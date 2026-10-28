Jorge Martinez über MotoGP und Fahrer: «Sie sollten mehr miteinander reden»

Vor dem Indonesien-GP hat die MotoGP das neue Wochenend-Format vorgestellt, dass ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen wird. Die wesentlichste Änderung ist die Einführung eines separaten Sprint-Qualifyings, das am Freitagnachmittag ausgetragen wird. Darüber hinaus wird es zukünftig am Sonntag kein MotoGP-Warm-up mehr geben.

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In Australien wurden die MotoGP-Teams über die neue «Marketing-Prozessordnung» informiert. Demnach drohen den Fahrern Sperren in Trainingssessions und Startplatzstrafen, sollten sie bei vorgeschriebenen Promotion-Veranstaltungen während eines Rennwochenendes nicht erscheinen.

Die beiden Neuerungen lösten Diskussionen im Fahrerlager aus. SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach darüber mit dem vierfachen Weltmeister und Aspar-Boss Jorge Martinez.

Jorge, ich möchte dich zu den Spannungen befragen, die zwischen den Fahrern und der Organisation infolge der Verabschiedung des neuen MotoGP-Wochenendformats und der Marketing-Prozessordnung entstanden sind. Du warst selbst Fahrer und bist jetzt auf der anderen Seite: Du hast ein Team, Verantwortung gegenüber der Meisterschaft und Verpflichtungen gegenüber den Sponsoren. Verstehst du beide Seiten? «Ich verstehe sie vollkommen, weil ich früher selbst Fahrer war. Die MotoGP verändert sich stark und muss das Spektakel neu gestalten. Das neue Programm für das kommende Jahr wurde gemeinsam mit den Teams und den Herstellern erarbeitet.»

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Aber die Fahrer wurden nicht befragt. «Sie wurden befragt, wenn auch nur oberflächlich. Letztendlich reduziert sich die Gesamtzeit auf dem Motorrad während des Rennwochenendes um 35 Minuten. Dafür gibt es mehr Qualifyings und mehr Spannung. Man muss die große Veränderung verstehen, die der Motorradsport in den letzten rund zwanzig Jahren durchlaufen hat. Heute sind die Fahrer in der Moto3, Moto2 und MotoGP körperlich viel besser vorbereitet. Dafür wissen sie weniger über Mechanik als früher und sind mental schwächer. Das macht den Unterschied aus. Das Qualifying, das Sprintrennen, das Hauptrennen und alles, was zur Show gehört, verlangen vom Fahrer eine hohe mentale Bereitschaft. Ich glaube, einer der großen Vorteile von Marc Marquez ist seine mentale Stärke. Ich glaube, diese Stärke ist eine der großen Herausforderungen für die neuen Generationen.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Live Sepang: International Livestream MotoGP World Championship 30.10.2026 - 01:55

Ich verstehe beide Seiten. Man muss auf die Fahrer achten: Sie gehen Risiken ein und verletzen sich, und wir brauchen sie auf der Strecke. Das ist nicht die Formel 1, wo ein Ersatzfahrer den Platz eines anderen einnehmen und unter gleichen Bedingungen antreten kann. In unserem Fall liegt der Ersatzfahrer weit hinter den Top-Fahrern zurück. Es ist wichtig, dass die Organisation – in diesem Fall Liberty Media –, die Teams, die Hersteller und die Fahrer zusammenarbeiten … sie müssen an einem Strang ziehen.»

Auf jeden Fall muss die aktuelle Situation gelöst werden. «Zweifellos. Das ist für alle von Vorteil, und es müssen Lösungen gefunden werden, die beiden Seiten gerecht werden. Die Organisation möchte mehr aus der Meisterschaft herausholen, während die Fahrer mehr Zeit brauchen, um abzuschalten und sich auszuruhen. Aber die Fahrer müssen verstehen, dass die Einnahmen von den Sponsoren und dem Fernsehen kommen. Dennoch lassen sich einige Dinge ändern, und wahrscheinlich sollten sie mehr miteinander reden.»