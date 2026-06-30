Raul Fernandez (Aprilia) über Assen-Sieger Ogura: «Passt auf Ai auf!»

Die MotoGP-WM bereitet sich auf den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2026 auf dem Sachsenring vor. Aktuell haben acht Fahrer in der Königsklasse realistische WM-Chancen. Bis zu Jung-Papa Francesco Bagnaia beträgt der Abstand der Top-8 nur 63 Punkte. Mittendrin ist nach seinem historischen Assen-Sieg auch Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura.

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Fakt ist: Der Japaner hat 22 Jahre nach Makoto Tamada wieder in der MotoGP für Japan gewonnen. Ogura liegt nach seinem Husarenstück bei der brütend heißen Dutch TT nur noch 25 Punkte hinter dem neuen WM-Leader Jorge Martin – in Assen sammelte der ruhige Kämpfer aus Japan 34 Punkte. Auch in Assen war nach dem Rennen einmal mehr der Fahrstil und die besondere Stärke von Ogura als Reifenflüsterer ein Thema. Sein spanischer Teamkollege Raul Fernandez, der vor dem Brünn-Wochenende noch gesundheitliche Sorgen hatte, und Jorge Martin arbeiteten nach dem Assen-Thriller die Finessen des Fahrstils von Ogura heraus.

Raul Fernandez: «Wenn man Ai auf dem Bike sieht, sieht es schon recht seltsam aus»

«Wenn man Ai auf dem Bike sieht, sieht es schon recht seltsam aus», bekräftigte Fernandez. «Er fährt vom Fahrstil her anders als wir alle – vielleicht ist er auch deshalb im letzten Teil der Rennen so stark. In den Daten sahen wir, dass die Performance immer besser wird. Deswegen passt auf ihn auf, was die Weltmeisterschaft betrifft.» Auch WM-Leader Jorge Martin befasste sich mit dessen Fahrweise und holte weiter aus: «In den Daten sind wir bei Aprilia alle sehr ähnlich – es geht nur um Tausendstel.»

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Zum Japaner sagte Martin: «Wenn man Ai folgt, dann ist es schon seltsam. Man glaubt, er würde in jeder Kurve stürzen. Er ist in den Kurven mit dem Körper so weit draußen und unten – aber das Bike ist fast gerade. Ich habe auch Probleme, ihm zu folgen, weil ich jedes Mal denke, er fällt jetzt vor mir hin. Dann stellt er das Bike einfach auf und wrooom – er zieht raus aus der Kurve. Das ist vielleicht das Geheimnis seines Speeds in den letzten Runden. Aber ich werde es selbst nicht probieren!» Übrigens: Die präzisen und humorvollen Schilderungen von Martin bewegten sogar Ogura zu einem Lachanfall.