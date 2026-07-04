Südafrika: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen
Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg und verkürzte seinen Rückstand zur Tabellenspitze.
MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg, 11. Etappe der Motocross-WM 2026: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Titelverteidiger Simon Längenfelder war auf Platz 4 nur 0,2 Sekunden langsamer.
MX2 Zeittraining:
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 1:56.264
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Liam Everts (B), Husqvarna, +0.036
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Guillem Farres (E), Triumph, +0.082
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Simon Längenfelder (D), KTM, +0.230
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Sacha Coenen (B), KTM, +0.489
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Maxime Grau (F), Honda, +0.882
Start-Ziel-Sieg für Simon Längenfelder
Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Guillem Farres (Triumph), der in Agueda wegen Nichtbeachtung geschwenkter gelber Flaggen 5 Strafpunkte erhielt, musste sich zunächst gegen Janis Martins Reisulis und gegen Julius Mikula durchsetzen, bevor er Platz 2 erreichte. Im weiteren Verlauf konnte er die Lücke von 4 Sekunden zu Simon Längenfelder schließen und kam in Schlagdistanz. Simon erkannte die Situation, zog das Tempo wieder an und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Farres und Lokalmatador Camden Mc Lellan (Triumph).
Erster Qualifikationssieg seit Juni 2025
Für Simon Längenfelder war es der erste Sieg in einem Qualifikationsrennen seit dem Grand Prix of Great Britain am 21. Juni 2025, also vor mehr als einem Jahr. Er gewann danach übrigens auch die beiden Wertungsläufe am Sonntag und holte in England 60 Punkte. Vielleicht ist das ein gutes Omen.
Sacha Coenen nur auf Platz 7
WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwischte keinen guten Start, kam auf Platz 8 aus der ersten Runde, setzte sich in Runde 4 gegen Mikula durch, erreichte am Ende den 7. Platz und holte damit nur 4 Punkte.
Lage an der Tabellenspitze
Mit seinem Qualifikationssieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand zur Spitze von 62 auf 56 Punkte verkürzen. Guillem Farres verringerte seinen Rückstand von 32 auf 27 Punkte.
Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen:
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Simon Längenfelder (D), KTM, 25:26.339
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Guillem Farres (E), Triumph, +6.577
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Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +14.976
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Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +15.910
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Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +23.784
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Liam Everts (B), Husqvarna, +25.325
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Sacha Coenen (B), KTM, +29.992
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Maxime Grau (F), Honda, +48.831
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Jens Walvoort (NL), KTM, +55.195
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Valerio Lata (I), Honda, +57.489
WM-Stand:
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Sacha Coenen (B), KTM, 481
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Guillem Farres (E), Triumph, 454, (-27)
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Simon Längenfelder (D), KTM, 425, (-56)
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Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 421, (-60)
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Liam Everts (B), Husqvarna, 402, (-79)
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