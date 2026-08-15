MX2 Qualifikation Uddevalla: Simon Längenfelder gewinnt, Ausfall Farres

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: WM-Leader Guillem Farres (Triumph) legte im Zeittraining Bestzeit vor. Simon Längenfelder (KTM) hatte auf Platz 4 einen Rückstand von 0,8 Sekunden.

Werbung

Werbung

Zeittraining Uddevalla

Guillem Farres (E), Triumph, 1:49.388 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.183 Liam Everts (B), Husqvarna, +0.467 Simon Längenfelder (D), KTM, +0.779 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.907 Sacha Coenen (B), KTM, +1.248 Valerio Lata (I), Honda, +1.474

Ausfall von WM-Leader Guillem Farres

Der Spanier startete gut. Simon Längenfelder, Coenen und Farres lagen in den ersten beiden Kurven gleichauf. Farres nehm den ersten Bergaufsprung etwas zu kurz und stieg per Highsider ab. Coenen übernahm die Führung, während Farres das Rennen vom Ende des Feldes wieder aufnehmen musste. Danach kam noch schlimmer: Farres setzte zur Aufholjagd an, landete aber nach einem weiten Sprung auf dem am Boden liegenden Bike des gestürzten schwedischen Wildcardpiloten Noel Nilsson und flog erneut ab. Das Rennen war für beide Fahrer zu Ende. Schwere Verletzungen schien sich Farres zwar nicht zugezogen zu haben, aber er blutete am Kopf und wirkte in Anwesenheit des medizinischen Personals durchaus angezählt.

Guillem Farres stürzte in der ersten Runde Foto: MXGP-TV Guillem Farres stürzte in der ersten Runde © MXGP-TV

Werbung

Werbung

Guillem Farres nach seinem Crash Foto: MXGP-TV Guillem Farres nach seinem Crash © MXGP-TV

Sieg für Längenfelder

In der 3. Runde konnte sich Längenfelder gegen Coenen durchsetzen und übernahm die Führung, während Sacha Coenen nach einigen Fehlern bis auf Platz durchgereicht wurde. Liam Everts setzte sich gegen Sacha Coenen durch und wurde Zweiter vor Mc Lellan und Janis Reisulis, der ebenfalls einen Fehler Coenens zu seinen Gunsten nutzen konnte. Simon Längenfelder gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden.

Längenfelder: Änderungen am Motorrad haben funktioniert

«Wir haben einige Änderungen am Motorrad vorgenommen», erklärte Simon nach seinem Erfolg. «Ich war etwas unsicher, ob sie funktionieren würden, aber es hat sich ausgezahlt.»

Lage an der WM-Spitze

Mit seinem Quali-Sieg und dem gleichzeitigen Ausfall von Guillem Farres konnte der deutsche Titelverteidiger seinen Rückstand von 70 auf 60 Punkte verkürzen. Sacha Coenen verkürzte auf Platz 2 seinen Rückstand von 47 auf 40 Punkte und Camden Mc Lellan (Triumph) auf Platz 3 von 60 auf 52 Punkte. Die Spitze rückt also weiter zusammen.

Werbung

Werbung

MX2 Qualifying Race Uddevalla

Simon Längenfelder (D), KTM, 24:35.694 Liam Everts (B), Husqvarna, +2.669 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +20.149 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.326 Sacha Coenen (B), KTM, +28.181 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +33.030 Julius Mikula (CZ), KTM, +35.169 Valerio Lata (I), Honda, +52.161 Maxime Grau (F), Honda, +54.653 Pelle Gundersen (N), Husqvarna, +58.148

WM-Stand