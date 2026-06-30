Jack Miller (Yamaha): «Ich habe einfach bis zur Zielflagge gepusht!»

Pramac-Pilot Jack Miller zeigte im MotoGP-Rennen am Sonntag von Startplatz 18 eine solide Aufholjagd. Wie Teamkollege Toprak Razgatlioglu, hatte der Australier bei seiner Yamaha M1 mit Chattering zu kämpfen – allerdings war es bei ihm nicht ganz so schlimm. Das Rennen konnte Miller auf dem 12. Platz beenden.

Werbung

Werbung

«Es war wieder ein schwieriger Sonntag, aber zumindest haben wir ein paar Punkte mitgenommen. Schon in den ersten Runden hatte ich Probleme mit dem Gefühl auf der rechten Reifenflanke. Es war nie so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber gleichzeitig blieb die Performance über das gesamte Rennen hinweg konstant, was ein positiver Aspekt ist, den wir mitnehmen können», so das Resümee von Miller.

Im Kampf um Rang 12 konnte sich Miller gegen Maverick Vinales (KTM Tech3) und Diogo Moreira (LCR Honda) behaupten. «Ich habe einfach bis zur Zielflagge weiter gepusht und hatte einen guten Zweikampf mit Maverick und Moreira. Wir haben alles aus dem heutigen Paket herausgeholt, auch wenn das Ergebnis nicht ganz unseren Erwartungen entspricht», berichtete der Routinier. «Wir wissen, dass noch Arbeit vor uns liegt, aber wir machen Schritt für Schritt Fortschritte. Hoffentlich kommt die nächste Rennstrecke unserem Bike etwas besser entgegen und ermöglicht es uns, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»

Werbung

Werbung

Das nächste MotoGP-Rennwochenende findet in zwei Wochen auf dem Sachsenring statt. Auf dem engen Kurs in Deutschland sind zumindest Leistung und Top-Speed nicht so wichtig, wie auf anderen Strecken. Doch zuvor bestreitet Jack Miller am kommenden Wochenende in Japan das legendäre 8-Stunden-Rennen von Suzuka – eine willkommene Abwechslung für «Jackass.»