-5, 30, (-20)

  6. Levi Townley (NZL), Yamaha, 3-12, 29, (-21)

  7. Riccardo Pini (I), TM, 9-8, 25, (-25)

  8. Liam Bruneau (F), KTM, 2-18, 25, (-25)

  9. Lucas Leok (EST), KTM, 16-7, 19, (-31)

  10. Moritz Ernecker (A), KTM, 13-10, 19, (-31)

EMX125-Stand nach 9 von 10 Events:

  1. Ricardo Bauer (A), KTM, 369 Punkte (vorzeitig Champion)

  2. Moritz Ernecker (A), KTM, 307, (-62)

  3. Sleny Goyer (F), Yamaha, 296, (-73)

  4. Bertram Thorius (DK), Fantic, 256, (-113)

  5. Emil Ziemer (CH), KTM, 230, (-139)

  6. Gennaro Utech (I), Fantic, 223, (-146)

  7. David Cracco (I), KTM, 189, (-180)

  8. Liam Bruneau (F), KTM, 177, (-192)

  9. Riccardo Pini (I), TM, 169, (-200)

  10. Lucas Leok (EST), KTM, 165, (-204)

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