Titelhoffnungen dahin: Lucas Coenen (KTM) kann nicht in Lommel starten

Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen rückte im freien Training von Lommel aus und beendete die Session sogar auf dem 5. Platz, doch seine Ischiasprobleme zwangen ihn zur Aufgabe. Der Belgier startete nicht zum Zeittraining und entschied sich, den Grand-Prix of Flanders abzubrechen.

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Statement von KTM

«Lucas Coenen beendete den MXGP of Flanders», erklärte KTM. «Nach dem freien Training beschloss der Belgier, sein Heimrennen abzubrechen und sich auf die Genesung zu konzentrieren.»

Titelchancen verpufft

Besonders bitter: Damit verliert Lucas Coenen, der die Hälfte der Saison dominierte, seine Chance auf den MXGP-WM-Titel. Schon vor diesem Grand-Prix hat er einen Rückstand von 49 Punkten. Dieser Rückstand wird sich an diesem Wochenende massiv erhöhen oder gar verdoppeln. So viele Punkte in den verbleibenden 5 Events wieder aufholen zu können, scheint mehr als unrealistisch.