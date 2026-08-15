Matteo Cairoli siegt im Rauch der Waldbrände auf dem Nürburgring

Matteo Cairoli gewinnt das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring. Der Italiener dominiert das Rennen im Emil Frey Racing Ferrari nach Belieben und rammt die Konkurrenz in den Boden. Für Cairoli ist es der dritte Saisonsieg.

Werbung

Werbung

Den zweiten Rang belegt Thomas Preining im Manthey Porsche. Dem 2023er Champion fehlen 9,973 Sekunden auf den siegreichen Ferrari.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW die Podestergebnisse.

Mirko Bortolotti stellte nach drei Runden seinen Lamborghini Temerario GT3 in der Box ab. In der Startrunde wurde Bortolotti von Marco Mapelli getroffen und musste durch das Kiesbett fahren.

Werbung

Werbung

Mapelli wurde in der vierten Runde in der AMG-Arena von Timo Glock im Heck getroffen und umgedreht. Mapelli fiel ans Ende des Feldes zurück. Der ehemalige Formel-1-Pilot erhielt für den Zwischenfall drei Penalty Laps. Glock beendete das Rennen kurz darauf in der Box, nachdem Mapelli bereits zwei Runden vorher das Rennen beendete.

Nicki Thiim und Tom Kalender kollidierten nach ca. acht Minuten in der NGK-Schikane. Kalender musste das Fahrzeug kurz darauf in der Box abstellen, da der Mercedes-AMG GT3 zu stark beschädigt wurde. Der Aston-Martin-Werksfahrer Thiim erhielt eine Penalty Lap.

Nach seinem Pflichtboxenstopp wurde Ricardo Feller im Manthey Porsche von Jules Gounon in der ersten Kurve getroffen und umgedreht, weshalb er auch den Reifenstapel traf. Der Eidgenossen konnte die Fahrt zunächst fortsetzen, verlor aber viel Zeit.

In der letzten Runde kollidierten Christian Engelhart und Thierry Vermeulen heftigen in der Bremsphase vor der Veedol-Schikane. Engelhart traf den Ferrari im Heck, ehe beide abgeflogen sind und hart in die Leitplanke einschlugen.

Werbung

Werbung

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 1 (Top 10):