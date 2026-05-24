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Lacapelle-Marival: Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres (Triumph)

Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den Grand Prix of France in Lacapelle-Marival mit einem Doppelsieg. Simon Längenfelder (KTM) stürzte, verteidigte aber die WM-Führung.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Das MX2-Podium in Lacapelle-Marival
Das MX2-Podium in Lacapelle-Marival
Foto: MXGP-TV
Das MX2-Podium in Lacapelle-Marival
© MXGP-TV

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Zweites und entscheidendes MX2-Rennen zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der 17-jährige Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis aus Lettland zog den Holeshot und konnte seine Führungsposition fast über die gesamte Renndistanz verteidigen. Hinter ihm kämpften die beiden Triumph-Werksfahrer Guillem Farres und Camden Mc Lellan sowie der französische Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) um die Podiumsplatzierungen. Am Ende trennten Farres und Mc Lellan nur Bruchteile von Sekunden.

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Janis Reisulis überzeugte durch puren Speed

Der Yamaha-Youngster hat den Speed der Spitze und führte den zweiten Lauf 17 Runden lang an. Nachdem ihn Guillem Farres am Ende einer Geraden überholt hatte, wurde er zur leichten Beute von Mc Lellan und Mathis Valin. Am Ende wurde er noch von Liam Everts (Husqvarna) abgefangen.

Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres

Nach seinem Sieg im ersten Lauf duellierte sich der Spanier am Ende des zweiten Laufs mit seinem Teamkollegen Camden Mc Lellan und behauptete seine Führung knapp. Der Spanier holte in Frankreich den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und halbierte damit seinen Rückstand zur Spitze von 40 auf 20 Punkte.

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Lokalmatador Mathis Valin auf dem Podium

Polesetter Mathis Valin (Kawasaki) kämpfte von Anfang an in der Spitzengruppe, fand aber keinen Weg an den beiden Triumph-Werksfahrern vorbei. Mit einem 2-3-Ergebnis (punktgleich mit Camden Mc Lellan) stand er auf dem dritten Platz des Podiums.

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Crash von Simon Längenfelder

Weder WM-Leader Simon Längenfelder noch sein ärgster WM-Rivale Sacha Coenen erwischten einen guten Start. Längenfelder rangierte über weite Strecken auf Platz 6 direkt vor Coenen. 3 Runden vor Ultimo flog der Titelverteidiger an einer Bergab-Passage per Highsider ab und verlor den 6. Platz an Sacha Coenen. Glücklicherweise war Simon schnell wieder auf seinem Motorrad, sodass er nur einen Platz verlor.

Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival
Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival
© MXGP-TV

Längenfelder kommt als WM-Führender in den Talkessel

Trotz seines Sturzes im zweiten Lauf konnte Simon Längenfelder seine WM-Führung verteidigen und kommt in einer Woche mit dem Red Plate zu seinem Heimrennen in den Talkessel. Die Tabellenspitze der Top-3 rückte insgesamt enger auf nur noch 20 Punkte zusammen. Für Längenfelder war es ein bittersüßes Wochenende: Sein Sturz im zweiten Lauf hatte nur geringe Auswirkungen auf den Tabellenstand. Er schien in Frankreich zu sehr auf Sacha Coenen fokussiert zu sein, aber Sacha Coenen ist nicht sein einziger Kontrahent und die Saison ist noch lang.

Simon Längenfelder kommt als WM-Leader in den Talkessel
Simon Längenfelder kommt als WM-Leader in den Talkessel
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder kommt als WM-Leader in den Talkessel
© MXGP-TV

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Ergebnis MX2, Lacapelle-Marival:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2, 42

  3. Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-3, 42

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 5-4, 34

  5. Simon Längenfelder (D), KTM, 4-7, 32

  6. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 6-5, 31

  7. Sacha Coenen (B), KTM, 8-6, 28

  8. Maxime Grau (F), Honda, 9-9, 24

  9. Valerio Lata (I), Honda, 12-8, 22

  10. Francisco Garcia (E), Kawasaki, 10-10, 22

MX2-WM-Stand nach 6 von 19 Events:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 281

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 273, (-8)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 261, (-20)

  4. Liam Everts (B), Husqvarna, 245, (-36)

  5. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 233, (-48)

  6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 211, (-70)

  7. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 209, (-72)

  8. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 167, (-114)

  9. Valerio Lata (I), Honda, 156, (-125)

  10. Julius Mikula (CZ), KTM, 130, (-151)

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

20

34:57,080

1:37,467

25

02

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

20

+0,856

1:38,414

22

03

Placeholder - Racer

Mathis Valin

Placeholder - Racer

Mathis Valin

317

20

+6,860

1:38,472

20

04

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

20

+9,962

1:38,720

18

05

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

20

+13,230

1:38,149

16

06

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

20

+13,825

1:38,695

15

07

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

20

+22,869

1:38,459

14

08

Placeholder - Racer

Valerio Lata

Placeholder - Racer

Valerio Lata

18

20

+28,488

1:38,738

13

09

Placeholder - Racer

Maxime Grau

Placeholder - Racer

Maxime Grau

83

20

+41,023

1:39,187

12

10

Francisco García

Francisco García

29

20

+45,289

1:40,193

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