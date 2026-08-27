Pecco Bagnaia hatte bei der Ankunft in Aragon kurz Panik – wie sie verflog

Der zweifache MotoGP-Champion Pecco Bagnaia war mit seiner Werks-Ducati bei den Rennen im englischen Silverstone nur ein Schatten seiner selbst: 17. im Sprint und ein seltsamer Ausrutscher im Grand Prix auf ähnlicher Position liegend ergeben in Summe null Punkte. In der Gesamtwertung liegt der nächstjährige Aprilia-Werksfahrer mit 143 Punkten vor den Rennen in Aragon am kommenden Wochenende lediglich auf dem achten Gesamtrang.

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«Als ich am Dienstag hier ankam, hatte ich etwas Angst», erzählte der Turiner in kleiner Medienrunde am Donnerstag. «Ich schaute mir die Wettervorhersage an und die sagte, dass es mindestens 38 und bis zu 42 Grad Celsius geben wird. Dann stellte ich aber fest, dass die Temperaturen etwas niedriger sind. Wenn du hier bei 42 Grad Motorradrennen fährst, dann kann das zu einem Problem werden.»

«Das hier ist eine ganze andere Geschichte als in Silverstone und ich bin mir sicher, dass Ducati deutlich mehr Potenzial hat», hielt Pecco fest. «Das liegt am Griplevel und Streckenlayout, hier ist es mehr wie in Brünn. Und das ist die einzige Strecke, auf der gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, auf der ich mich gut fühle. Mit engen Kurven habe ich Schwierigkeiten, hier gibt es aber viele lange und schnelle Linkskurven, das taugt mir besser.»

Bagnaia: «Muss realistisch bleiben»

Im Vorjahr wurde Bagnaia in Aragonien im Grand Prix Dritter hinter den Ducati-Kollegen Marc und Alex Marquez. Das stimmt ihn zuversichtlich, ebenso, dass nach einem Unfall sein Crew-Chief Cristian Gabarrini wieder dabei ist. «Gleichzeitig muss ich aber auch realistisch sein», unterstrich der 29-Jährige. «Das vergangene Rennwochenende war ein Desaster. Letztes Jahr hatte ich große Schwierigkeiten in der Bremsphase, aber der Grip war nicht schlecht – dieses Jahr ist es genau andersherum. Ich würde sagen, dass die Top-5 ein realistisches Ziel sind.»

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Als Hauptgründe für die voraussichtlich höhere Konkurrenzfähigkeit von Ducati im MotorLand gegenüber Hauptkonkurrent Aprilia nannte Bagnaia den Griplevel und den niedrigeren Reifenverschleiß.