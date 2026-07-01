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Marcel Brenner: Nach Most-Crash per Ambulanz-Jet in der Schweiz

Nach seinem schweren Sturz im Rahmen der Euro Moto Supersport in Most am Sonntag wird Ducati-Pilot Marcel Brenner wohl schon heute am zehnten Brustwirbel operiert.

Esther Babel

Von

Euro Moto Supersport

Marcel Brenner
Marcel Brenner
Foto: Brenner/nstagram
Marcel Brenner
© Brenner/nstagram

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Es war ein Crash der oberen Kategorie, der den Schweizer Marcel Brenner am vergangenen Sonntag bei der Hitzeschlacht im tschechischen Most bei der Euro Moto Supersport aus dem Rennen nahm. Nach einem Zwischenstopp in der örtlichen Klinik ging es mit dem Ambulanzflieger von Prag aus zurück in die Heimat. Dort landete er im Insel-Spital, dem Universitätsklinik in Bern.

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Per Instagram meldete sich Brenner zurück. «Nicht gerade die Neuigkeiten, die ich gerne mit euch geteilt hätte», schrieb er. «Nach meinem Sturz in Most wurden bei mir eine Brustwirbelfraktur, eine Rippenfraktur und eine Prellung im Brustbereich diagnostiziert. Die Wirbeloperation wird noch diese Woche stattfinden.» Wenn alles nach Plan läuft, kommt er am Mittwoch, den 1.7.2026 unters Messer.

Erst OP, dann Reha

«Sobald das hinter mir liegt, sollte der schwierigste Teil überstanden sein, und ich kann mich voll und ganz auf meine Genesung konzentrieren. Von da an gehen wir Schritt für Schritt vor und kehren zum Training und aufs Motorrad zurück, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir nach dem Sturz geholfen haben. An alle Streckenposten und Ersthelfer an der Rennstrecke, mein Team, meine Familie, meine Freundin, die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) und jede einzelne Person, die in den Krankenhäusern in Most und Bern arbeitet. So viele Menschen haben sich in den letzten Tagen um mich gekümmert, und ich kann euch gar nicht genug für alles danken, was ihr getan habt.»

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«Seine enorm gute Kondition und auch eine riesengroße Portion Glück haben ihm beigestanden», erklärte sein Vater Bruno Brenner auf euromoto.racing. Er war bei dem Unfall in Most als Augenzeuge vor Ort. «Auch die Ärzte haben nach den Videoaufzeichnungen an ein Wunder geglaubt.»

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«Vielen Dank auch an alle, die mir Nachrichten geschickt und mir eine schnelle Genesung gewünscht haben», so Marcel Brenner. «Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich weiß, dass viele von euch noch auf eine Antwort warten. Bitte habt Geduld mit mir und gebt mir ein wenig Zeit. Ich melde mich so schnell wie möglich.»

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