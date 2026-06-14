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Altmeister Cal Crutchlow und Balaton-Reizfigur Jorge Martin mit Helmtausch

LCR-Honda-Ersatzfahrer Cal Crutchlow und Aprilia-Heißsporn Jorge Martin trafen sich im Rahmen des Balaton-Grand-Prix zum Helmtausch. Die MotoGP-Sieger zollten einander große Wertschätzung.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Zarco-Ersatz Crutchlow und der WM-Zweite Martin mit Helmtausch
Zarco-Ersatz Crutchlow und der WM-Zweite Martin mit Helmtausch
Foto: instagram Jorge Martin
Zarco-Ersatz Crutchlow und der WM-Zweite Martin mit Helmtausch
© instagram Jorge Martin

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Für Cal Crutchlow geht die Rückkehr ins Abenteuer MotoGP-WM weiter. Der 40-jährige Brite wird wegen der Verletzungen von Johann Zarco auch die Events in Brünn und Assen bestreiten. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet, setzt man bis auf Weiteres auf die Dienste des Routiniers von der Insel. Im Rahmen des MotoGP-Events auf dem Balaton Park Circuit am Plattensee hatte der Familienvater auch eine besondere Begegnung.

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Neben der Rennstrecke trafen sich zwei besondere Typen des Startfeldes. Noch vor dem Start-Eklat im MotoGP-Hauptrennen am Sonntagnachmittag hatten Crutchlow und Aprilia-Ass Jorge Martin (29) ein Treffen im Motorhome. Die beiden Asse hatten sich zum Helmtausch verabredet. Auch der US-Amerikaner Randy Mamola war mit dabei, dessen Sohn Dakota arbeitet bei den Rennen als Assistent von Crutchlow.

Auch ein Helm von Randy Mamola ist nun in der Sammlung von Jorge Martin
Auch ein Helm von Randy Mamola ist nun in der Sammlung von Jorge Martin
Foto: instagram Jorge Martin
Auch ein Helm von Randy Mamola ist nun in der Sammlung von Jorge Martin
© instagram Jorge Martin

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Jorge Martin und Cal Crutchlow zählen zu den Charakterköpfen der Szene, die immer wieder einen guten Spruch auf den Lippen haben und mit ihrer Meinung auch nicht hinter dem Berg halten – wobei der 40-jährige Crutchlow mittlerweile deutlich entspannter geworden ist.

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Martin und Crutchlow verfassten im Zuge des Helmtausches jeweils ein paar persönliche Zeilen für den anderen. «Es war toll, zwei weitere Legenden meiner Kollektion hinzuzufügen», erklärte Martin, dessen Helmdesign sich durch die Trennung von Red Bull nun verändert hat. Crutchlow schrieb auf das Visier seines Helms: «Jorge! Viel Glück mein Freund. Du bist eine Legende!» Martin kritzelte auf sein Visier für CC35: «Es ist eine Ehre, die Piste mit einer Legende wie dir zu teilen. Martinator».

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Hintergrund: Jorge Martin und Cal Crutchlow hatten sich zuvor auf der Piste nicht mehr wirklich direkt bekämpft, da Martin erst in der Saison 2021 bei Pramac-Ducati als Stammfahrer in die MotoGP-WM kam. Zu diesem Zeitpunkt hatte Crutchlow seine Karriere als Stammfahrer bei der LCR-Honda-Truppe bereits ausklingen lassen. Für Yamaha absolvierte Crutchlow ab der Saison 2021 noch neun Einsätze als Ersatz- bzw. Testpilot.

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