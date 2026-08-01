Nach erstem Superbike-Sieg: Zweiter MotoGP-Start 2026 für Iker Lecuona

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer war Ende Juni im Freitagstraining auf dem TT Circuit Assen gestürzt und zog sich eine langwierige Wirbelfraktur zu. Auch auf den Sachsenring-GP musste der Gresini-Ducati-Pilot verzichten. Obwohl mit der Rückkehr von Aldeguer in einer Woche in Silverstone gerechnet wurde, teilte sein Team am Freitagvormittag mit, dass der 21-Jährige als Vorsichtsmaßnahme weiter pausieren wird.

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Als Ersatz hat Gresini eine hochklassige Antwort auf den bedauerlichen Ausfall seines Stammfahrers parat. Iker Lecuona wird die Ducati Desmosedici mit der Startnummer 54 übernehmen. Der Spanier war im Team von Nadia Padovani bereits beim Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit für Álex Márquez eingesprungen und begeisterte mit Platz 7.

Der aus Valencia stammende 26-Jährige reist mit gestärktem Selbstvertrauen nach Silverstone. Ebenfalls in England – am 11. Juli beim Superbike-Meeting in Donington Park – holte Lecuona im ersten Lauf seinen ersten Sieg in der Superbike-WM und beendete damit die Siegesserie seines Teamkollegen Nicolò Bulega, der 2027 ins VR46-Team von Valentino Rossi in die MotoGP wechseln wird.

Möglich ist der Einsatz des Aruba.it-Werksfahrers durch die lange Sommerpause der seriennahen Weltmeisterschaft bis Anfang September in Magny-Cours.

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