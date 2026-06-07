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Sacha Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1, Längenfelder auf Platz 5

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand-Prix of Latvia in Kegums. Simon Längenfelder (KTM) fiel in der letzten Runde auf Platz 5 zurück.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Kegums
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Kegums
Foto: Align Media
Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf in Kegums
© Align Media

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Erstes MX2 Rennen, Grand-Prix of Latvia in Kegums bei strahlendem Sonnenschein: Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot und setzte sich von Anfang an vom Feld ab. Trotz eines Beinahe-Sturzes in der zweiten Rennhälfte gewann Sacha mit einem Vorsprung von 23,3 Sekunden vor dem Rest des Feldes.

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Simon Längenfelder: Viele Zweikämpfe und Platz 5

Titelverteidiger Simon Längenfelder startete hinter Coenen und Jens Walvoort auf Platz 3, setzte sich in der 3. Runde gegen den Niederländer durch und rangierte 6 runden lang hinter Coenen auf Platz 2. In Runde 7 ging Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan am Deutschen vorbei. In Runde 12 war Mathis Valin (Kawasaki) am Hinterrad des Deutschen und überholte ihn ebenfalls. Mc Lellan stürzte bei der Landung nach dem großen Bergauf-Dreifachsprung, so dass Valin und Längenfelder wieder am Südafrikaner vorbeigehen konnten.

Heftiger Crash von Valerio Lata

Der Dreifach-Triple wurde auch Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi zum Verhängnis. Er sprang auf Platz 10 liegend zu kurz und flog über den Lenker ab. Angeschlagen setzte er das Rennen fort und beendete das Rennen auf Platz 16. Da nur 20 Fahrer am Start standen, rettete er damit noch 5 WM-Punkte. Auch HRC-Werksfahrer Valerio Lata stürzte und fiel mit blockiertem Vorderrad aus.

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Probleme von Längenfelder in der letzten Runde

Simon Längenfelder verteidigte in den letzten Runden mit enorm viel Einsatz seine dritte Position, doch am Ende konnte er den Angriffen von Mc Lellan nicht standhalten. Nachdem der Südafrikaner am Deutschen vorbei war, beging er einen kleinen Fehler und wurde so zur leichten Beute von Guillem Farres (Triumph), so dass Simon etwas unglücklich auf Rang 5 zurückfiel.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 5 vergrößerte sich der Rückstand von Längenfelder zu WM-Leader Coenen von 5 auf 14 Punkte.

MX2 Lauf 1, Kegums:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 35:04.768

  2. Mathis Valin (F), Kawasaki, +23.324

  3. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +25.321

  4. Guillem Farres (E), Triumph, +27.137

  5. Simon Längenfelder (D), KTM, +29.842

  6. Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +31.608

  7. Liam Everts (B), Husqvarna, +33.146

  8. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +48.526

  9. Jens Walvoort (NL), KTM, +56.432

  10. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +57.565

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 355 Punkte

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 341 (-14)

  3. Guillem Farres (E), Triumph, 322 (-33)

  4. Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 304 (-51)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 300 (-55)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

Placeholder - Racer

Sacha Coenen

19

17

35:04,768

1:58,744

35

02

Placeholder - Racer

Mathis Valin

Placeholder - Racer

Mathis Valin

317

17

+23,324

2:01,195

29

03

Placeholder - Racer

Camden McLellan

Placeholder - Racer

Camden McLellan

8

17

+25,321

2:00,640

26

04

Placeholder - Racer

Guillem Farres

Placeholder - Racer

Guillem Farres

99

17

+27,137

2:01,165

21

05

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

1

17

+29,842

2:00,994

24

06

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

Kārlis Alberts Reisulis

Kārlis Alberts Reišulis

47

17

+31,608

2:01,492

15

07

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

Liam Everts

26

17

+33,146

2:01,038

19

08

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

Janis Reisulis

772

17

+48,526

2:01,645

17

09

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

Placeholder - Racer

Jens Walvoort

48

17

+56,432

2:01,417

13

10

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

Placeholder - Racer

Kay Karssemakers

33

17

+57,565

2:03,032

13

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