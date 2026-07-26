Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 250

  6. /

  7. News

Werbung

Cole Davies (Yamaha) gewinnt mit überzeugendem Doppelsieg in Washougal

Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann die 8. Etappe der AMA Pro Motocross Championships in Washougal mit einem souveränen Doppelsieg und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz 2

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Cole Davies gewann in Washougal
Cole Davies gewann in Washougal
Foto: AMA
Cole Davies gewann in Washougal
© AMA

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

8. Etappe der AMA Pro Motocross Championships auf der Hartbodenstrecke von Washougal: Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war schon im Qualifying der Schnellste und startete vor Julien Beaumer (KTM), der vor einer Woche in Spring Creek seinen ersten Tagessieg geholt hatte. Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) haderte auf Platz 7 mit einem Rückstand von knapp einer Sekunde zur Bestzeit von Davies.

Werbung

Werbung

Ergebnis kombiniertes Qualifying 250:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:12.269

  2. Julien Beaumer (USA), KTM, (+0.293)

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, (+0.302)

  4. Drew Adams (USA), Kawasaki, (+0.777)

  5. Chance Hymas (USA), Honda, (+0.809)

  6. Pierce Brown (USA), Yamaha, (+0.942)

  7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, (+0.953)

  8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, (+1.696)

  9. Caden Dudney (USA), Yamaha, (+1.980)

  10. Landen Gordon (USA), Yamaha, (+2.094)

Massencrash in Lauf 1

Der erste Lauf begann mit einem Massencrash. Cole Davies und Landen Gordon lagen an der Spitze. Gordon rutschte in der zweiten Kurve weg, stürzte und löste eine Massenkarambolage aus. Unter anderem waren die Titelaspiranten Levi Kitchen und Julien Baumer in den Sturz verwickelt. Beide mussten das Feld von hinten aufrollen. Beide lieferten sich harte Duelle und am Ende hatte Kitchen auf Platz 6 die besseren Karten. Beaumer erreichte das Ziel auf Platz 8. Cole Davies gewann den ersten Lauf unangefochten mit einem Vorsprung von 17 Sekunden vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und Chance Hymas (Honda).

Im Artikel erwähnt

Der erste Lauf von Washougal begann mit einem Massencrash
Der erste Lauf von Washougal begann mit einem Massencrash
Foto: AMA
Der erste Lauf von Washougal begann mit einem Massencrash
© AMA

Werbung

Werbung

Cole Davies nicht zu stoppen

Ryder DiFrancesco zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Cole Davies startete im Bereich der Top-5, überholte schon in der ersten Runde einige Fahrer und zog mit zwei gewaltigen Sprüngen an DiFrancesco vorbei in Führung. Danach kontrollierte Davies das Rennen von der Spitze und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7 Sekunden vor DiFrancesco und Hymas. In dieser Reihenfolge standen die Piloten auch auf dem Tagespodium von Washougal. Tabellenführer Levi Kitchen hatte erneut keinen guten Start und war nach der Aufholjagd des ersten Laufs auch ausgepowert. Der Kawasaki-Werksfahrer kam erneut auf Platz 6 ins Ziel, Julien Beaumer auf Rang 5.

Lage an der Tabellenspitze

Levi Kitchen führt die Tabelle nach 8 von 11 Läufen weiterhin an, doch sein Vorsprung schmolz von 24 auf 7 Punkte zusammen. Cole Davies verbesserte sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2 und Julien Beaumer fiel von Platz 2 auf 3 zurück.

Zzweiwöchige Sommerpause


Die Protagonisten der US Nationals legen jetzt eine zweiwöchige Pause ein, bevor es am 15. August in Unadilla mit der 9. Etappe der US Nationals weitergeht.

Werbung

Werbung

250 Ergebnis Washougal:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-1, 50 Punkte

  2. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)

  3. Chance Hymas (USA), Honda, 3-3, 40, (-10)

  4. Carson Mumford (USA), KTM, 5-4, 34, (-16)

  5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 6-6, 30, (-20)

  6. Julien Beaumer (USA), KTM, 8-5, 29, (-21)

  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-8, 27, (-23)

  8. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-27)

  9. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 9-10, 23, (-27)

  10. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 13-7, 22, (-28)

250 Stand nach Etappe 8 von 11:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 293 Punkte

  2. Cole Davies (NZL), Yamaha, 286, (-7)

  3. Julien Beaumer (USA), KTM, 268, (-25)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 238, (-55)

  5. Chance Hymas (USA), Honda, 230, (-63)

  6. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 224, (-69)

  7. Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-99)

  8. Carson Mumford (USA), KTM, 188, (-105)

  9. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 146, (-147)

  10. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 124, (-169)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Cole Davies

Placeholder - Racer

Cole Davies

37

16

36:59,617

2:17,352

25

02

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

34

16

+10,758

2:19,012

22

03

Placeholder - Racer

Chance Hymas

Placeholder - Racer

Chance Hymas

29

16

+16,055

2:19,495

20

04

Placeholder - Racer

Carson Mumford

Placeholder - Racer

Carson Mumford

71

16

+23,254

2:19,363

18

05

Placeholder - Racer

Julien Beaumer

Placeholder - Racer

Julien Beaumer

13

16

+35,462

2:21,031

17

06

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

47

16

+36,916

2:21,853

16

07

Placeholder - Racer

Casey Cochran

Placeholder - Racer

Casey Cochran

59

16

+46,998

2:21,481

15

08

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

25

16

+50,413

2:21,653

14

09

Placeholder - Racer

Dilan Schwartz

Placeholder - Racer

Dilan Schwartz

42

16

+54,032

2:20,954

13

10

Placeholder - Racer

Kayden Minear

Placeholder - Racer

Kayden Minear

99

16

+57,371

2:22,360

12

Events

Alle US-Motocross 250 Events
  • Vergangen

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    17.–18.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    24.–25.07.2026
    Zum Event

  • Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event

  • Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event

  • Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    17.–18.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    24.–25.07.2026
    Zum Event

  3. Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event

  4. Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event

  5. Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien