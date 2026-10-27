Die MotoGP in Sepang: Der Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2026

Der Sepang International Circuit, rund 50 km südlich der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen, ist 5,543 km lang und weist fünf Links- und zehn Rechtskurven auf. Die längste Gerade misst 920 m. Die von Hermann Tilke entworfene Rennstrecke war im April 1999 erstmals Schauplatz der Motorrad-WM.

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Der erfolgreichste Fahrer in Sepang ist mit sechs Siegen in der Königsklasse MotoGP-Legende Valentino Rossi. 2025 konnte Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) das Sprintrennen für sich entscheiden. Im Grand Prix siegte Gresini-Ducati-Ass Alex Marquez.

In diesem Jahr reist Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit zehn Punkten Vorsprung auf Jorge Martin nach Sepang. Der Aprilia-Pilot wiederum, der sich im Sprint auf Phillip Island einen Bruch im rechten Unterarm zugezogen hatte, bangt um seine Teilnahme beim Malaysia-GP. Aprilia Racing und das Ärzteteam unternehmen derzeit alles, damit der «Martinator» an diesem Wochenende auf seine RS-GP steigen wird können.

Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen an diesem Wochenende sieben Stunden Zeitunterschied zu Malaysia beachten. Der Start zum Sprintrennen am Samstag erfolgt um 8 Uhr MEZ (15 Uhr Ortszeit). Am Sonntag beginnt das MotoGP-Rennen ebenfalls um 8 Uhr MEZ.

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Zeitplan für den Großen Preis von Malaysia 2026 (MEZ):

Freitag, 30. Oktober:

2.00 – 2.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 2.50 – 3.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 3.45 – 4.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 6.15 – 6.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 7.05 – 7.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 8.00 – 9.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 31. Oktober:

1.40 – 2.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 2.25 – 2.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 3.10 – 3.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 3.50 – 4.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 4.15 – 4.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 5.45 – 6.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 6.10 – 6.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 6.40 – 6.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 7.05 – 7.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 8.00 Uhr: MotoGP-Sprint (10 Runden)

Sonntag, 1. November:

3.40 – 3.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 5.00 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden) 6.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden) 8.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)

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