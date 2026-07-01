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Japanische Einheit: Ai Ogura 2027 und 2028 im Werksteam von Yamaha

Jetzt ist es offiziell: Ai Ogura wird Trackhouse Ende 2026 verlassen und ab 2027 in der MotoGP für das Yamaha-Werksteam an den Start gehen. Der Japaner hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

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Nach der offiziellen Verabschiedung von Fabio Quartararo und Alex Rins am 30. Juni, stellte Yamaha einen Tag später die neuen Fahrer für das Werksteam vor. So wird Ai Ogura 2027 und 2028 für den japanischen Hersteller in der MotoGP-WM an den Start gehen. Dass Ogura Ende 2026 Trackhouse Racing verlassen und zu Yamaha wechseln wird, ist keine Überraschung mehr, doch jetzt ist es offiziell.

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Am vergangenen Wochenende erlebte Ogura in Assen seinen bisherigen Höhepunkt in der Königsklasse der Motorrad-WM – der 25-Jährige holte seinen ersten MotoGP-Sieg. In dieser Saison zeigt der Moto2-Weltmeister von 2024 mit der Aprilia RS-GP starke Leistungen. Nach dem erfolgreichen Auftritt in den Niederlanden ist er Vierter in der Gesamtwertung – auf WM-Leader Jorge Martin hat er 25 Punkte Rückstand. Apropos Martin: Nächstes Jahr wird der Spanier der Teamkollege von Ogura im Yamaha-Werksteam sein.

Ai Ogura stieg 2025 als Moto2-Weltmeister in die MotoGP-WM auf. Bei Trackhouse konnte er sich stetig weiterentwickeln. Mittlerweile ist er zum Siegfahrer gereift. 2027 wird er auf einer Yamaha M1 sitzen. Die neuen MotoGP-Regeln bringen viele technische Änderungen mit sich – Motoren mit 850 ccm, den Wegfall der Devices und eine reduzierte Aerodynamik. Eine große Änderung wird auch der Reifenhersteller-Wechsel von Michelin zu Pirelli sein.

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Yamaha ist unter den fünf Herstellern derzeit das Schlusslicht in der MotoGP. Ob sich die Kräfteverhältnisse nächstes Jahr verschieben, wird sich zeigen. Es ist aber davon auszugehen, dass Yamaha mit der V4-M1 noch längere Zeit benötigen wird, um konstant um Spitzenplätze zu kämpfen.

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Dennoch hat sich Ogura für Yamaha entschieden. Als Japaner in einem japanischen Werksteam zu fahren, ist für ihn mit Sicherheit eine große Ehre. Und früher oder später wird auch er mit der M1 um Siege kämpfen können.

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