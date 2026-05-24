Lacapelle-Marival: Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres (Triumph)

Motocross-WM MXGP
Deutschland-Grand-Prix: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole
Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gewann den Grand Prix of France in Lacapelle-Marival mit einem Doppelsieg. Simon Längenfelder (KTM) stürzte, verteidigte aber die WM-Führung.
Zweites und entscheidendes MX2-Rennen zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der 17-jährige Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis aus Lettland zog den Holeshot und konnte seine Führungsposition fast über die gesamte Renndistanz verteidigen. Hinter ihm kämpften die beiden Triumph-Werksfahrer Guillem Farres und Camden Mc Lellan sowie der französische Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) um die Podiumsplatzierungen. Am Ende trennten Farres und Mc Lellan nur Bruchteile von Sekunden.
Der Yamaha-Youngster hat den Speed der Spitze und führte den zweiten Lauf 17 Runden lang an. Nachdem ihn Guillem Farres am Ende einer Geraden überholt hatte, wurde er zur leichten Beute von Mc Lellan und Mathis Valin. Am Ende wurde er noch von Liam Everts (Husqvarna) abgefangen.
Nach seinem Sieg im ersten Lauf duellierte sich der Spanier am Ende des zweiten Laufs mit seinem Teamkollegen Camden Mc Lellan und behauptete seine Führung knapp. Der Spanier holte in Frankreich den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und halbierte damit seinen Rückstand zur Spitze von 40 auf 20 Punkte.
Polesetter Mathis Valin (Kawasaki) kämpfte von Anfang an in der Spitzengruppe, fand aber keinen Weg an den beiden Triumph-Werksfahrern vorbei. Mit einem 2-3-Ergebnis (punktgleich mit Camden Mc Lellan) stand er auf dem dritten Platz des Podiums.
Weder WM-Leader Simon Längenfelder noch sein ärgster WM-Rivale Sacha Coenen erwischten einen guten Start. Längenfelder rangierte über weite Strecken auf Platz 6 direkt vor Coenen. 3 Runden vor Ultimo flog der Titelverteidiger an einer Bergab-Passage per Highsider ab und verlor den 6. Platz an Sacha Coenen. Glücklicherweise war Simon schnell wieder auf seinem Motorrad, sodass er nur einen Platz verlor.
Trotz seines Sturzes im zweiten Lauf konnte Simon Längenfelder seine WM-Führung verteidigen und kommt in einer Woche mit dem Red Plate zu seinem Heimrennen in den Talkessel. Die Tabellenspitze der Top-3 rückte insgesamt enger auf nur noch 20 Punkte zusammen. Für Längenfelder war es ein bittersüßes Wochenende: Sein Sturz im zweiten Lauf hatte nur geringe Auswirkungen auf den Tabellenstand. Er schien in Frankreich zu sehr auf Sacha Coenen fokussiert zu sein, aber Sacha Coenen ist nicht sein einziger Kontrahent und die Saison ist noch lang.
Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2, 42
Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-3, 42
Liam Everts (B), Husqvarna, 5-4, 34
Simon Längenfelder (D), KTM, 4-7, 32
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 6-5, 31
Sacha Coenen (B), KTM, 8-6, 28
Maxime Grau (F), Honda, 9-9, 24
Valerio Lata (I), Honda, 12-8, 22
Francisco Garcia (E), Kawasaki, 10-10, 22
Simon Längenfelder (D), KTM, 281
Sacha Coenen (B), KTM, 273, (-8)
Guillem Farres (E), Triumph, 261, (-20)
Liam Everts (B), Husqvarna, 245, (-36)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 233, (-48)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 211, (-70)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 209, (-72)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 167, (-114)
Valerio Lata (I), Honda, 156, (-125)
Julius Mikula (CZ), KTM, 130, (-151)
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