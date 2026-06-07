Sacha Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1, Längenfelder auf Platz 5

Motocross-WM MXGP
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Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten MX2-Lauf zum Grand-Prix of Latvia in Kegums. Simon Längenfelder (KTM) fiel in der letzten Runde auf Platz 5 zurück.
Erstes MX2 Rennen, Grand-Prix of Latvia in Kegums bei strahlendem Sonnenschein: Polesetter Sacha Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot und setzte sich von Anfang an vom Feld ab. Trotz eines Beinahe-Sturzes in der zweiten Rennhälfte gewann Sacha mit einem Vorsprung von 23,3 Sekunden vor dem Rest des Feldes.
Titelverteidiger Simon Längenfelder startete hinter Coenen und Jens Walvoort auf Platz 3, setzte sich in der 3. Runde gegen den Niederländer durch und rangierte 6 runden lang hinter Coenen auf Platz 2. In Runde 7 ging Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan am Deutschen vorbei. In Runde 12 war Mathis Valin (Kawasaki) am Hinterrad des Deutschen und überholte ihn ebenfalls. Mc Lellan stürzte bei der Landung nach dem großen Bergauf-Dreifachsprung, so dass Valin und Längenfelder wieder am Südafrikaner vorbeigehen konnten.
Der Dreifach-Triple wurde auch Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi zum Verhängnis. Er sprang auf Platz 10 liegend zu kurz und flog über den Lenker ab. Angeschlagen setzte er das Rennen fort und beendete das Rennen auf Platz 16. Da nur 20 Fahrer am Start standen, rettete er damit noch 5 WM-Punkte. Auch HRC-Werksfahrer Valerio Lata stürzte und fiel mit blockiertem Vorderrad aus.
Simon Längenfelder verteidigte in den letzten Runden mit enorm viel Einsatz seine dritte Position, doch am Ende konnte er den Angriffen von Mc Lellan nicht standhalten. Nachdem der Südafrikaner am Deutschen vorbei war, beging er einen kleinen Fehler und wurde so zur leichten Beute von Guillem Farres (Triumph), so dass Simon etwas unglücklich auf Rang 5 zurückfiel.
Mit Sacha Coenen auf Platz 1 und Simon Längenfelder auf Rang 5 vergrößerte sich der Rückstand von Längenfelder zu WM-Leader Coenen von 5 auf 14 Punkte.
Sacha Coenen (B), KTM, 35:04.768
Mathis Valin (F), Kawasaki, +23.324
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, +25.321
Guillem Farres (E), Triumph, +27.137
Simon Längenfelder (D), KTM, +29.842
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +31.608
Liam Everts (B), Husqvarna, +33.146
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +48.526
Jens Walvoort (NL), KTM, +56.432
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +57.565
Sacha Coenen (B), KTM, 355 Punkte
Simon Längenfelder (D), KTM, 341 (-14)
Guillem Farres (E), Triumph, 322 (-33)
Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 304 (-51)
Liam Everts (B), Husqvarna, 300 (-55)
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