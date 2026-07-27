Jorge Martinez: MotoGP-Projekt mit CFMOTO ist die gemeinsame Vision

Zu Beginn des Jahres 2026 hatte Jorge Martinez im Gespräch mit SPEEDWEEK.com -Mitarbeiter Manuel Pecino bereits die Dimensionen der Zusammenarbeit mit CFMOTO verdeutlicht. Die jüngst verlängerten Kooperationsverträge bis 2031 zwischen Spaniens GP-Eminenz und dem Hersteller aus China hatten auch die Frage nach einem gemeinsamen Projekt in der MotoGP aufkommen lassen.

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Während es für die Chinesen komplettes Neuland als Hersteller wäre, würde Martinez lediglich zu seinem alten Status zurückkehren. Martinez war fast ein Jahrzehnt in allen Klassen aktiv und zog sich mit dem Fokus auf eine stärkere Nachwuchsförderung Ende 2018 aus der Königsklasse zurück. Entsprechend hätte der Valencianer alle Möglichkeiten, dem Kooperationspartner eine professionelle Infrastruktur anzubieten.

Wie Martinez bereits im vergangenen Januar andeutete, wäre ein Schnellschuss für einen kalten Einstieg von CFMOTO zur Saison 2027 eine nicht zielführende Aktion: «Wir müssen realistisch sein. Wir sind im Jahr 2026, und wir haben bereits alles für 2026 vorbereitet und fertiggestellt. Die Infrastruktur für 2027 aufzubauen, wäre verrückt. Ich glaube, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Hoffentlich wird es in Zukunft möglich sein.»

Chinas Hersteller CFMOTO und Jorge Martinez planen langfristig Foto: CFMOTO Chinas Hersteller CFMOTO und Jorge Martinez planen langfristig © CFMOTO

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Wie ernsthaft und langfristig CFMOTO denkt, das zeigt auch das Beispiel Moto3. Die Chinesen hatten sich ebenfalls beworben, um ab 2028 als alleiniger Anbieter einer neuen Moto3-Technik-Plattform aufzutreten. Doch wie KTM, Honda und Aprilia verlor man das Rennen – Yamaha gewann die Ausschreibung. Sicher ist aber: Bei CFMOTO war man entschlossen, über die Moto3-WM zu lernen und weiteres Know-how für die Zukunft aufzubauen.

Schritt für Schritt wird Wissen aufgebaut

Ein weiteres Element: Kalex. Wie im letzten Februar zuerst auf SPEEDWEEK.com berichtet, erwarb CFMOTO zu Beginn des Jahres den Mehrheitsanteil beim deutschen Chassishersteller. Auch hier dient die Verbindung dazu sich über erfahrene wie stark spezialisierten Technik-Instanzen Zugang zu Wissen zu sicher. Die Vorgehensweise zeigt, dass CFMOTO kein Interesse an technischen Schnellschusslösungen hat. Mittel- und langfristig sollen käuflichen Produkte im Premium-Segment und dann auch die entsprechenden Vermarktungsinstrumente in Form von eigens entwickelten Rennmaschinen entstehen.

Das unterstrich auf weitere Nachfrage auch Jorge Martinez, der mit seiner Moto2-Struktur für 2027 mit Alonso und Holgado gleich zwei Piloten in die Königklasse liefert: «Die Prioritäten sind gesetzt. Unser Partner CFMOTO hat großes Interesse, sich in Richtung der Superbike-WM und dann auch der MotoGP zu entwickeln. Es ist ein einmaliges Ereignis in der Geschichte, dass ein großer Hersteller aus China derartige Investitionen tätigt – Investitionen, die alle wichtigen Bereiche einschließen: Förderung von Talenten, Unterstützung von Teams und Infrastruktur und Technologie.»

Schafften es mit Aspar in die MotoGP: Dani Holgado und David Alonso Foto: Aspar Team Schafften es mit Aspar in die MotoGP: Dani Holgado und David Alonso © Aspar Team

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Jorge Martinez weiter: «Ich kann hier keinen klaren Zeitplan nennen, vielleicht sind es drei oder fünf Jahre, aber ich kann bestätigen, dass die gemeinsame Vision die MotoGP ist. Man muss ja auch verstehen – es ist nicht allein mein Interesse oder das von CFMOTO –, auch die MotoGP hat enormes Interesse, ein großes Unternehmen aus China zu gewinnen.»

CFMOTO: Zugang zu neuen Geldgebern – und einem China-Grand-Prix

«Aspar» führte den Gedanken zu Ende: «Mit einem schlagkräftigen Hersteller erlangt die MotoGP ja den Zugang zu neuen Partnern und Sponsoren. Im nächsten Schritt können dann weitere Projekte folgen – bis zu einem Grand Prix in China. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass sich unser Sport in den nächsten Jahren sehr viel internationaler aufstellen wird – und muss.»