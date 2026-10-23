Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bastianini zu Fahrergewerkschaft: «Dieser Kosmos existiert nicht ohne uns»

Ein hartes Stück Arbeit war der Einzug Enea Bastianinis ins Q2 am MotoGP-Freitag in Phillip Island. Zum Mitspracherecht der Fahrer an der Zukunft der Serie hatte der Tech3-Pilot eine klare Meinung.

MotoGP

Sprang direkt ins Q2: Enea Bastianini (KTM-Tech3)
Sprang direkt ins Q2: Enea Bastianini (KTM-Tech3)
Foto: Gold and Goose
Sprang direkt ins Q2: Enea Bastianini (KTM-Tech3)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Platz 7 und mit ihm die direkte Qualifikation für das Q2 am Samstag – so die erfreuliche Ausbeute des Phillip-Island-Zeittrainings aus Sicht von Enea Bastianini. Nicht nur das, der Italiener war mit seiner schnellsten Rundenzeit am Freitag – einen Wimpernschlag schneller als Aushängeschild Pedro Acosta.

Werbung

Werbung

Für «La Bestia» ein Start nach Maß, doch der Weg ins Q2 war holprig: «Normalerweise versuchen wir zu vermeiden, viel am Motorrad zu verändern, aber heute war es nötig. Am Vormittag haben wir gelitten.» Die größte Baustelle an seiner RC16? «Die Fahrstabilität. Unser Motorrad bewegt sich besonders in den schnellen Kurven auf dieser Strecke sehr stark, und die Richtungswechsel sind langsamer als sonst.» Auch der Italiener selbst musste sich umstellen.

Probleme hatte er mit einer für den Kurs auf Phillip Island typischen Baustelle: «Ich hatte große Schwierigkeiten mit dem Wind. Ich musste zweimal ungeplant in die Box zurückfahren, um eine Lösung zu finden.» Und auch seine schnellste Runde am Nachmittag wäre um ein Haar ausgefallen: «Ich kam nach meiner ersten schnellen Runde zurück in die Box und war zum wiederholten Mal Elfter und dachte: Verdammt! Ich muss wohl noch mehr rausholen. Danach haben wir aber einen guten Job gemacht.»

Im Artikel erwähnt

Bastianini beschleunigte auf Platz 7
Bastianini beschleunigte auf Platz 7
Foto: Gold and Goose
Bastianini beschleunigte auf Platz 7
© Gold and Goose

Werbung

Werbung

In Qualifying und Sprintrennen könnten die Änderungen, die die Rundenzeit ermöglichten, jedoch zum Problem werden. Bastianini sieht es gelassen: «Wir werden am Samstag einen Nachteil haben, aber dann sind wir ohnehin in einer anderen Situation.» Im Laufe des Samstags soll das am Freitag noch ideale Wetter immer schlechter werden, Regen droht und damit andere Voraussetzungen für das Fahrerfeld der Königsklasse.

TV-Programm

Das kam nach Bastianinis Ankunft in Australien zusammen, um Zustimmung zu einer Fahrergewerkschaft auszuloten. Der Riminese begrüßt das: «Wir haben angefangen, Gespräche zu führen, denn es ist wichtig, alle einzubeziehen. Wir haben vor zwei Jahren mit diesem Projekt begonnen, aber haben es bislang noch nicht zu Ende führen können.» Es sei wichtig, den Fahrern Einfluss bei Entscheidungen über die MotoGP zu sichern. Das Thema kam im Vorfeld des letzten MotoGP-Wochenendes in Indonesien abermals auf, als die Veranstalter einen neuen zeitlichen Ablauf des Rennwochenendes vorstellten, der ab der Saison 2027 gelten soll.

Eine Fahrergewerkschaft ist für den Moto2-Weltmeister ein Weg, den Fahrern mehr Mitspracherecht zu sichern: «Macht ist wichtig, und bislang haben die Teams Macht. Aber dieser MotoGP-Kosmos existiert nicht ohne uns, und wir Fahrer können ohne diesen MotoGP-Kosmos nicht existieren. Deshalb müssen wir Fahrer einen gemeinsamen Nenner finden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

23

1:26,775

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

21

+0,072

03

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+0,126

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+0,126

05

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

29

+0,255

06

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

24

+0,375

07

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

24

+0,407

08

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

23

+0,433

09

11

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

24

+0,744

10

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

23

+0,756

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM