Lacapelle-Marival: Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres (Triumph)

Zweites und entscheidendes MX2-Rennen zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der 17-jährige Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis aus Lettland zog den Holeshot und konnte seine Führungsposition fast über die gesamte Renndistanz verteidigen. Hinter ihm kämpften die beiden Triumph-Werksfahrer Guillem Farres und Camden Mc Lellan sowie der französische Lokalmatador Mathis Valin (Kawasaki) um die Podiumsplatzierungen. Am Ende trennten Farres und Mc Lellan nur Bruchteile von Sekunden.

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Janis Reisulis überzeugte durch puren Speed

Der Yamaha-Youngster hat den Speed der Spitze und führte den zweiten Lauf 17 Runden lang an. Nachdem ihn Guillem Farres am Ende einer Geraden überholt hatte, wurde er zur leichten Beute von Mc Lellan und Mathis Valin. Am Ende wurde er noch von Liam Everts (Husqvarna) abgefangen.

Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres

Nach seinem Sieg im ersten Lauf duellierte sich der Spanier am Ende des zweiten Laufs mit seinem Teamkollegen Camden Mc Lellan und behauptete seine Führung knapp. Der Spanier holte in Frankreich den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und halbierte damit seinen Rückstand zur Spitze von 40 auf 20 Punkte.

Lokalmatador Mathis Valin auf dem Podium

Polesetter Mathis Valin (Kawasaki) kämpfte von Anfang an in der Spitzengruppe, fand aber keinen Weg an den beiden Triumph-Werksfahrern vorbei. Mit einem 2-3-Ergebnis (punktgleich mit Camden Mc Lellan) stand er auf dem dritten Platz des Podiums.

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Crash von Simon Längenfelder

Weder WM-Leader Simon Längenfelder noch sein ärgster WM-Rivale Sacha Coenen erwischten einen guten Start. Längenfelder rangierte über weite Strecken auf Platz 6 direkt vor Coenen. 3 Runden vor Ultimo flog der Titelverteidiger an einer Bergab-Passage per Highsider ab und verlor den 6. Platz an Sacha Coenen. Glücklicherweise war Simon schnell wieder auf seinem Motorrad, sodass er nur einen Platz verlor.

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Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder stürzte im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival © MXGP-TV

Längenfelder kommt als WM-Führender in den Talkessel

Trotz seines Sturzes im zweiten Lauf konnte Simon Längenfelder seine WM-Führung verteidigen und kommt in einer Woche mit dem Red Plate zu seinem Heimrennen in den Talkessel. Die Tabellenspitze der Top-3 rückte insgesamt enger auf nur noch 20 Punkte zusammen. Für Längenfelder war es ein bittersüßes Wochenende: Sein Sturz im zweiten Lauf hatte nur geringe Auswirkungen auf den Tabellenstand. Er schien in Frankreich zu sehr auf Sacha Coenen fokussiert zu sein, aber Sacha Coenen ist nicht sein einziger Kontrahent und die Saison ist noch lang.

Simon Längenfelder kommt als WM-Leader in den Talkessel Foto: MXGP-TV Simon Längenfelder kommt als WM-Leader in den Talkessel © MXGP-TV

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Ergebnis MX2, Lacapelle-Marival:

Guillem Farres (E), Triumph, 1-1, 50 Punkte Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-2, 42 Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-3, 42 Liam Everts (B), Husqvarna, 5-4, 34 Simon Längenfelder (D), KTM, 4-7, 32 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 6-5, 31 Sacha Coenen (B), KTM, 8-6, 28 Maxime Grau (F), Honda, 9-9, 24 Valerio Lata (I), Honda, 12-8, 22 Francisco Garcia (E), Kawasaki, 10-10, 22

MX2-WM-Stand nach 6 von 19 Events: