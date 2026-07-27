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Álvaro Bautista (41) am Scheideweg: Schlechteste Ducati-Saison mit Ducati

Der Wechsel ins Kundenteam Barni Racing hat den Abstieg von Álvaro Bautista beschleunigt. Die Superbike-WM 2026 wird seine schlechteste Saison mit Ducati werden. Die Zukunft ist ungewiss.

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Seit drei Jahren kämpft Álvaro Bautista nicht mehr regelmäßig um Siege und Podestplätze. Die Superbike-WM 2026 droht seine schlechteste Saison mit Ducati zu werden. Da hilft es wenig, dass der Spanier trotz seiner 41 Jahre weiterhin topfit und motiviert bis in die Haarspitzen ist!

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Gleichzeitig wird der Druck der jüngeren Konkurrenz größer, auch teamintern bei Barni Ducati. Während Yari Montella zuletzt in Donington mit den Plätzen 3, 2 und 3 sein bisher bestes Superbike-Meeting ablieferte, strauchelte der zweifache SBK-Weltmeister und kam nur als 14., Elfter und Zehnter ins Ziel. Und in der Gesamtwertung hat Bautista als WM-Neunter mit 107 Punkten nur etwas mehr als die Hälfte seines Teamkollegen eingefahren, der mit 211 Punkten WM-Dritter ist.

«Wir haben einige Änderungen am Fahrwerk getestet, um das Gefühl zu verbessern. Es gab positive Aspekte und andere, die nicht funktioniert haben», stöhnte Bautista. «Es tut mir leid, dass ich das Motorrad weiterhin nicht so fahren kann, wie ich es gerne hätte, und ich nicht in der Lage bin, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Wir arbeiten hart daran, das richtige Gefühl wiederzufinden und einen Schritt nach vorn zu machen. Positiv ist, dass wir alle Rennen des Wochenendes absolvieren konnten – ein wichtiger Aspekt in dieser Phase. Jetzt haben wir etwas Zeit, alle Daten zu analysieren und uns bestmöglich auf die Wiederaufnahme nach der Sommerpause vorzubereiten.»

Im Artikel erwähnt

Bautista wird nicht müde, zu betonen, dass seine Probleme mit der Einführung des kombinierten Gesamtgewichts zusammenhängen, und macht Stimmung dagegen. Seitens Promoter Dorna und FIM gibt es jedoch keine Signale, dass man diese Regeln wieder abschaffen oder zumindest abschwächen könnte.

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Es ist klar: Bautista benötigt ein starkes Saisonfinale, um sich einen Startplatz für die Superbike-WM 2027 zu verdienen. Sein Vertrag mit Barni Racing endet mit Saisonende.

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Team

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

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Álvaro Bautista

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Álvaro Bautista

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23

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