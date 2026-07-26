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Porsche-Star Thomas Preining auch auf der Pole-Position am Sonntag

Thomas Preining dominiert weiterhin das Rennwochenende der DTM in Oschersleben. Der Österreicher fuhr auf die Pole-Position für das zweite Rennen am Sonntag.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Die Thomas-Preining-Show in Oschersleben geht weiter! Preining steht auch für das zweite Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben auf der Pole-Position. In 1:22.400 Minuten umrundete der 2023er DTM-Champion den Kurs in der Magdeburger Börde.

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Luca Engstler wird im ABT Lamborghini vom zweiten Startplatz starten. Dem Allgäuer fehlten 0,105 Sekunden auf die Bestzeit des Porsche-Stars.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 2 (Top 10):

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  1. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  2. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  9. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  10. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

57:30,754

1:24,768

25

02

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,027

1:24,661

20

03

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

39

+3,431

1:24,355

19

04

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+3,640

1:24,681

14

05

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,467

1:24,288

13

06

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+8,103

1:24,452

10

07

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

39

+10,362

1:24,730

9

08

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+11,594

1:24,650

8

09

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+18,372

1:24,431

7

10

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+18,803

1:24,675

6

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