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Riccardo Patrese zu Antonelli: «Davor muss sich Kimi jetzt in Acht nehmen»

Der sechsfache GP-Sieger Riccardo Patrese (72) schätzt die Lage von WM-Leader Kimi Räikkönen und Verfolger George Russell ein. Und er sagt, wovor sich sein italienische Landsmann in Acht nehmen muss.

Formel 1

Riccardo Patrese
Riccardo Patrese
Foto: Red Bull Content Pool
Riccardo Patrese
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Der 256-fache GP-Teilnehmer Riccardo Patrese (sechs Siege, WM-Zweiter 1992 hinter Nigel Mansell) sagt beim Portal Betpack, wie er die Situation von WM-Leader Kimi Antonelli und jene seines Verfolgers George Russell sieht.

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Der 72-jährige Patrese meint: «Was die Weltmeisterschaft angeht, wird es sehr schwer sein für die Gegner, Kimi Antonelli zu schlagen, da er einen guten Punktevorsprung hat und derzeit so gut wie keine Fehler macht – er fährt mit Köpfchen.»

«Auch die Zuverlässigkeit kann im Titelrennen natürlich eine Rolle spielen, aber so wie es derzeit aussieht, ist Antonelli für mich der klare Favorit auf den WM-Titel.»

Im Artikel erwähnt

«Es ist für George Russell sicher schwierig, das zu akzeptieren, aber Tatsache ist, dass Kimi ihn im Moment schlägt. Man redet sich als Racer immer ein, dass man noch besser werden kann, aber im Moment ist es so – jedes Mal, wenn beide Mercedes auf Hochtouren laufen, ist Kimi stärker als Russell.»

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«George Russell wird sich freuen, dass Max Verstappen bei Red Bull Racing verlängert hat, damit ist diese Gefahr für ihn gebannt, aber der Engländer muss akzeptieren, dass er bei Mercedes die Nummer 2 ist.»

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Patrese ist gleichzeitig der Ansicht, dass sich Kimi Antonelli in Acht nehmen muss – vor Lando Norris und McLaren. Riccardo erklärt das so: «Ich finde, Lando ist dieses Jahr ein viel besserer Fahrer. Er wirkt entspannter und selbstbewusster. Er weiss, dass er gewinnen kann, und deshalb macht er einen sehr guten Job. In den letzten beiden Rennen war er meiner Meinung nach absolut der Beste.»

«Auch McLaren holt wieder auf, sodass die Kombination zwischen den beiden immer stärker wird. Mercedes bleibt natürlich der Favorit, aber die Saison ist noch lang. Wir wissen aus der Erfahrung des letzten Jahres, als Lando weit hinter Oscar Piastri lag, und Max Verstappen lag noch weiter zurück, aber beim Finale wurde es dann ganz knapp zwischen Norris und Verstappen. Man weiss also nie. Aber wenn ich mich festlegen müsste, so ist Antonelli der aussichtsreichste Anwärter auf den Titel.»

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01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

72

2:04:44,859

1:14,321

31

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

72

+11,536

1:14,571

23

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

72

+15,906

1:15,393

23

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

72

+16,755

1:14,566

14

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

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Nico Hülkenberg

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27

71

+1 Runde

1:16,048

4

09

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Aston Martin Aramco Formula One Team

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14

71

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2

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