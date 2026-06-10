US-Exkurs: Lotte van Drunen startet in Thunder Valley und High Point

Nicht nur die beiden Coenen-Brüder werden am kommenden Wochenende in Thunder Valley (Colorado) ihr US-Debüt geben, auch die niederländische Damen-Weltmeisterin Lotte van Drunen hat sich auf den Weg über den Atlantik gemacht, um am 13. Juni in Thunder Valley (Colorado) und eine Woche später auch in High Point (Pennsylvania) an den Start zu gehen.

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Nachwirkungen ihres Talkessel-Crashs

Am 31. Mai ging Lotte im zweiten WMX-Rennen im Talkessel zu Boden, nachdem Amandine Verstappen in der ersten Runde direkt vor ihr während des Sprungs die Spur wechselte (Cross Jumping). Die beiden Kontrahentinnen kollidierten in der Luft. Verstappen konnte weiterfahren, Lotte blieb benommen am Boden liegen, konnte sich aber dennoch aufrappeln und das Rennen fortsetzen. Danach konnte die Titelverteidigerin nur noch Schadensbegrenzung betreiben und auf Platz 18 noch 3 WM-Punkte retten. Später humpelte sie sichtlich angeschlagen und sauer durchs Paddock.

Lotte van Drunen plant zwei US-Rennen Foto: copyright free Lotte van Drunen plant zwei US-Rennen © copyright free

2 US-Starts geplant

Nun also schlägt Lotte van Drunen mit ihrem US-Exkurs ein neues Kapitel ihrer Karriere auf. «Ich bin stolz darauf, zu sagen, dass ich bei der AMA WMX in Thunder Valley und High Point starten werde», kommentierte die 18-Jährige.

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Valentin Guillod in Hangtown Foto: copyright free Valentin Guillod in Hangtown © copyright free

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Auch Valentin Guillod wieder am Start

Im Trubel der Ereignisse der letzten Wochen ging etwas unter, dass auch der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod in Hangtown mit einem 14-11-Ergebnis Rang 12 der Gesamtwertung erreicht hat. Mit 19 Punkten rangiert Guillod nach 2 von 11 Etappen der US Nationals auf Tabellenplatz 16. «Hangtown hat eine Verbesserung gebracht», kommentierte Guillod. «Ich fühle mich zunehmend komfortabler.»