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Südafrika: Simon Längenfelder (KTM) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg und verkürzte seinen Rückstand zur Tabellenspitze.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Johannesburg
Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Johannesburg
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Johannesburg
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MX2-Qualifikationsrennen zum Motocross-Grand-Prix of South Africa in Johannesburg, 11. Etappe der Motocross-WM 2026: Der lettische Yamaha-Werksfahrer Janis Martins Reisulis war im Zeittraining der Schnellste und startete von der Pole-Position. Titelverteidiger Simon Längenfelder war auf Platz 4 nur 0,2 Sekunden langsamer.

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MX2 Zeittraining:

  1. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 1:56.264

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, +0.036

  3. Guillem Farres (E), Triumph, +0.082

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, +0.230

  5. Sacha Coenen (B), KTM, +0.489

  6. Maxime Grau (F), Honda, +0.882

Start-Ziel-Sieg für Simon Längenfelder

Der deutsche Titelverteidiger Simon Längenfelder zog den Holeshot und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Guillem Farres (Triumph), der in Agueda wegen Nichtbeachtung geschwenkter gelber Flaggen 5 Strafpunkte erhielt, musste sich zunächst gegen Janis Martins Reisulis und gegen Julius Mikula durchsetzen, bevor er Platz 2 erreichte. Im weiteren Verlauf konnte er die Lücke von 4 Sekunden zu Simon Längenfelder schließen und kam in Schlagdistanz. Simon erkannte die Situation, zog das Tempo wieder an und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Farres und Lokalmatador Camden Mc Lellan (Triumph).

Im Artikel erwähnt

Erster Qualifikationssieg seit Juni 2025

Für Simon Längenfelder war es der erste Sieg in einem Qualifikationsrennen seit dem Grand Prix of Great Britain am 21. Juni 2025, also vor mehr als einem Jahr. Er gewann danach übrigens auch die beiden Wertungsläufe am Sonntag und holte in England 60 Punkte. Vielleicht ist das ein gutes Omen.

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Sacha Coenen nur auf Platz 7

WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwischte keinen guten Start, kam auf Platz 8 aus der ersten Runde, setzte sich in Runde 4 gegen Mikula durch, erreichte am Ende den 7. Platz und holte damit nur 4 Punkte.

Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem Qualifikationssieg konnte Simon Längenfelder seinen Rückstand zur Spitze von 62 auf 56 Punkte verkürzen. Guillem Farres verringerte seinen Rückstand von 32 auf 27 Punkte.

Ergebnis MX2-Qualifikationsrennen:

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 25:26.339

  2. Guillem Farres (E), Triumph, +6.577

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +14.976

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +15.910

  5. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +23.784

  6. Liam Everts (B), Husqvarna, +25.325

  7. Sacha Coenen (B), KTM, +29.992

  8. Maxime Grau (F), Honda, +48.831

  9. Jens Walvoort (NL), KTM, +55.195

  10. Valerio Lata (I), Honda, +57.489

WM-Stand:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 481

  2. Guillem Farres (E), Triumph, 454, (-27)

  3. Simon Längenfelder (D), KTM, 425, (-56)

  4. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 421, (-60)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 402, (-79)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

35:26,970

1:57,185

25

02

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+4,847

1:57,838

22

03

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+7,823

1:57,509

20

04

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

+9,533

1:57,392

18

05

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+10,477

1:57,567

16

06

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

+29,365

1:58,152

15

07

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+39,355

1:59,658

14

08

Placeholder - Racer

Maxime Grau

Placeholder - Racer

Maxime Grau

83

17

+45,505

1:59,277

13

09

Placeholder - Racer

Valerio Lata

Placeholder - Racer

Valerio Lata

18

17

+51,633

1:59,437

12

10

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

Placeholder - Racer

Ferruccio Zanchi

73

17

+54,413

2:00,531

11

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