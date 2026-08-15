Das «Ogura-Rätsel»: Weshalb der Japaner selbst Marquez zum Grübeln bringt

Eine japanische Zeitschrift, «Riding Sport», bat mich, einen Artikel darüber zu schreiben, wie wir «Westler» Trackhouse-Aprilia-Ass Ai Ogura sehen. «Wie interessant», dachte ich, und machte mich daran, Informationen zu sammeln und mit verschiedenen Leuten zu sprechen – Fans, Journalisten und auch Fahrer. Und die Schlussfolgerung, zu der ich gelangt bin, lässt sich perfekt in einem einzigen Wort zusammenfassen, das ich in der Überschrift verwendet habe: Rätsel.

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Hätte es auch «Geheimnis» oder «geheimnisvoll» heißen können? Nein, denn ein Geheimnis ist per Definition etwas, das sich dem rationalen Verständnis völlig entzieht oder keine offensichtliche Lösung hat. Ogura mag uns zwar «seltsam» erscheinen, aber er ist kein Marsmensch. Ich würde sagen, Ai ist genau das Gegenteil: Er ist menschlich, sehr menschlich.

Was und «Westler» an Ogura verwirrt, ist, dass er sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon aus unseren konventionellen Mustern ausbricht. In den letzten Monaten habe ich einige Artikel über Ai geschrieben. Ich höre ihm jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bei jedem Grand Prix aufmerksam zu. Ich habe mit dem Renningenieur gesprochen, der bei ihm in der Box links sitzt, mit seinem Assistenten, mit dem Teammanager … also mit den «Westlern», die am meisten mit ihm zu tun haben.

Was ich zwischen den Zeilen all dieser Gespräche herausgelesen habe, ist, dass es einen «professionellen» Ai und einen «privaten» Ai gibt. Der «Professionelle» ist der öffentliche, der rätselhafte Ogura – derjenige mit den einsilbigen Antworten, derjenige mit den verwirrend «logischen» Antworten; der «andere» Ogura ist derjenige, der – in den Worten von Davide Brivio – mit den Teammitgliedern scherzt, mit dem sie beim Abendessen am Tisch lachen und, wie ich vermute, der mit den anderen japanischen Fahrern der Weltmeisterschaft Umgang pflegt.

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Ich erinnere mich, wie Taiyo Furusato mir in einem Interview gegen Ende der vergangenen Saison gestand, dass Ai so etwas wie der große Bruder unter den japanischen Fahrern ist, sein Vorbild. Soweit ich weiß, ist Sasaki ein weiterer Fahrer, mit dem Ai an den GP-Wochenenden am meisten zu tun hat.

Ai Ogura Foto: Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose

«Ich muss ihn verstehen»

Ich werde euch eine Geschichte über Ai erzählen, meine Geschichte mit Ai. Zu einem Zeitpunkt in der vergangenen Saison bat ich um ein Interview mit Ogura, und wie immer machten es mir die Kommunikationsverantwortlichen seines Teams leicht. Sie luden mich in ihre Hospitality ein, und am Tisch saßen Ai, die Pressesprecherin und ich. Es war nicht das erste Mal, dass ich Ogura interviewte, aber es war das erste Mal an einem GP-Wochenende, da das vorherige Interview in Madrid stattgefunden hatte, während er sich von seinem Sturz beim Österreich-GP erholte.

Was für mich eigentlich nur ein weiteres Interview sein sollte, endete damit, dass ich sehr, sehr verärgert war. Denn Ais Haltung gegenüber meinen Fragen war von einer demütigenden Gleichgültigkeit geprägt. Seine Antworten auf meine Fragen waren einsilbig oder bestanden höchstens aus ein paar Wörtern.

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Meine Frustration stieg so weit, dass sie schließlich in Irritation umschlug, was mich dazu veranlasste, ihn direkt zu fragen, warum er es mir so schwer machte, und ihm zu sagen, dass es besser gewesen wäre, das Interview gar nicht zu führen, wenn er keine Lust dazu hatte. «Hast du schon einmal einen japanischen Fahrer interviewt?», fragte er mich, worauf ich antwortete, dass ich in meinen 30 Jahren als WM-Journalist wahrscheinlich schon den einen oder anderen interviewt hätte. Ja.

Dieses Interview endete nicht gerade auf die beste Art und Weise. Ich war am Ende sehr wütend auf Ogura, sehr sogar, weil ich es als Respektlosigkeit gegenüber meiner Arbeit empfand. Aber nachdem sich die Wogen geglättet hatten, änderte sich meine Einschätzung des Geschehens.

Einerseits, weil mir die Verantwortliche des Trackhouse-Teams, als ich sie fragte, was Ogura nach unserer Auseinandersetzung dazu gesagt hatte, überraschenderweise erzählte, dass es Ai gefallen habe, weil ich ihm offen meine Meinung gesagt hatte. Bei jedem anderen Fahrer, glaubt mir, wäre das der Beginn eines «Kriegs» gewesen.

Andererseits brachte es mich dazu, das Geschehene zu überdenken, als Oguras Assistent – ein ehemaliger Mechaniker aus der Weltmeisterschaft, den ich seit vielen Jahren kenne – mir erklärte, dass Ogura in seiner Mentalität einige Fragen nicht versteht, die wir Journalisten ihm üblicherweise stellen, wie zum Beispiel: «Wie ist das Rennen gelaufen?» Für Ai ist das eine absolut rhetorische Frage, die ein Journalist, dessen Aufgabe es ist, das Rennen zu verfolgen, gar nicht stellen sollte!

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Ausgehend von diesen beiden Details habe ich mir zum Ziel gesetzt, Ai zu «verstehen». Und daran arbeite ich gerade. Ich habe Fortschritte gemacht, auch wenn es noch einige Hürden gibt, die ich überwinden muss.

Titelanwärter Ai Ogura Foto: Gold & Goose Titelanwärter Ai Ogura © Gold & Goose

«Ich weiß nicht, was er denkt»

Dieser Satz stammt von niemand Geringerem als Marc Marquez. Es ist ein sehr interessanter Satz, denn Ogura ist für Marquez ein Rätsel. Es ist ein Eingeständnis, dass Marc, der König der Psychospielchen, denjenigen nicht einschätzen kann, der zweifellos ein Titelanwärter ist. Und das beunruhigt ihn.

Er kennt ihn weder mental noch als Fahrer, denn bisher ist er noch nicht mit ihm auf der Strecke aneinandergeraten. Seine anderen Rivalen – Bezzecchi, Martin, Di Giannantonio, Bagnaia usw. – hat er im Griff; Ogura nicht. Und in diesem Sinne ist die Tatsache, dass Ai in «seiner eigenen Welt» lebt, fernab vom Trubel, in dem die spanischen und italienischen Fahrer leben, aus meiner Sicht ein Vorteil. Wir werden sehen, ob die Tatsache, dass er in letzter Zeit im Rampenlicht steht und von Blitzlichtern umgeben ist, seine Situation nicht beeinträchtigt.

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Oguras Durchbruch an die Spitze der MotoGP verwirrt nicht nur die Fahrer, sondern auch die Fans und «Experten». Zum Beispiel weiß niemand, wo seine Obergrenze liegt. Ai hat die erste Hälfte der Meisterschaft auf dem zweiten Platz in der WM-Wertung abgeschlossen. Und das auf seine eigene Art und Weise, ohne viel Aufsehen zu erregen. Während die «GP-Welt» ihr Augenmerk auf Bezzecchi, Marc Marquez oder Jorge Martín gerichtet hatte, hat Ogura sich Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet.

In zwölf Grands Prix (Sonntagsrennen) landete er neun Mal unter den Top-5, und diese Beständigkeit ist es, die ihn mit 37 Punkten Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin in die entscheidende Phase der Meisterschaft gehen lässt. Wir alle stellen uns dieselbe Frage: Wird Ai es schaffen, sich dort oben zu halten? Wo liegt sein Potenzial als Fahrer? Wird er sich weiter verbessern? Genau diese Fragen, die wir uns stellen, stellen sich auch seine Rivalen.

Eine Anmerkung: Es stimmt zwar, dass «Was-wäre-wenn»-Fragen im Rennsport nichts zählen, aber wäre der Motor von Oguras Aprilia in Austin nicht kaputtgegangen, als er auf Platz 4 lag, würde Ai noch weiter vorne liegen – das ist der typische Kommentar, den Ogura als absurd und unbegründet empfinden würde.

Ein Wolf im Schafspelz

Im Spanischen verwenden wir diese Metapher, um jemanden zu beschreiben, der harmlos wirkt, in Wirklichkeit aber eine «Gefahr» darstellt. In diesem Fall bezieht sich «Gefahr» auf seine enorme Konkurrenzfähigkeit.

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Um fundierte Meinungen darüber zu erhalten, wie Ogura im Westen wahrgenommen wird, habe ich mich an meinen guten Freund Alex Barros gewandt, der 276 Grands Prix auf seinem Konto hat. Er gehört zu den Menschen, denen man zuhören muss, wenn es um Rennen und Fahrer geht.

«Ob Ogura ein Titelanwärter ist? Warum nicht? Für mich ist Marquez der große Favorit, aber Ai ist eine Unbekannte. Bei Marc wissen wir, wie weit er kommen kann, bei Ogura nicht. Mittlerweile wissen wir, dass er ein fantastischer Reifenmanager ist – jemand, dem es in den ersten Runden schwerfällt, in den Rhythmus zu kommen, der aber zu einer Art Roboter wird, sobald die Reifen ihm Vertrauen vermitteln.

Ogura verbindet Finesse perfekt mit Aggressivität. Sein Fahrstil ist feinfühlig, daher kommen seine Reifen am Ende des Rennens noch so gut wie möglich durch, aber wenn es ums Überholen geht, tut er das mit der Entschlossenheit eines Killers. Man beachte, dass er hinter dem vor ihm fahrenden Fahrer meist nur sehr wenig Zeit verliert; er überholt ohne Umschweife … Zack, zack!

Deshalb, wegen seiner Einstellung auf der Strecke, sehe ich Ogura durchaus als Titelanwärter, aber ich betone noch einmal, dass Marc für mich der Favorit ist. Ai hat bei den Sprintrennen zu kämpfen, da er keine Zeit hat, seinen Vorteil bei der Reifenschonung auszunutzen. Seine andere Stärke ist die Beständigkeit, die ihn in der Gesamtwertung dorthin gebracht hat, wo er steht. Er hat in dieser Saison bisher nur einen Fehler gemacht, in Barcelona, aber ansonsten ist er ein Fahrer, der sehr selten stürzt … Mal sehen, wie er mit dem Druck in der zweiten Jahreshälfte umgeht.»

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Zusammenfassung

Den Fahrer Ogura haben wir mehr oder weniger im Griff. Seine Stärken und Schwächen sind bekannt – übrigens erklärte uns sein Techniker, dass er auf dem Papier bei den Grands Prix in Nordeuropa Probleme hat, da es dort schwierig ist, die Reifen auf Temperatur zu bringen –, doch sein Potenzial ist noch ungewiss. Die «Persönlichkeit» Ogura zieht die Aufmerksamkeit der Fans und vor allem der Journalisten auf sich, während sie für seine Rivalen ziemlich verwirrend ist. Und in einem Sport, in dem die psychologische Komponente eine entscheidende Rolle spielt, ist diese Ungewissheit meiner Ansicht nach ein Trumpf zu seinen Gunsten.

Und wie bereits erläutert, ist sich Marc Marquez dessen sehr wohl bewusst. Daher wird man von nun an besonders darauf achten müssen, was Marc über Ogura sagt.