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Jack Miller (Yamaha): «Ich habe einfach bis zur Zielflagge gepusht!»

Pramac-Ass Jack Miller beendete den MotoGP-Grand-Prix in Assen auf Rang 12. Von Startplatz 18 machte er das Beste aus der Situation – bei seiner Yamaha M1 trat massives Chattering auf.

MotoGP

Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
© Gold & Goose

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Pramac-Pilot Jack Miller zeigte im MotoGP-Rennen am Sonntag von Startplatz 18 eine solide Aufholjagd. Wie Teamkollege Toprak Razgatlioglu, hatte der Australier bei seiner Yamaha M1 mit Chattering zu kämpfen – allerdings war es bei ihm nicht ganz so schlimm. Das Rennen konnte Miller auf dem 12. Platz beenden.

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«Es war wieder ein schwieriger Sonntag, aber zumindest haben wir ein paar Punkte mitgenommen. Schon in den ersten Runden hatte ich Probleme mit dem Gefühl auf der rechten Reifenflanke. Es war nie so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber gleichzeitig blieb die Performance über das gesamte Rennen hinweg konstant, was ein positiver Aspekt ist, den wir mitnehmen können», so das Resümee von Miller.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Brad Binder
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
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Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
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Sieger Ai Ogura
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Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
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Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
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Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Im Kampf um Rang 12 konnte sich Miller gegen Maverick Vinales (KTM Tech3) und Diogo Moreira (LCR Honda) behaupten. «Ich habe einfach bis zur Zielflagge weiter gepusht und hatte einen guten Zweikampf mit Maverick und Moreira. Wir haben alles aus dem heutigen Paket herausgeholt, auch wenn das Ergebnis nicht ganz unseren Erwartungen entspricht», berichtete der Routinier. «Wir wissen, dass noch Arbeit vor uns liegt, aber wir machen Schritt für Schritt Fortschritte. Hoffentlich kommt die nächste Rennstrecke unserem Bike etwas besser entgegen und ermöglicht es uns, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»

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Das nächste MotoGP-Rennwochenende findet in zwei Wochen auf dem Sachsenring statt. Auf dem engen Kurs in Deutschland sind zumindest Leistung und Top-Speed nicht so wichtig, wie auf anderen Strecken. Doch zuvor bestreitet Jack Miller am kommenden Wochenende in Japan das legendäre 8-Stunden-Rennen von Suzuka – eine willkommene Abwechslung für «Jackass.»

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

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