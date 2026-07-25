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Thomas Preining sorgt für Porsche-Sieg im ersten DTM-Lauf in Oschersleben

Porsche-Triumph im ersten DTM-Rennen in Oschersleben. Nachdem Thomas Preining bereits das komplette Rennwochenende bestimmt, gewinnt er auch den ersten Wertungslauf überlegen.

DTM

Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Porsche-Sieg im ersten DTM-Rennen in Oschersleben. Thomas Preining gewinnt das erste Rennen im Manthey Porsche überlegen von der Pole-Position. Für den 2023er DTM-Champion ist es der zweite Saisonsieg nachdem er den Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring gewann.

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Rang zwei belegte Luca Engstler im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3. Dem Allgäuer fehlten 1,601 Sekunden auf den siegreichen Thomas Preining.

Die Podestränge werden komplettiert von Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Engel übernahm damit wiederholt die Tabellenführung in der DTM.

Im Artikel erwähnt

In der ersten Runde kamen Jules Gounon und Ben Dörr am Ausgang der Hasseröder-Kurve aneinander und rutschten in die Wiese. Dörr erlitt dabei einen Reifenschaden und musste in langsamer Fahrt zurück in die Box fahren. Der Frankfurter verlor dabei große Teile seines Reifens. Der McLaren-Pilot erlitt dabei so starke Schäden, dass das Dörr Motorsport-Team den Wagen zurückzog. Zum Pflichtboxenstopp beendete auch Gounon das Rennen mit starken Beschädigungen.

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Alle Höhepunkte vom Samstags-Rennen der DTM:

Nach rund 20 Minuten rutschte Marco Wittmann im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 einen Reifenschaden vorne rechts, wodurch er vom Kurs rutschte und daraufhin in langsamer Fahrt die Box ansteuerte. Der zweifache DTM-Meister gab das Rennen auf.

Nach dem Pflichtboxenstopp von Marco Mapelli fuhr in der Boxenausfahrt Bastian Buus in den Lamborghini hinein. Der Italiener musste das Auto in der Box abstellen, da das Fahrzeug beim Einschlag des Porsche in den Temerario das Fahrzeug stark beschädigte.

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Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 1 (Top 10):

  1. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  2. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

57:30,754

1:24,768

25

02

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+3,027

1:24,661

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+3,431

1:24,355

19

04

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+3,640

1:24,681

14

05

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+5,467

1:24,288

13

06

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+8,103

1:24,452

10

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

39

+10,362

1:24,730

9

08

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+11,594

1:24,650

8

09

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+18,372

1:24,431

7

10

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

+18,803

1:24,675

6

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