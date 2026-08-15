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MX2 Qualifikation Uddevalla: Simon Längenfelder gewinnt, Ausfall Farres

Der deutsche Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann das MX2-Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Sweden in Uddevalla. WM-Leader Guillem Farres (Triumph) schied nach Crash aus.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Uddevalla
Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Uddevalla
Foto: Align Media
Simon Längenfelder gewann das Qualifikationsrennen in Uddevalla
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: WM-Leader Guillem Farres (Triumph) legte im Zeittraining Bestzeit vor. Simon Längenfelder (KTM) hatte auf Platz 4 einen Rückstand von 0,8 Sekunden.

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Zeittraining Uddevalla

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 1:49.388

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.183

  3. Liam Everts (B), Husqvarna, +0.467

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, +0.779

  5. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +0.907

  6. Sacha Coenen (B), KTM, +1.248

  7. Valerio Lata (I), Honda, +1.474

Ausfall von WM-Leader Guillem Farres

Der Spanier startete gut. Simon Längenfelder, Coenen und Farres lagen in den ersten beiden Kurven gleichauf. Farres nehm den ersten Bergaufsprung etwas zu kurz und stieg per Highsider ab. Coenen übernahm die Führung, während Farres das Rennen vom Ende des Feldes wieder aufnehmen musste. Danach kam noch schlimmer: Farres setzte zur Aufholjagd an, landete aber nach einem weiten Sprung auf dem am Boden liegenden Bike des gestürzten schwedischen Wildcardpiloten Noel Nilsson und flog erneut ab. Das Rennen war für beide Fahrer zu Ende. Schwere Verletzungen schien sich Farres zwar nicht zugezogen zu haben, aber er blutete am Kopf und wirkte in Anwesenheit des medizinischen Personals durchaus angezählt.

Im Artikel erwähnt

Guillem Farres stürzte in der ersten Runde
Guillem Farres stürzte in der ersten Runde
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres stürzte in der ersten Runde
© MXGP-TV

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Guillem Farres nach seinem Crash
Guillem Farres nach seinem Crash
Foto: MXGP-TV
Guillem Farres nach seinem Crash
© MXGP-TV

Sieg für Längenfelder

In der 3. Runde konnte sich Längenfelder gegen Coenen durchsetzen und übernahm die Führung, während Sacha Coenen nach einigen Fehlern bis auf Platz durchgereicht wurde. Liam Everts setzte sich gegen Sacha Coenen durch und wurde Zweiter vor Mc Lellan und Janis Reisulis, der ebenfalls einen Fehler Coenens zu seinen Gunsten nutzen konnte. Simon Längenfelder gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden.

Längenfelder: Änderungen am Motorrad haben funktioniert

«Wir haben einige Änderungen am Motorrad vorgenommen», erklärte Simon nach seinem Erfolg. «Ich war etwas unsicher, ob sie funktionieren würden, aber es hat sich ausgezahlt.»

Lage an der WM-Spitze

Mit seinem Quali-Sieg und dem gleichzeitigen Ausfall von Guillem Farres konnte der deutsche Titelverteidiger seinen Rückstand von 70 auf 60 Punkte verkürzen. Sacha Coenen verkürzte auf Platz 2 seinen Rückstand von 47 auf 40 Punkte und Camden Mc Lellan (Triumph) auf Platz 3 von 60 auf 52 Punkte. Die Spitze rückt also weiter zusammen.

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MX2 Qualifying Race Uddevalla

  1. Simon Längenfelder (D), KTM, 24:35.694

  2. Liam Everts (B), Husqvarna, +2.669

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +20.149

  4. Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +21.326

  5. Sacha Coenen (B), KTM, +28.181

  6. Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +33.030

  7. Julius Mikula (CZ), KTM, +35.169

  8. Valerio Lata (I), Honda, +52.161

  9. Maxime Grau (F), Honda, +54.653

  10. Pelle Gundersen (N), Husqvarna, +58.148

WM-Stand

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 668 Punkte

  2. Sacha Coenen (B), KTM, 627, (-41)

  3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 616, (-52)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 608, (-60)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 551, (-117)

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Camden McLellan

608

4

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder

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Liam Everts

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