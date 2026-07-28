Die Zukunft von Guillem Farres bei Triumph: Gerüchte zerstreut

Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres ist zurzeit der begehrteste Protagonist im Transferkarussell. Dynamik hat das Thema Farres durch mehrere Faktoren:

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Drei Gründe, warum Guillem Farres zurzeit der gefragteste Fahrer ist





Erstens: Der Spanier ist bereits 23 Jahre alt und muss nach Reglement im kommenden Jahr in die MXGP aufsteigen.

Zweitens: Romain Febvre wechselt 2027 von Kawasaki zu Ducati. KRT hat zwar mit Valin und Garcia zwei heiße Eisen in der MX2 im Feuer, aber es fehlt die Speerspitze in der MXGP. Pauls Jonass kann die Lücke nicht füllen. Im Fahrerlager kursierten Gerüchte, dass Farres mit Kawasaki über einen MXGP-Vertrag verhandelt, um die Vakanz Febvres zu füllen.

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Drittens: Farres hat 4 Grands Prix in Folge gewonnen, das Red Plate des WM-Führenden übernommen und im Moment wirkt er in der MX2-Klasse unschlagbar. Es bleibt abzuwarten, wie er sich am kommenden Wochenende im Sand von Lommel behaupten wird. Sand war ja früher nicht sein Ding, aber Dinge ändern sich. Farres ist auf Titelkurs und das macht ihn attraktiv für alle Teams.

Das MXGP-Werks-Engagement von Triumph

Ein Teamwechsel würde weder für Farres noch für das Team Sinn machen. Der werksseitige Einstieg von Triumph in die MXGP ist überfällig. In den USA ist das Projekt mit Mikkel Haarup bereits angelaufen und es war von Anfang an so angelegt, dass der Däne wieder zurück in die WM wechselt, sobald das Factory-Engagement in der MXGP beginnt. Was wäre aus der Perspektive von Triumph sinnvoller, als einen MX2-Champion im Team zu halten? Und für den Fahrer gilt dasselbe, frei nach dem Motto 'never change a winning team'. Es ist gut möglich, dass die Kawasaki-Gespräche bewusst gestreut wurden, um die Verhandlungsposition von Farres kurz vor Vertragsabschluss nochmal zu verbessern, sprich: Die Gage zu erhöhen. Vielleicht haben die Gespräche sogar stattgefunden, aber im Moment entwickeln sich die Dinge nur in eine Richtung: Triumph steigt mit Guillem Farres in die MXGP ein. Die Frage bleibt, wen Kawasaki als Febvre-Ersatz finden kann. Dies dürfte nach dem Stand der Dinge keine leichte Aufgabe werden.