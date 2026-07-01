Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Hat er sich das gut überlegt? WM-Leader Jorge Martin von Yamaha bestätigt

Kurz vor Halbzeit der Saison 2026 führt Jorge Martin die MotoGP-Weltmeisterschaft an und kommt mit der Aprilia immer besser zurecht. Nach zwei turbulenten Jahren wird der Spanier zu Yamaha wechseln.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Jorge Martin nimmt gewisse Fragen mit Humor
Jorge Martin nimmt gewisse Fragen mit Humor
Foto: gold & goose
Jorge Martin nimmt gewisse Fragen mit Humor
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es hat lange gedauert, bis sich Jorge Martin und Aprilia zusammengerauft haben. Wegen mehreren schweren Unfällen und zahlreichen Knochenbrüchen war der Weltmeister von 2024 (mit Pramac Ducati) nach dem herben Saisonbeginn 2025 frustriert auf dem Absprung und wollte aus seinem Zweijahresvertrag mit dem Hersteller aus Noale vorzeitig aussteigen. Als seinem Management dämmerte, dass dies nicht ohne schmerzhafte Strafzahlungen möglich ist, rauften sich die Parteien zusammen und Martin bezog in einer emotionalen Pressekonferenz in Brünn im Juli 2025 Stellung.

Werbung

Werbung

Martin schob anschließend sämtliche Vorbehalte beiseite, riss sich zusammen und nützte gemeinsam mit dem Team die restliche Saison 2025, um sich auf dieses Jahr vorzubereiten. Der Madrilene kehrte nach seinen schlimmen Verletzungen langsam zu alter Fitness zurück und kam mit jedem Kilometer auf der RS-GP besser zurecht. Nach zehn von 22 Veranstaltungen der laufenden Saison führt der 28-Jährige die Gesamtwertung mit 193 Punkten an und liegt sieben Zähler vor dem Zweiten, seinem Teamkollegen Marco Bezzecchi, der aus den vier Rennen in Brünn und Assen nur mickrige sechs Punkte heimbrachte. Martin stand 2026 in der Hälfte der bislang zehn Grands Prix auf dem Podium, in Le Mans als Sieger. Außerdem bekam er in zwei Sprints die Goldmedaille umgehängt.

Und doch hat er sich bereits vor Monaten entschieden, 2027 und 2028 für das Yamaha-Werksteam zu fahren. Das zukünftige Gehalt dürfte ihm diesen Schritt erleichtert haben, nach dem Wechsel von Fabio Quartararo zu Honda hat Yamaha finanziell einigen Spielraum. Denn technisch befindet sich die M1 Stand heute auf dem letzten Platz der fünf Hersteller.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wie gut die neue 850er mit Pirelli-Reifen, reduzierter Aerodynamik und ohne höhenverstellbares Fahrwerk in der Saison 2027 sein wird, lässt sich nicht vorhersagen. Yamaha betreibt ungeheuren Aufwand, um weiter nach vorne zu kommen, an Einsatz und Willen mangelt es nicht. Fakt ist aber auch: Die japanische Marke mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo verfügt im Gegensatz zu den Mitbewerbern über kaum Erfahrung mit V4-Rennmotoren.

Werbung

Werbung

Jorge Martin wird 2027 und 2028 zusammen mit dem Japaner Ai Ogura das Yamaha-Werksteam bilden, wie soeben bestätigt wurde. Im Pramac-Satelliten-Team hat der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu einen Vertrag für 2027, der Türke bekommt für nächstes Jahr Eigengewächs Izan Guevara an die Seite gestellt, derzeit Zweiter der Moto2-WM.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

193

2

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

186

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

177

4

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

168

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

153

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

138

7

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

133

8

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

130

9

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

78

10

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien