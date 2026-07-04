Südafrika: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg, 11. Etappe der Motocross-WM 2026: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Titelverteidiger Simon Längenfelder war auf Platz 4 nur 0,2 Sekunden langsamer.

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MX2 Zeittraining:

Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 1:56.264 Liam Everts (B), Husqvarna, +0.036 Guillem Farres (E), Triumph, +0.082 Simon Längenfelder (D), KTM, +0.230 Sacha Coenen (B), KTM, +0.489 Maxime Grau (F), Honda, +0.882

Start-Ziel-Sieg für Simon Längenfelder

Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Guillem Farres (Triumph), der in Agueda wegen Nichtbeachtung geschwenkter gelber Flaggen 5 Strafpunkte erhielt, musste sich zunächst gegen Janis Martins Reisulis und gegen Julius Mikula durchsetzen, bevor er Platz 2 erreichte. Im weiteren Verlauf konnte er die Lücke von 4 Sekunden zu Simon Längenfelder schließen und kam in Schlagdistanz. Simon erkannte die Situation, zog das Tempo wieder an und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Farres und Lokalmatador Camden Mc Lellan (Triumph).

Erster Qualifikationssieg seit Juni 2025

Für Simon Längenfelder war es der erste Sieg in einem Qualifikationsrennen seit dem Grand Prix of Great Britain am 21. Juni 2025, also vor mehr als einem Jahr. Er gewann danach übrigens auch die beiden Wertungsläufe am Sonntag und holte in England 60 Punkte. Vielleicht ist das ein gutes Omen.

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Sacha Coenen nur auf Platz 7

WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwischte keinen guten Start, kam auf Platz 8 aus der ersten Runde, setzte sich in Runde 4 gegen Mikula durch, erreichte am Ende den 7. Platz und holte damit nur 4 Punkte.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem Qualifikationssieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand zur Spitze von 62 auf 56 Punkte verkürzen. Guillem Farres verringerte seinen Rückstand von 32 auf 27 Punkte.

Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen:

Simon Längenfelder (D), KTM, 25:26.339 Guillem Farres (E), Triumph, +6.577 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +14.976 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +15.910 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +23.784 Liam Everts (B), Husqvarna, +25.325 Sacha Coenen (B), KTM, +29.992 Maxime Grau (F), Honda, +48.831 Jens Walvoort (NL), KTM, +55.195 Valerio Lata (I), Honda, +57.489

WM-Stand:

Sacha Coenen (B), KTM, 481 Guillem Farres (E), Triumph, 454, (-27) Simon Längenfelder (D), KTM, 425, (-56) Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 421, (-60) Liam Everts (B), Husqvarna, 402, (-79)

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