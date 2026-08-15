Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Qualifikationsrennen in Uddevalla

MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: In Abwesenheit des belgischen Red-Bull-KTM-Werksfahrers Lucas Coenen brannte WM-Leader Jeffrey Herlings bereits im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den skandinavischen Boden.

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MXGP-Zeittraining:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:47.264 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.382 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.336 Tom Vialle (F), Honda, +1.373 Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.571 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.724

Start-Ziel-Sieg Herlings

Der Niederländer startete gut ins Quali-Race, zog den Holeshot und gewann mit einem Start-Ziel-Sieg. Hinter ihm reihten sich Tim Gajser (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki) ein. Gajser befand sich rundenlang in Schlagdistanz, aber er fand keine Möglichkeit, ein Überholmanöver zu platzieren. Am Ende gewann Herlings mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden. Auch Romain Febvre hatte etwa die gleiche Pace wie Herlings und Gajser, doch auch er konnte auf dem rutschigen Untergrund nicht wirklich attackieren.

Isak Gifting von de Wolf abgeräumt

Lokalmatador Isak Gifting ging wieder hoch motiviert ans Werk und rangierte auf Platz 7, doch Kay de Wolf (Husqvarna) kam dem Schweden etwas zu optimistisch näher, rutschte über beide Räder aus und räumte dabei auch den vor ihm fahrenden Schweden ab, der danach sein Arbeitsgerät nicht wieder in Gang setzen konnte. De Wolf beendete das Rennen auf Platz 7, Gifting auf Rang 20.

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Seewer auf Platz 10

Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer holte auf Platz 10 seinen ersten WM-Punkt der Saison in einem Qualifikationsrennen. Sein Landsmann Kevin Brumann beendete das Rennen auf Platz 23. Deutsche MXGP-Piloten waren in Schweden nicht am Start.

Lage an der WM-Spitze

Mit seinem 6. Qualifikationssieg (dem 3. in Folge) konnte sich Jeffrey Herlings an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung von 104 auf 106 Punkte gegenüber Romain Febvre auf Platz 2 ausbauen.

MXGP-Qualifikationsrennen, Uddevalla:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:13.200 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.801 Romain Febvre (F), Kawasaki, +3.619 Tom Vialle (F), Honda, +24.451 Ruben Fernandez (E), Honda, +28.386 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +30.995 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +34.906 Andrea Adamo (I), KTM, +45.939 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +47.343 Jeremy Seewer (CH), KTM, +49.771

WM-Stand:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 685 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 579, (-106) Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-119) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 543, (-142) Andrea Adamo (I), KTM, 453, (-232) Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-233)

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