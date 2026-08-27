Luca Marini: «Ich weiß, was ich als Fahrer und Mensch für Honda getan habe»

Am Mittwoch vor dem Aragon-GP verkündete KTM Tech3 die Verpflichtung von Luca Marini für die Saison 2027. Mit dem Italiener will das Team von Günther Steiner nächstes Jahr einen Schritt nach vorn machen. Somit ist die nahe MotoGP-Zukunft von Marini gesichert.

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Nachdem Honda vor einigen Wochen die Neuzugänge Fabio Quartararo und David Alonso für die nächste Saison präsentierte, war endgültig klar, dass Marini sich ein neues Team suchen muss. Die Entscheidung, dass er und auch Joan Mir HRC verlassen müssen, ist natürlich schon viel früher gefallen.

«Als ich mit Honda gesprochen habe und sie mir ihre Entscheidung mitgeteilt haben, war ich ein wenig traurig. Ich habe es aber verstanden und akzeptiert», musste der Halbbruder von Valentino Rossi am Donnerstag in Aragon zugeben. Er blickte auch bereits auf das nächste Jahr voraus, wo er mit KTM Tech3 eine neue Herausforderung angehen wird. «Ich bin voll motiviert für das neue Projekt. Ich freue mich sehr darauf, auch dort mein Bestes zu geben. Ich weiß genau, was ich als Fahrer und Mensch für Honda alles getan habe. Wir haben in alles sehr viel Arbeit hineingesteckt, nicht nur in das Motorrad. Ich bin sehr zufrieden damit, was wir erreicht haben, und ich genieße es, in meiner Box mit so großartigen Leuten zusammenzuarbeiten. Jeder hat mir etwas mitgegeben und ich habe viel gelernt. Ich will in dieser Saison so weiterarbeiten und mein Bestes geben.»

Marini ist mit seinem technischen Verständnis und seinem Arbeitseifer bekannt dafür, ein sehr guter Entwicklungs-Fahrer zu sein. Erwartet er, dass er 2027 im Tech3-Team dieselbe Rolle haben wird, wie im Honda-Werksteam? «Wir werden sehen. Nächstes Jahr werden wir aber andere Voraussetzungen haben – mit all den Regeländerungen und den neuen Reifen. Ich bin aber bereit dazu, dort ebenfalls mein Bestes zu geben und so früh als möglich das Maximum zu erreichen», gab der 29-Jährige zu verstehen. «Vielleicht wird es am Anfang nicht so einfach sein, weil das Level von Ducati und Aprilia etwas über dem der anderen sein wird. Das Ziel ist es, so schnell als möglich näher zu kommen.»

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Luca Marini: «Ich war traurig über die Entscheidung von Honda»

War sich Marini immer sicher, dass es für ihn nach 2026 einen Platz in der MotoGP geben wird, oder hat er sich auch außerhalb des GP-Paddocks umgesehen? «Ich hatte verschiedene Optionen. Aber es ist normal, Gespräche zu führen und alles in Betracht zu ziehen. Man muss in jeder Situation bereit sein», erklärte er. «Wie ich schon sagte, war ich anfangs traurig über die Entscheidung von Honda, aber ich habe das akzeptiert und gleich nach vorne geschaut, um für mich die beste Lösung zu finden. Als Fahrer will ich in dieser und in der nächsten Saison weiterhin mein Bestes geben.»

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Marini betonte zudem, dass die Ausgangslage von Honda jetzt im Vergleich zu 2024, als er zu HRC stieß, sehr unterschiedlich ist. «Komplett anders, in jeder Hinsicht», unterstrich er. «Es war wie eine Revolution in die positive Richtung. Meiner Ansicht nach sind die Regeländerungen nächstes Jahr sehr schade, weil wir 2026 viel mehr hätten machen können, wenn die Regeln so geblieben wären. Die Ingenieure hätten weitere Verbesserungen erzielt, weiter auf mein Feedback gehört und das Bike weiter verbessert. Unglücklicherweise wird jetzt der gesamte Aufwand in das neue Motorrad gesteckt, was ich auch verstehe. 2026 erzielen wir zudem nicht die Resultate, die wir erwartet hatten und auf die wir in den letzten beiden Jahren hingearbeitet haben. Es fehlen nur ein paar kleine Dinge, um es noch mehr genießen zu können. Wir haben in der Box eine sehr gute Stimmung – die Atmosphäre ist fantastisch. Die großen Ergebnisse fehlen aber derzeit.»