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Attacke, Attacke, Attacke: Alex Marquez widmete Platz 2 Marco Simoncelli

Alex Marquez sorgte für Furore. Der Gresini-Pilot rückte Sieger Marc gefährlich nahe. Für den Vizeweltmeister war das miserable Qualifying mit der Podestfahrt zur Ehren von SIC58 wieder gut gemacht.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Alex Marquez schnappte sich Jorge Martin für Platz 2
Alex Marquez schnappte sich Jorge Martin für Platz 2
Foto: Gold and Goose
Alex Marquez schnappte sich Jorge Martin für Platz 2
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Startplatz 9 für Alex Marquez nach gleich zwei Abwürfen im Q2 am Samstagmorgen – damit waren die Chancen auf einen Podestplatz auch aus Sicht des Gresini-Piloten gleich null. Gestützt wurde die Aussage auch vom Ergebnis des Sprints: Unter größtem Einsatz war nicht mehr als Platz 5 möglich. Auf Sieger Marc verlor der jüngere Bruder am Vortag fast fünf Sekunden.

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Am GP-Sonntag fuhr der Vizeweltmeister entfesselt auf. Auf Position 5 war er bereits nach einer Runde angekommen. Einen Umlauf später war Teamkollege Aldeguer abgefertigt und aus Runde 4 kam Alex Marquez vor KTM-Geschoss Pedro Acosta zurück. Mit der schnellsten Rennrunde machte er dann Jagd auf die Spitze. Auch an Jorge Martin ging es noch vorbei. Dann war Schluss. Zwar robbte sich Alex noch bis auf 0,6 Sekunden heran, aber eine ernsthafte Attacke blieb aus.

Teamwork: Die siegreichen Marquez-Brüder
Teamwork: Die siegreichen Marquez-Brüder
Foto: Gold and Goose
Teamwork: Die siegreichen Marquez-Brüder
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Nach dem Match über 27 Runden freute sich der Zweitplatzierte frenetisch: «Ich war mir nach dem Quali eigentlich sicher, dass ich keine Chance auf einen Podestplatz habe. Platz 4 bis 6 – das habe ich für möglich gehalten. Aber schon im Warm-up waren Gefühl und Speed da. So gut habe ich mich auch sofort im Rennen gefühlt – ich hatte nach einem guten Start alles, um anzugreifen – also habe ich ständig attackiert.»

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«AM73» weiter: «Ich konnte lange pushen und die Rundenzeiten waren bis zum Ende sehr niedrig. Aber Marc richtig anzugreifen – das war enorm schwierig. Seine Fahrt im letzten Sektor war absolut unglaublich. Aber ich bin absolut happy, wie es ausgegangen ist, und dass ich diese besonderen Farben ehren konnte – dieses Podium ist Marco Simoncelli gewidmet. Es war ein sehr emotionaler Tag für das gesamte Gresini-Team aber es scheint die die Farben haben mir besondere Kräfte gegeben.»

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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Fans
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Fabio Di Giannantonio
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Start des Rennens
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Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Luca Marini
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Alex zur Fahrt seines Bruders vor ihm: «Ich denke Marc war mit 99 Prozent unterwegs, vielleicht hat er auch ein wenig mit mir gespielt. Wenn ich etwas nachgelassen habe, tat er das auch – habe ich gepuhst, dann hat er wieder nachgelegt.»

Mit der stürmisch erfolgreichen Aufholjagd leistete der jüngere Bruder mitsamt dem auf Rang 4 eingelaufenen Fermin Aldeguer auch Schützenhilfe für den Weltmeister – und Ducati. Marc Marquez übernahm nach dem Misano-GP erstmals 2026 die Tabellenführung. Die Krönung: Mit dem Traumergebnis für Ducati übernahm das Werk aus Bologna auch die Führung in der Hersteller-WM!

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

1:31,750

8

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Fabio Quartararo

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+23,229

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